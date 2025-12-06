Яке свято 7 грудня 2025 року / © ТСН

Реклама

7 грудня 2025 року — неділя. 1382-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 грудня, віряни святкують день пам’яті святого святителі Амвросія, єпископа Медіолянського. Амвросій народився в Римі в родині високопоставленого чиновника. Отримав блискучу класичну освіту, вивчав право, риторику, грецьку й латинську літературу. Його кар’єра швидко розвивалася: він став претором у Північній Італії та керував адміністративними справами Медіолану (сучасний Мілан).

Під час гострого конфлікту між арианами та прихильниками православ’я у Медіолані народ натхненно обрав Амвросія єпископом — хоча він тоді навіть не був охрещений.

Реклама

Спочатку Амвросій відмовлявся, але зрештою погодився, прийняв хрещення, а вже за тиждень — єпископську хіротонію (374 рік). Це стало поворотом у його житті: він роздав майно бідним, присвятив себе вивченню Писання та пастирській праці.

Амвросій активно боровся з арианством — популярною на той час єрессю, яка применшувала божественність Христа. Його проповіді та листи стали фундаментом латинської патристики. Амвросій був одним із перших єпископів, який відкрито заявив про пріоритет духовної влади над світською в питаннях віри та моралі. Його знаменитий конфлікт з імператором Феодосієм І став історичним: після різанини в Салоніках Амвросій відмовив йому у Святому Причасті, доки імператор не здійснив публічне покаяння.

Амвросій відійшов до Господа в ніч проти 4 квітня 397 року.

Що не можна робити 7 грудня

Забороняється важко працювати фізично — цей день повинен бути спокійним, присвяченим молитві.

Не можна ображати людей, сваритися — сварка цього дня “тримається” весь рік.

Дівчатам не слід заплітати волосся в косу —”сплутається доля”.

Народні прикмети і традиції на 7 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

яка погода 7 грудня — така й вся зима;

мороз цього дня до ранньої весни;

пішов сніг — чекайте на сніжну зиму;

туман вранці — буде тепла погода вдень;

мінливий вітер — до неспокійної зими;

ворони і галки кружляють біля будинку — чекайте на мороз.

7 грудня ворони і галки кружляють біля будинку — чекайте на мороз / © pexels.com

В народі 7 грудня носило назву Амвросій Зимовий. Бо саме цього дня традиційно чекали посилення холодів, і народ пов’язував святого з приходом справжньої зими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 грудня

Які завтра іменини: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.

Талісманом людини, народженої 7 грудня є цитрин. Камінь уособлює достаток і світлу життєву радість. Від давніх часів цитрин шанували як потужний талісман, що оберігає людину від темних думок, тривог і нічних страхів.

Цього дня народилися:

Реклама

1888 рік — Левко (Лев) Лепкий, український письменник, видавець, редактор, композитор, художник;

1892 рік — Олена Степанів, українська історикиея, географиея, громадська діячка, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу офіцеркою, хорунжийка УСС, чотарка УГА;

1986 рік — Олександр Капічун, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2022, посмертно).

Пам’ятні дати 7 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 грудня:

1678 рік — Луї Еннепен став першим європейцем, який побачив водоспад Ніагара;

1732 рік — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, який згодом став домашньою сценою для Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери;

1941 рік — японські літаки завдали нищівного удару по американській військово-морській базі Перл-Гарбор;

1972 рік — стартувала остання пілотована місія програми “Аполлон” — 11-та експедиція на Місяць;

1982 рік — у Форт-Ворті (Техас) вперше у світі виконано смертну кару за допомогою ін’єкції;

1988 рік — у Вірменії стався землетрус магнітудою 6,9, який зруйнував Спітак і Ленінакан, загинуло близько 25 тисяч людей;

1991 рік — на зустрічі президентів Білорусі, Росії та України оголошено про розпад СРСР;

2009 рік — у США випущено гру The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS;

2023 рік — Ніколас Мадуро оголосив про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, що становить майже 60% території сусідньої Гаяни.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день української хустки / © pexels.com

7 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день української хустки. Ініціатива виникла в Україні як спосіб зберегти традиції носіння хустки, популяризувати українське мистецтво ткацтва й вишивки та об’єднати українців у всьому світі. Свято має на меті нагадати, що хустка — не просто аксесуар, а символ духовності, краси, зв’язку поколінь і національної самобутності. Всесвітній день української хустки — це не лише про красу і традицію, а й про єдність українців у всьому світі, про збереження культурної спадщини та передання її майбутнім поколінням.

Також 7 грудня День місцевого самоврядування в Україні. Свято запроваджено 2000 року відповідно до указу Президента. Дата обрана не випадково: 7 грудня вважається днем ухвалення важливих законів та традиційних рішень, пов’язаних із самоврядуванням і місцевою ініціативою. Мета свята — підкреслити роль місцевих рад, міських та селищних голів у житті громад, а також важливість участі громадян у прийнятті рішень.

А ще 7 грудня Міжнародний день цивільної авіації. Це свято відзначає роль авіації у глобальному сполученні людей, товарів і культур. День заснований на честь Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО / ICAO), яка була створена 7 грудня 1944 року Чиказькою конвенцією. ICAO регулює міжнародні правила авіаперевезень, стандарти безпеки та розвитку авіаційної інфраструктури. Мета свята — привернути увагу громадськості до важливості цивільної авіації та її внеску у розвиток світової економіки та зв’язку між країнами.