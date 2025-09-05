Яке свято 6 вересня 2025 року / © ТСН

6 вересня 2025 року — субота. 1291-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 6 вересня, віряни святкують Євдоксій був воїном у римському війську та походив із Каппадокії (територія сучасної Туреччини). Він вирізнявся високим становищем, відвагою та повагою серед співслужбовців. Однак, коли почалися переслідування християн за імператора Діоклетіана та його співправителів, Євдоксій не приховав своєї віри.

Він відкрито заявив, що є християнином, і закликав інших воїнів не служити ідолам. Його сміливість вразила багатьох, і частина воїнів, надихнувшись прикладом, також приєдналася до сповідання Христа.

Євдоксія та його дружину Василісу, а також друзів-мучеників Зенона, Макарія та ще кількох одновірців було заарештовано. Їм погрожували стратою, якщо вони не зречуться християнства. Однак усі залишилися вірними Христу.

Євдоксій мужньо витримав тортури. Його стратили приблизно 311 року, відтявши голову мечем. Разом із ним постраждало кілька десятків воїнів-християн, серед яких найбільш відомими вшановані Зенон і Макарій.

Що не можна робити 6 вересня

Не можна позичати гроші — разом з ними можна віддати своє щастя.

Не слід кричати на дітей — цього дня слова мають особливу силу.

Забороняється залишати будинок неприбраним — безлад притягує біди і сварки.

Народні прикмети і традиції на 6 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тихий, безвітряний день — до спокійної осені;

сонце яскраво світить — чекайте на теплу осінь;

йде дощ — осінь буде мокра і затяжна;

листя почало активно жовтіти — осінь прийде рано і буде холодною;

ясний і зоряний вечір — до сухої осені.

6 вересня листя почало активно жовтіти — осінь прийде рано і буде холодною / © unsplash.com

В народі 6 вересня носило назву Євтихій Тиховій. Бо вірили, що цього дня треба поводитися тихо, уникати сварок і шуму, інакше “спокій” може покинути оселю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

Талісманом людини, народженої 6 вересня, є смарагд. Дорогоцінний камінь, знаний людству ще з глибокої давнини. Особливу прихильність до нього проявляла цариця Клеопатра. Від давніх часів смарагд вважали уособленням справедливості та моральної чистоти.

Цього дня народилися:

1766 рік — Джон Дальтон, британський хімік і фізик, відомий теорією корпускулярної будови матерії та дослідженнями кольорової сліпоти;

1897 рік — Іван Микитенко, український прозаїк, драматург;

1924 рік — Михайло Брайчевський, український історик.

Пам’ятні дати 6 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 вересня:

1716 рік — у Бостоні завершується будівництво першого маяка на території Америки;

1770 рік — розпочинається зведення Олександрівського форштадта, який згодом перетворюється на місто Олександрівськ (нині Запоріжжя);

1776 рік (ніч проти 7 вересня) — під час війни за незалежність Північноамериканських штатів підводний човен Turtle здійснює першу в історії спробу атаки на ворожий корабель — британський Eagle;

1819 рік — Томас Бланчард отримує патент на токарний верстат;

1852 рік — у Манчестері відкривають першу у Великій Британії безкоштовну публічну бібліотеку;

1873 рік — засновують Шотландську федерацію футболу, одну з найстаріших футбольних організацій у світі;

1885 рік — Болгарське князівство та напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголошують про об’єднання;

1891 рік — прибувши до порту Квебек із пароплава “Орегон”, уродженці села Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміграції до Канади;

1928 рік — народний комісар освіти УСРР Микола Скрипник затверджує “Український правопис 1928 року” (скрипниківський або харківський правопис), який діяв до 1933 року;

1939 рік — Третій Рейх окуповує місто Краків;

1952 рік — у Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1968 рік — під час запису “Білого альбому” гурту Бітлз Ерік Клептон виконує гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона “While My Guitar Gently Weeps”;

1974 рік — відбувається офіційне відкриття АЕС “Козлодуй” у Болгарії;

1989 рік — через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан отримує листи з повідомленням про нібито скоєні ними вбивства та пограбування замість порушень правил дорожнього руху;

2007 рік — Національний банк України випускає пам’ятну монету “Іван Богун” із серії “Герої козацької доби”;

2022 рік — розпочинається контрнаступ українських сил у Харківській області;

2022 рік — Ліз Трасс стає прем’єр-міністеркою Великої Британії.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 вересня Всесвітній день куликів / © unsplash.com

6 вересня в Україні святкують День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні. Ці центри створені для того, щоб громадяни могли отримати різноманітні адміністративні послуги в одному місці — від оформлення документів і довідок до реєстрації бізнесу чи нерухомості. Адміністратори ЦНАП — це “обличчя” держави для громадян: від їхньої компетентності та ввічливості залежить, наскільки швидко та комфортно люди отримають необхідні послуги. Свято підкреслює, що їхня робота є невід’ємною частиною реформ у сфері державного управління та діджиталізації послуг.

Також 6 вересня Всесвітній день куликів. Кулики — це група птахів, які мешкають переважно на узбережжях, болотах і вологих луках. Вони є важливими індикаторами стану екосистем, оскільки їхня чисельність і здоров'я безпосередньо залежать від якості довкілля.

А ще 6 вересня Міжнародний день бороди. Припадає на першу суботу вересня. Ідея святкування бороди виникла в англомовних країнах у 1999–2000-х роках як частина руху “Beard Pride” — гордості за природну мужність і самовираження. Головна мета полягає в тому, щоб показати, що борода — це не лише модний аксесуар, а й символ особистого стилю, самовираження та навіть витривалості.

6 вересня святкують Міжнародний день стерв’ятника. Припадає на першу суботу вересня. Міжнародний день стерв’ятника був заснований англійським та південноафриканським фондами збереження дикої природи. Метою свята є підвищення обізнаності про важливість цих птахів та необхідність їхнього збереження.