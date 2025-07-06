Яке свято 7 липня 2025 року / © ТСН

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7 липня 2025 року — понеділок. 1230-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 липня, віряни святкують день пам’яті преподобних Томи і Акакія. Преподобний Тома був великим сподвижником, хоча про його життя збереглося мало відомостей. Він жив у суворому пості та постійній молитві. Деякі джерела вказують, що Тома був монахом-аскетом і жив на святій горі Афон.

Преподобний Акакій був послушником, який жив в XV столітті на горі Афон. Його вчителем був суворий і навіть жорстокий старець. Акакій терпів приниження і важку працю, а також знущання та голод, проте зберіг лагідний дух.

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Що не можна робити 7 липня

Не слід осуджувати і сваритися — ваші злі слова повернуться сторицею.

Не можна пити алкогольні напої — цей день краще присвятити молитві.

Забороняється фізично працювати, особливо в полі чи на городі.

Народні прикмети і традиції на 7 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий та сонячний день — чекайте на щедре літо і великий урожай;

хмарно чи йде дощ — буде дощовий серпень та грибна осінь;

зоряне небо — до нестійкої погоди в липні;

вранці багато роси на траві — до вологого літа;

вранці довго співає жайворонок — чекайте на ясну погоду вдень;

ввечері багато комарів — дні будуть посушливими та спекотними.

7 липня вранці довго співає жайворонок — чекайте на ясну погоду вдень / © Pixabay

В народі 7 липня носило назву Томів день. У давнину побожні селяни могли пов’язувати цей день із закликом до терпіння, смирення і покори, наслідуючи Акакія, який став символом послушницького терпіння.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 липня

Які завтра іменини: Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 7 липня є топаз. Мінерал, який використовується ще з давніх часів. Він є символом витримки та внутрішньої сили. Вважається, що топаз надає людині душевний спокій.

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Цього дня народилися:

1927 рік — Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації;

1981 рік — Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф;

1984 рік — Олексій Гончарук, український політик, юрист, 17-ий прем’єр міністр України.

Пам’ятні дати 7 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 липня:

1438 рік — король Франції Карл VII видає Прагматичну санкцію, що закріплює верховенство світської влади монарха над духовною владою Папи Римського;

1572 рік — зі смертю Сигізмунда II Августа припиняє існування чоловіче продовження династії Ягеллонів, яка правили Польщею та Великим князівством Литовським від 1386 року;

1659 рік — під Конотопом об’єднане військо українців, поляків і кримських татар під проводом гетьмана Івана Виговського завдає нищівної поразки московській армії;

1664 рік — розпочинається тринадцятитижнева облога містечка Ставище, яку здійснюють війська київського воєводи Стефана Чарнецького;

1709 рік — шведський король Карл XII зазнає поранення в ногу під час бойової вилазки поблизу Полтави;

1881 рік — у римському “Журналі для дітей” вперше публікують казку про дерев’яного хлопчика — Піноккіо;

1915 рік — в османському місті Трабзон спалахує жорстокий погром вірменського населення;

1923 рік — у Празі розпочинає діяльність Український педагогічний інститут імені Михайла Драгоманова;

1940 рік — у Львові відкривається Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1954 рік — у Мемфісі на місцевій радіохвилі вперше звучить пісня Елвіса Преслі “That’s All Right (Mama)”;

1963 рік — на території Казахської РСР стається Іссикський сель — один із найбільш масштабних і руйнівних селевих потоків у радянській історії;

1967 рік — легендарний гурт The Beatles презентує у Великій Британії свій знаковий сингл “All You Need Is Love”;

1977 рік — у США вперше випробовують нейтронну бомбу;

1978 рік — офіційно проголошують незалежність Соломонових Островів;

1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома посадовцями ЧАЕС, яких звинуватили у причетності до аварії 1986 року;

1989 рік — у Сімферополі бачить світ перша газета кримськотатарською мовою “Къырым” (“Qırım”);

1990 рік — в Римі відбувається перший спільний концерт трьох знаменитих тенорів — Лучано Паваротті, Пласідо Домінґо і Хосе Каррераса;

2005 рік — серія терактів у лондонському метро та автобусах сколихує Великобританію, забравши десятки життів;

2009 рік — відбувається поховання Майкла Джексона, якого світ вшановує як “короля поп-музики”.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день миру та любові / © unsplash.com

7 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день миру та любові. Свято було започатковане 2001 року після смерті Джорджа Гаррісона. Він був відомий своєю духовністю, філософією ненасилля та пацифізмом. День було створено, щоб надихнути людей на безумовну любов та добрі вчинки, нагадати, що навіть одна людина може змінити світ навколо себе на краще.

Також 7 липня Всесвітній день прощення. Свято покликане, щоб нагадати про важливість прощення, яке є ключем до емоційного, духовного та психологічного зцілення. Ініціатором його створення стала організація The Christian Embassy of Christ’s Ambassadors (CECA) у США.

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А ще 7 липня День працівника природно-заповідної зони в Україні. Професійне свято було запроваджене указом президента України Віктора Ющенка від 18 серпня 2009 року № 629/2009, “Про День працівника природно‑заповідної справи”. Мета його встановлення полягає у тому, щоб підкреслити внесок працівників природно-заповідної зони у збереження та відтворення біорізноманіття.

7 липня святкують Всесвітній день шоколаду. Ідея створити свято, присвячене шоколаду, з’явилася ще в 1990-х роках та дуже швидко набрала популярності. Цей день є приводом насолодитися шоколадом в будь-яких його видах. А ще свято підкреслює важливість продукту, який має багатовікову історію.