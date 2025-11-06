Яке свято 7 листопада 2025 року / © ТСН

Реклама

7 листопада 2025 року — п’ятниця. 1352-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 листопада, віряни святкують день пам’яті святих 33 мучеників у Мелітині. Переслідування християн у Мелітині активізувалися за правління римського імператора Діоклетіана. За переказами, 33 вірян були схоплені місцевою владою за відмову приносити жертву язичницьким богам. Попри тортури, жоден із них не зрікся Христа. Тексти передань подають, що мучеників довго й жорстоко катували, намагаючись примусити відмовитися від віри. Їм погрожували стратою, виснажували голодом та холодом, але вони залишалися непохитними. У фіналі всі 33 були страчені, засвідчивши вірність Христові до самої смерті.

Що не можна робити 7 листопада

Не варто починати важливих справ — це так званий “холодний перехід”, і все, що розпочнеш цього дня, буде просуватися важко.

Не можна працювати допізна — темрява 7 листопада забирає сили.

Не слід виходити з дому після заходу сонця — це час “переламу сезонів”, тому вечір вважали несприятливим.

Народні прикмети і традиції на 7 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

тепло — до м’якої зими;

мороз цього дня — буде холодна зима;

сніг 7 листопада — чекайте на рясні зимові снігопади;

хмарно і вітряно — до буревійної зими;

дощить — в грудні буде багато відлиг.

7 листопада дощить — в грудні буде багато відлиг / © unsplash.com

В народі 7 листопада носило назву Дідівські плачі. Традиційно цього дня згадували покійних родичів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 листопада

Які завтра іменини: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 7 листопада, є турмалін. Віддавна вірили, що цей камінь розсіює будь-який страх і наповнює людину глибоким відчуттям внутрішньої безпеки.

Цього дня народилися:

Реклама

1950 рік — Віталій Садовський, український художник;

1987 рік — Галина Пундик, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка;

1988 рік — Олександр Долгополов, український тенісист.

Пам’ятні дати 7 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 листопада:

1708 рік — гетьман Іван Мазепа, відступаючи з частиною свого війська, приєднався неподалік села Гірки до армії шведського короля Карла XII;

1788 рік — козацькі загони під проводом Антона Головатого оволоділи османською фортецею Очаків;

1909 рік — у Львові було засновано Український студентський союз — першу загальноукраїнську студентську організацію;

1918 рік — більшовицькі сили розпочали третю масштабну військову кампанію проти України;

1919 рік — в Ізяславі представники УНР та Польської Республіки підписали протокол, яким визначили демаркаційну лінію між українськими та польськими військами;

1920 рік — в Ялтушкові Добровольча армія фактично визнала державну самостійність Української Народної Республіки;

1928 рік — у Харкові урочисто відкрився Держпром — перший український і водночас європейський хмарочос;

1940 рік — в Канаді було створено Комітет українців Канади (КУК), який став одним із найвпливовіших представницьких органів української діаспори;

1941 рік — авіація Люфтваффе потопила поблизу Севастополя теплохід “Вірменія”, що призвело до загибелі понад п’яти тисяч людей;

1951 рік — у Києві розпочав роботу перший телевізійний центр в Українській РСР;

1967 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;

1990 рік — міліція силою розігнала студентський протест на київській площі Перемоги та вчинила провокацію проти народного депутата Степана Хмари;

2000 рік — президентом Сполучених Штатів Америки став Джордж Вокер Буш;

2009 рік — британський супертяж Девід Хей здобув перемогу над Миколою Валуєвим і завоював титул чемпіона світу за версією WBA.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день відповідального туризму / © unsplash.com

7 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день відповідального туризму. Міжнародна дата, присвячена усвідомленому та сталому підходу до подорожей, коли туристи та індустрія туризму діють так, щоб мінімізувати негативний вплив на природу, культуру та громади та водночас приносити користь місцевим жителям.

Також 7 листопада Міжнародний день медичної фізики. Сучасні медичні фізики беруть участь у створенні штучного інтелекту для діагностики, 3D-планування променевої терапії, а також у розробці нових методів візуалізації організму. Свято не лише професійне — воно підкреслює, що технології та наука безпосередньо рятують життя людей.

А ще 7 листопада Міжнародний день інуїтів. Ця дата була встановлена Inuit Circumpolar Council (ICC) 2006 року на їхній Генеральній Асамблеї в Уткіагвіку (Арктика). Причина вибору дати: день народження Eben Hopson Sr., засновника легендарної організації ICC і важливої фігури арктичного корінного населення.

Реклама

7 листопада святкують Міжнародний день африканського письменника. Ця дата була обрана тому, що в цей день 1989 року була заснована Pan African Writers’ Association (PAWA) — організація, яка об’єднує спілки письменників Африки та її діаспори. 1991 року на Конференції міністрів освіти і культури Африки в Котону (Бенін) було ухвалено рішення зробити 7 листопада офіційним днем цього свята.

Також 7 листопада Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів. Припадає на першу п’ятницю листопада. Було створене, щоб подякувати юристам і зменшити негативні стереотипи.