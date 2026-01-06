ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 7 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 7 січня, Міжнародний день програмістів. Віряни святкують Собор святого Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 359 днів.

Тетяна Мележик
Яке свято 7 січня 2026 року

Яке свято 7 січня 2026 року / © ТСН

7 січня 2026 року — середа. 1413-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

7 січня віряни святкують Собор святого Івана Хрестителя / © pexels.com

Завтра, 7 січня, віряни святкують Собор святого Івана Хрестителя. Велике церковне свято, присвячене всебічному, соборному вшануванню святого пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана — однієї з найвеличніших постатей у християнстві. Собор святого Івана Хрестителя наголошує на винятковій ролі Івана Предтечі в історії спасіння. Сам Христос назвав його найбільшим серед народжених жінками.

7 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день програмістів / © pexels.com

7 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день програмістів. Професійне свято людей, які створюють цифровий світ: програмістів, розробників програмного забезпечення, інженерів, тестувальників і всіх, хто працює з кодом. Ідея святкування Дня програміста з’явилася наприкінці XX століття в професійному середовищі IT-фахівців. У неформальному середовищі програмісти жартома святкують день мемами про баги, дедлайни, каву й нічні релізи.

7 січня Міжнародний день дурної ходи / © pexels.com

Також 7 січня Міжнародний день дурної ходи. Свято виникло під впливом британського гумористичного шоу Monty Python’s Flying Circus, зокрема легендарного скетчу «The Ministry of Silly Walks» (1970 року). У ньому персонажі демонстрували безглузді, перебільшені та абсолютно нелогічні способи ходьби, висміюючи надмірну бюрократію й серйозність державних інституцій.

7 січня День наставника / © pexels.com

А ще 7 січня День наставника. Ця дата поступово набуває популярності в освітньому, бізнесовому та громадському середовищах у різних країнах. Наставник — це не лише вчитель чи керівник. Це людина, яка підтримує на етапі навчання або змін, допомагає побачити сильні сторони, ділиться практичним досвідом, а не лише теорією, надихає власним прикладом.

