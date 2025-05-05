Яке свято 6 травня 2025 року / © ТСН

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6 травня 2025 року — вівторок. 1168-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 6 травня, віряни святкують день пам’яті святого Йова. Святий праведний Йов, одна з найвизначніших постатей Старого Завіту, увійшов до історії спасіння як зразок безумовної вірності Богові та духовної витривалості перед лицем надзвичайно тяжких випробувань. За свідченням Писання, він був мешканцем землі Уц, відзначався праведністю, моральною бездоганністю, страхом Божим і великою матеріальною заможністю.

На випробування віри Йова було дано Божественний дозвіл, внаслідок чого він утратив усе земне: численне потомство, усі багатства, а згодом і здоров’я. Не зважаючи на глибокий особистий біль і страждання, праведник не зневажив імені Господнього, а зберіг смиренність та покору перед Його волею, продовжуючи невтомно молитися й шукати відповіді у вірі.

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Відтак, за свою витривалість і непохитну довіру до Всевишнього, Йов був у кінці випробувань удостоєний відновлення всіх благ у подвійному обсязі. Його життєвий подвиг на всі віки залишився символом стійкості праведника серед неосяжних страждань.

Що не можна робити 6 травня

Забороняється гнівитися, осуджувати інших — праведник Йов не осуджував навіть своїх друзів, які докоряли йому. Тому й вірянам варто виявляти терпіння, стриманість і лагідність.

Не слід планувати важливі фінансові справи — за повір’ями, 6 травня не варто укладати великі угоди чи починати нові справи, бо вони можуть виявитися нестійкими — як перевірка на терпіння.

Не можна працювати в землі — у день Йова “землю не слід турбувати”, бо вона пам’ятає сльози страждання. Особливо цього остерігалися жінки.

Народні прикмети і традиції на 6 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо день ясний і теплий — літо буде погожим і врожайним;

йде дощ — чекайте на грибне літо;

туман зранку — літо буде спекотним, але з грозами;

грім на Йова — до багатого врожаю хліба;

сильний вітер — прикмета буремного літа з частими бурями;

якщо 6 травня ще не розпустилася береза — весна затягнеться;

співають жайворонки — на добру погоду найближчими днями.

6 травня співають жайворонки — на добру погоду найближчими днями / © Pixabay

В народі 6 травня носило назву Йов Огірник. До 6 травня зазвичай остаточно встановлювалося стійке тепло, земля добре прогрівалася, і наставала сприятлива пора для висівання огірків, гарбузів, кабачків та інших теплолюбних культур.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 травня

Які завтра іменини: Денис, Варвара.

Талісманом людини, народженої 6 травня є місячний камінь. Вирізняється своїм унікальним сріблясто-блакитним відтінком. Відомо, що з давніх-давен вважалося, що цей камінь здатний заспокоювати спалахи гніву, а також мати лікувальний ефект при стресі й депресії.

Цього дня народилися:

1891 рік — Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР;

1902 рік — Олександра Деревська, мати-героїня України, усиновила 48 дітей;

1929 рік — Георгій Мірецький, український композитор, піаніст та педагог, один з яскравих представників неоромантичного напрямку в українській музиці.

Пам’ятні дати 6 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 травня:

1686 рік — Московія та Річ Посполита уклали угоду “Вічний мир”, відповідно до якої Гетьманщина була поділена між двома державами, а частина центральних земель повинна була залишатися безлюдною;

1833 рік — У Сполучених Штатах був створений перший сталевий плуг;

1840 рік — Англія випустила свою першу поштову марку, “Чорний пенні”, з зображенням королеви Вікторії;

1863 рік — Завершилася знаменита битва під Чанселорсвіллом;

1872 рік — В Англії було засновано перший футбольний Кубок;

1889 рік — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі;

1920 рік — Завершився Перший зимовий похід Армії Української Народної Республіки, під час якого армія подолала 2500 км, долаючи ворогів — білих і червоних, а також важкі погодні умови. Вони успішно виконали завдання, незважаючи на хвороби та холоди;

1937 рік — У штаті Нью-Джерсі стався трагічний інцидент: при приземленні вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний дирижабль LZ 129 “Гінденбург”, що призвело до загибелі 35 осіб. Це стало кінцем епохи дирижаблів. Довжина цього гігантського дирижабля перевищувала 240 метрів, а вага становила 242 тони;

1944 рік — Британці звільнили з в’язниці Магатму Ґанді;

1953 рік — Американський хірург Джон Гібон став першим, хто успішно застосував “штучне серце-легені”;

1958 рік — У Уельсі була проведена остання смертна кара;

1968 рік — У зв’язку з вуличними зіткненнями у Парижі, французька влада закрила університет Сорбонна;

1987 рік — На літаку Ан-124 був встановлений світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту — 20150,92 км;

1990 рік — Було відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 рік — Український стрибун Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною, подолавши висоту 6 м 7 см в Японії;

1992 рік — Прийнято Конституцію республіки Крим;

1994 рік — Урочисто відкрито Євротунель під Ла-Маншем, що з’єднав Францію та Велику Британію;

2023 рік — Відбулася коронація Чарльза ІІІ і королеви-консорта Камілли.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 травня День піхоти ЗСУ

6 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день коучингу. Заснований 2004 року Міжнародною федерацією коучів (ICF), цей день має на меті акцентувати увагу на важливості коучингу для досягнення життєвих і професійних цілей, а також на тому, як коучі допомагають людям розкрити свій потенціал.

Також 6 травня Міжнародний день проти дієти. Цей день було започатковано 1992 року англійською активісткою Міріам Вілсон, яка прагнула звернути увагу на шкідливий вплив постійних спроб схуднути через дієти і на тиск, який вони створюють, сприяючи розвитку нездорового ставлення до власного тіла.

А ще 6 травня День піхоти ЗСУ. Цей день обраний не випадково — 6 травня в історії України є важливою датою, оскільки саме цього дня 1918 року було створено першу піхотну частину в складі української армії під час боротьби за незалежність. З того часу піхота стала невід’ємною частиною української армії. Піхота є основою будь-якої армії, виконує стратегічно важливі завдання — від оборони до наступальних операцій. Вона займається патрулюванням територій, захистом кордонів, підтримкою стабільності в зоні конфлікту. Українські піхотинці вже неодноразово демонстрували свою відвагу та професіоналізм на полі бою, особливо під час гібридної війни, де їхній внесок у перемогу має вирішальне значення.

6 травня святкують Всесвітній день боротьби з астмою. Припадає на перший вівторок травня. День боротьби з астмою був започаткований 1998 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Глобальною ініціативою по астмі. Його основна мета — інформувати світ про масштаби проблеми, пов’язаної з астмою, і сприяти поліпшенню лікування та підтримки для людей, які страждають від цього хронічного захворювання.