7 квітня 2026 року — вівторок. 1503-й день війни в Україні.

Завтра, 7 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Юрія, єпископа Митилинського. Народився приблизно в VIII ст. і з молодих літ присвятив себе монастирському життю, вирізнявся смиренням і праведністю. Завдяки благочестю та доброті був обраний єпископом Митилинської церкви (місто Митилина на острові Лесбос).

Він проводив життя у молитві, допомагав потребуючим, творив чудеса, зціляв хворих і виганяв нечисті духи. За періоду іконоборчої боротьби виступив проти єресі і через вірність православній вірі зазнав переслідування: був відсторонений від кафедри та засланий. Помер у вигнанні близько 820–821 років; при його смерті над Митилиною, за переказами, засяяла яскрава зірка.

7 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я. Його засновано Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) 1948 року з метою привернення уваги громадськості до найважливіших проблем охорони здоров’я та популяризації здорового способу життя. Щороку ВООЗ обирає тему, що відображає глобальні проблеми охорони здоров’я. Наприклад, у попередні роки теми були пов’язані з психічним здоров’ям, боротьбою з діабетом, вакцинацією чи зміною клімату та його впливом на здоров’я.

Також 7 квітня Міжнародний день бобра. Ініціатором створення стала некомерційна організація Beavers: Wetlands & Wildlife (BWW), яка працює над збереженням водно‑болотних угідь і вивченням бобрів. Дату обрали на честь Дороті Річардс, відомої дослідниці і захисниці бобрів, яка присвятила майже 50 років їхнім дослідженням.

А ще 7 квітня Міжнародний день пам’яті про геноцид в Руанді. Дату вибрано тому, що саме цього дня 1994 року почався масштабний геноцид — систематичне винищення етнічної групи тутсі та поміркованих представників іншої групи Хуту владою екстремістів. Усього впродовж близько 100 днів було вбито понад 800 000–1 млн людей. Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про встановлення цього дня 2003 року, щоб світ спільно задумався над пам’яттю про жертви, засудив злочини геноциду та сприяв недопущенню подібних трагедій у майбутньому.

7 квітня День дій проти сексуального насильства. Припадає на перший вівторок квітня. Головна мета — змусити суспільство говорити про сексуальне насильство, розвінчати стигму, що змушує жертв мовчати, і підкреслити важливість підтримки постраждалих. Це не просто день роздумів — організовуються акції, флешмоби, освітні кампанії, публічні виступи та заходи, які підтримують і надихають до активних дій проти сексуального насильства.