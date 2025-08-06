Яке свято 7 серпня 2025 року / © ТСН

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7 серпня 2025 року — четвер. 1261-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 серпня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного мученика Дометія. Дометій народився у Персії в поганській родині й виховувався в традиціях зороастризму. Проте, ще в молодості він почав шукати істинну віру, і, дізнавшись про християнське вчення, прийняв хрещення. Після цього він залишив рідну землю й оселився в Сирії.

Дометій вступив до одного з монастирів поблизу Нісібії, де став ченцем. Виявляв надзвичайну покору, смирення і ревність до Бога. Згодом він оселився в печері неподалік міста, ведучи аскетичне життя у молитві, пості та самоті.

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Бог дарував йому дар чудотворення та виганяння бісів, і багато язичників наверталося до Христа завдяки його молитвам і прикладу святості. За часів імператора Юліана Відступника (361–363), який переслідував християн, святий Дометій був схоплений, коли перебував у печері зі своїми учнями. Погани забили його камінням разом із двома учнями, бо він не відрікся від Христа й не вийшов з печери, знаючи, що його чекає смерть.

Що не можна робити 7 серпня

Забороняється купатися у відкритих водоймах — після Дометія вода “ховається” — вона стає холодною і “тягне” на дно.

Не можна сваритися, злословити — важливо зберігати внутрішній спокій та мир.

Не слід влаштовувати гучні гуляння, веселощі — це день вшанування святого мученика.

Народні прикмети і традиції на 7 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день — до сухої осені і м’якої зими;

вранці 7 серпня дощить — восени буде багато грибів, але і затяжних дощів;

вранці над землею стелиться густий туман — до теплого і тривалого бабиного літа;

жаби голосно квакають — чекайте на довгу і теплу осінь;

сильний, поривчастий вітер цього дня вказує на ранню зиму.

7 серпня жаби голосно квакають — чекайте на довгу і теплу осінь / © unsplash.com

В народі 7 серпня носило назву Дометій Грядочний. Тому що в цей період зазвичай вже завершувалися польові роботи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 серпня

Які завтра іменини: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро.

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Талісманом людини, народженої 7 серпня є лазурит. Камінь небесно-синього відтінку, що з давніх-давен вважався символом щастя й добрих змін. Йому приписували здатність дарувати душевну рівновагу, гармонізувати емоції та наповнювати людину внутрішнім спокоєм.

Цього дня народилися:

1901 рік — Юлія Солнцева, кіноакторка і кінорежисерка, у 1927—1956 співрежисерка фільмів Олександра Довженка;

1975 рік — Шарліз Терон, американська кіноакторка, продюсерка, благодійниця та активістка південноафриканського походження;

1982 рік — Яна Клочкова, українська плавчиня, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, герой України.

Пам’ятні дати 7 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 серпня:

1888 рік — виявляють першу жертву лондонського серійного вбивці, який згодом увійде до історії як Джек-Різник;

1920 рік — у Варшаві підписують договір між Українською Народною Республікою та Кубанською Народною Республікою про взаємне визнання суверенітету та співпрацю у визвольній боротьбі;

1932 рік — у СРСР ухвалюють сумнозвісний “Закон про п’ять колосків”, згідно з яким до початку 1933 року понад 54 тисячі осіб було засуджено на тривалі строки ув’язнення, а понад 2 тисячі — страчено;

1942 рік — союзні війська висаджуються на островах Гуадалканал, Тулагі та Гавуту-Танамбого (архіпелаг Соломонові острови), що стає початком шестимісячної Гуадалканальської кампанії;

1960 рік — Кот-д’Івуар проголошує незалежність від французької колоніальної влади;

1964 рік — Конгрес США ухвалює Тонкінську резолюцію, яка відкриває шлях до масштабного втручання Сполучених Штатів у війну у В’єтнамі;

1968 рік — в Лондоні українська еміграція організовує акцію протесту, закидавши камінням посольство СРСР у відповідь на політику репресій;

1970 рік — відбувається перший в історії комп’ютерний шаховий турнір;

1993 рік — частину Букінгемського палацу вперше відкривають для відвідувачів;

1998 рік — унаслідок терористичних нападів на посольства США в Кенії та Танзанії гине 258 людей, а ще понад 5 тисяч — дістають поранення;

2000 рік — японські інженери створюють перший водневий електромобіль;

2008 рік — розпочинається російсько-грузинська війна, що стає першим відкритим збройним вторгненням Росії у пострадянський простір;

2016 рік — починається так звана “стрілянина на півночі Криму” — спецоперація російських спецслужб, інсценована під виглядом української диверсії. Події стали приводом для термінового розгляду в Раді Безпеки ООН 11 серпня за ініціативою України.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 серпня в Україні і світі святкують День професійного спікера / © unsplash.com

7 серпня в Україні і світі святкують День професійного спікера. Це міжнародне неофіційне свято, яке вшановує людей, що виступають публічно як професія або покликання: мотиваційних спікерів, бізнес-тренерів, ораторів, коучів, викладачів та експертів із комунікацій. Цікаво: у стародавній Греції мистецтво красномовства вважалося основою для політичної кар’єри. У сучасному світі спікери можуть охоплювати мільйонні аудиторії через YouTube, TikTok або TED. Найуспішніші професійні спікери мають власні бренди, книги, програми трансформації.