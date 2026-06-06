Яке свято 7 червня 2026 року / © ТСН

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7 червня 2026 року — неділя. 1564-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

7 червня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського / © pexels.com

Завтра, 7 червня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Він був єпископом міста Анкира (сучасна Анкара) у IV столітті. Він жив у часи жорстоких гонінь на християн за правління імператора Діоклетіан. Святий Теодот мужньо сповідував християнську віру, підтримував переслідуваних християн і допомагав родинам мучеників. За свою відданість Христу він був заарештований, зазнав тяжких катувань, але не зрікся віри. Близько 303 року його стратили через усікновення мечем.

7 червня в Україні святкують День працівників місцевої промисловості / © pexels.com

7 червня в Україні святкують День працівників місцевої промисловості. Свято було встановлене указом Президента України 2002 року. Його щороку святкують у першу неділю червня. Місцева промисловість охоплює підприємства, що займаються виробництвом одягу, взуття, меблів, будівельних матеріалів, сувенірної продукції та інших товарів, необхідних для задоволення потреб громад. Галузь відіграє важливу роль у розвитку регіональної економіки, створенні робочих місць і наповненні місцевих бюджетів.

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7 червня День працівників водного господарства / © pexels.com

Також 7 червня День працівників водного господарства. Припадає на першу неділю червня. Свято встановлено указом Президента України 2003 року. Працівники водного господарства опікуються управлінням річками, водосховищами та каналами, здійснюють меліорацію земель, контролюють стан водних об’єктів, запобігають підтопленням і посухам, а також дбають про захист населення від шкідливої дії вод.

7 червня День меліоратора в Україні / © pexels.com

А ще 7 червня День меліоратора в Україні. Припадає на першу неділю червня. Меліорація (від латинського melioratio — «поліпшення») охоплює комплекс заходів із зрошення посушливих земель, осушення надмірно зволожених територій, боротьби із засоленням ґрунтів, підтопленнями, ерозією та іншими природними проблемами.

7 червня святкують Всесвітній день турботи / © pexels.com

7 червня святкують Всесвітній день турботи. Свято не є офіційним днем, встановленим ООН, але набуло поширення як громадська ініціатива, пов’язана з рухами підтримки пацієнтів, родин і доглядальників. Ідея дня полягає в тому, щоб підкреслити важливість людей, які дбають про інших: медичних працівників, соціальних працівників, волонтерів, а також родичів, які здійснюють догляд за хворими або літніми людьми. Однією з організацій, що популяризує цей день, є CaringBridge.

7 червня Міжнародний день людей, які пережили рак / © pexels.com

Також 7 червня Міжнародний день людей, які пережили рак. Його традиційно відзначають у першу неділю червня в багатьох країнах світу. Ініціатива виникла в США наприкінці XX століття та з часом набула міжнародного поширення. Цей день присвячений не лише самим людям, які пережили рак, а й їхнім родинам, лікарям, волонтерам і всім, хто був поруч у процесі лікування та відновлення. Його головна мета — показати, що життя після діагнозу можливе, а підтримка і рання діагностика відіграють вирішальну роль.

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7 червня Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля / © pexels.com

А ще 7 червня Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля. Хвороба Вернейля — тривалий запальний процес, що уражає потові залози та волосяні фолікули, найчастіше в ділянках пахв, паху, сідниць. Хвороба проявляється болючими вузлами, абсцесами та рубцюванням шкіри, має рецидивний характер і суттєво впливає на якість життя.

7 червня святкують Всесвітній день безпеки харчових продуктів / © pexels.com

7 червня святкують Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Його ініціювали дві ключові міжнародні організації — FAO та World Health Organization. Офіційно його проголосила Генеральна Асамблея ООН 2018 року. Головна мета цього дня — нагадати, що харчові продукти мають бути безпечними на всіх етапах: від виробництва, зберігання і транспортування до приготування та споживання. Небезпечна їжа може містити бактерії, віруси, токсини або хімічні забруднення, які викликають харчові отруєння та серйозні захворювання.

7 червня Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта / © pexels.com

Також 7 червня Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта. Це стан, який характеризується неконтрольованими руховими та звуковими тиками. Вони можуть варіюватися за інтенсивністю і часто посилюються під впливом стресу або емоційного напруження. Мета цього дня — зруйнувати стереотипи та стигму, які досі оточують синдром Туретта, а також пояснити, що люди з цим діагнозом можуть жити повноцінним життям, навчатися, працювати й реалізовувати себе в суспільстві.

7 червня Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання / © pexels.com

А ще 7 червня Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання. Це свято об’єднує фахівців, які працюють у закупівлях, плануванні, транспортуванні, складській логістиці та управлінні постачальницькими мережами. Саме вони відповідають за те, щоб товари та ресурси вчасно потрапляли від виробника до споживача — від продуктів у магазині до комплектуючих у промисловості.

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