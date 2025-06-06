Яке свято 7 червня 2025 року / © ТСН

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7 червня 2025 року — субота. 1200-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 червня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. Він був єпископом в місті Анкира (сьогодні Анкара, Туреччина), коли християн жорстоко переслідували під час правління імператора Діоклетіана. Теодот проявляв велику відвагу, адже допомагав християнам, яких переслідували.

Одного разу його було заарештовано. Під час допиту він зізнався, що вірить в Христа, і відмовився поклонитися язичницьким ідолам. Його піддали жорстоким тортурам і врешті усікли мечем. Сталося це 303 року. Його мощі поховав його учень святий Пануфрій, який пізніше й написав про життя свого вчителя.

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Що не можна робити 7 червня

Без гострої потреби краще не вирушати у далеку дорогу — вона буде невдалою чи навіть небезпечною.

Не слід сваритися, лаятися — вам все повернеться сторицею.

Не можна займатися важкою фізичною працею — це несприятливий для цього день.

Народні прикмети і традиції на 7 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

хмарно до дощового літа;

йдуть дощі — жнива будуть вологими;

спокійна і ясна погода — чекайте на добрий урожай;

сильний вітер вказує, що скоро похолодає;

вранці туман — літо буде теплим, але вологим.

7 червня йдуть дощі — жнива будуть вологими / © unsplash.com

В народі 7 червня носило назву Теодот Страж. Наші предки вірили, що святий мученик Теодот Анкирський був наче стражем, який оберігає душі та хліб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 червня

Які завтра іменини: Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія, Сюзанна.

Талісманом людини, народженої 7 червня є тигрове око. Із давніх часів цей камінь цінували чаклуни й містики як один із найсильніших оберегів. Вірили, що тигрове око має здатність повертати злі наміри назад — до того, хто їх послав, мов дзеркало, що відбиває темну енергію у її джерело.

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Цього дня народилися:

1925 рік — Іван Кандиба, український дисидент;

1926 рік — Анатолій Базилевич, український художник-графік;

1978 рік — Владислав Піскунов, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 р. у метанні молота.

Пам’ятні дати 7 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 червня:

1099 рік — У рамках Першого хрестового походу християнські війська розпочинають облогу священного міста Єрусалима, прагнучи повернути його під контроль християнства;

1498 рік — Христофор Колумб вирушає у свою третю експедицію до Нового Світу, під час якої йому судилося відкрити територію сучасного Гаїті;

1775 рік — Сполучені Колонії офіційно заявляли про зміну своєї назви, проголосивши себе Сполученими Штатами Америки;

1903 рік — У столиці Німеччини, Берліні, французький науковець П’єр Кюрі оголошує про відкриття хімічного елементу полонію, названого на честь Польщі — батьківщини його дружини, видатної вченої Марії Склодовської-Кюрі;

1919 рік — У Нью-Йорку вперше в історії було запроваджують письмове тестування для отримання водійських прав;

1919 рік — Воїни Української Галицької Армії розпочинають Чортківську офензиву — відчайдушну військову спробу переломити хід українсько-польської війни;

1920 рік — Уряд Української Народної Республіки здійснює переїзд з Вінниці до Жмеринки, продовжуючи роботу в умовах політичної нестабільності та військової загрози;

1929 рік — Відповідно до Латеранських угод між Італією та Святим Престолом, у центрі Риму офіційно утворюють незалежну державу — Ватикан;

1939 рік — Нацистська Німеччина підписує договори про ненапад з Латвією та Естонією, зміцнюючи свій вплив у регіоні напередодні Другої світової війни;

1945 рік — Усі громадяни Німеччини в зонах союзницької окупації були зобов’язані переглянути документальні фільми, що викривали жахи й злочини нацизму, зокрема у концтаборі Бухенвальд;

1963 рік — Відбувається перша поява легендарного британського гурту The Rolling Stones на телебаченні — початок їхнього зіркового шляху в історії рок-музики;

1967 рік — У ході Шестиденної війни Ізраїль здобуває контроль над Стіною Плачу в Єрусалимі — священним місцем юдаїзму, яке перебувало в руках Йорданії від 1948 року.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день паркуру / © unsplash.com

7 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день паркуру. Хоча це й неофіційне, проте досить поширене свято, яке присвячене філософії та мистецтву руху. Паркур вважається мистецтвом раціонального і ефективного подолання перешкод в міському та природному середовищі. Виник він у Франції наприкінці XX століття завдяки Давиду Беллю та його однодумцям.

Також 7 червня Міжнародний день настільних ігор. Спочатку це свято припадало на початок квітня, але його перенесли. Започаткували свято 2013 року за ініціативи Віла Вітона, американського актора, блогера і фаната настільних ігор. Ідея дуже швидко набула широкої популярності.

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А ще 7 червня Всесвітній день турботи. Ідея створення такого свята виникла 2022 року, а ініціатором виступила американська некомерційна організація CaringBridge. 1997 року її створила Сона Мерінг, щоб підтримати ті родини, які проходять через складні медичні випробування.

7 червня святкують Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання. Це широка категорія професіоналів, які відповідають за переміщення товарів від виробника до споживача. Свято було започатковане 2022 року за ініціативи компанії E2open, яка є провідним постачальником програмного забезпечення для управління ланцюгами постачання.

Також 7 червня Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта. День спрямований на підвищення обізнаності про синдром Туретта, який є неврологічним розладом, що характеризується мимовільними рухами та звуками (тиками). Він є спадковим і проявляється у вигляді повторювальних тиків, що можуть бути як простими, так і доволі складними.

А ще 7 червня Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2018 року, щоб підвищити обізнаність про важливість безпечного харчування для економічного добробуту та здоров’я людей.

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