7 лютого 2026 року — субота. 1444-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

7 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського / © unsplash.com

Завтра, 7 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. Він жив у IV столітті та прославився як подвижник чистоти, смирення й милосердя. Від юних років він відзначався глибокою вірою та даром зцілення, який отримав за особливу ревність у молитві. Ставши єпископом міста Лампсак (у Малій Азії), Партеній невтомно викорінював язичництво, навертав людей до християнства та допомагав убогим і хворим. У церковній традиції його шанують як великого чудотворця і заступника в хворобах.

7 лютого в Україні і світі святкують День народження вогнегасника / © pexels.com

7 лютого в Україні і світі святкують День народження вогнегасника. Саме на початку XIX століття з’явився перший прототип сучасного вогнегасника. Його створення пов’язують з англійським винахідником Джорджем Менбі, який запропонував портативний пристрій для гасіння пожеж на ранній стадії. Цей день нагадує, що вогнегасник — не просто предмет інтер’єру чи формальність, а реальний інструмент порятунку життя, майна й довкілля.

7 лютого День числа e / © pexels.com

Також 7 лютого День числа e. Число e ≈ 2,71828 — одна з найважливіших математичних констант. Воно лежить в основі натуральних логарифмів, описує експоненційне зростання й спадання та широко використовується у математиці, фізиці, економіці, біології, статистиці.

7 лютого День періодичної таблиці / © pexels.com

А ще 7 лютого День періодичної таблиці. Саме 7 лютого 1869 року Дмитро Менделєєв завершив роботу над періодичною таблицею хімічних елементів, упорядкувавши їх за властивостями та передбачивши існування ще невідкритих елементів. Періодична таблиця стала універсальною «мовою хімії»: вона пояснює будову речовини, взаємозв’язки між елементами та лежить в основі медицини, фармацевтики, матеріалознавства, енергетики й багатьох сучасних технологій.