7 травня 2026 року — четвер. 1533-й день війни в Україні.

Завтра, 7 травня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Акакія. Він був християнським святим, який постраждав за віру в перші століття християнства, під час переслідувань Римської імперії. За переданням, він був воїном або чиновником і відкрито сповідував християнство, за що зазнав тортур і був страчений. Його стійкість у вірі зробила його прикладом мужності та духовної непохитності.

7 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день планетаріїв. Його започаткували в Європі у 1990-х роках за ініціативою астрономічних організацій, щоб привернути увагу до ролі планетаріїв у науковій освіті. Головна ідея свята — зробити астрономію ближчою та цікавішою для всіх, незалежно від віку.

Також 7 травня Всесвітній день паролів. Його започаткувала компанія Intel 2013 року, а згодом ідею підтримали фахівці з кібербезпеки по всьому світу. Головна мета цього дня — нагадати людям про важливість надійних паролів і цифрової гігієни. Сьогодні цей день також часто розширюють до теми загальної кібербезпеки, адже паролі залишаються одним із ключових захистів у цифровому світі.

А ще 7 травня День поширення інформації про дитячу депресію. Просвітницька ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про психічне здоров’я дітей і підлітків, зокрема про депресивні стани, які часто залишаються непоміченими або недооціненими. Головна мета такого дня — допомогти дорослим (батькам, педагогам, лікарям) краще розпізнавати ознаки дитячої депресії.

7 травня День обізнаності про ментальне здоров’я дітей. Це просвітницька ініціатива, присвячена підтримці психологічного добробуту дітей і підлітків та ранньому виявленню емоційних і поведінкових труднощів. У центрі уваги — розуміння, що дитина може переживати не лише «стрес» чи «капризи», а й справжні емоційні розлади, які потребують уваги та підтримки.

Також 7 травня День обізнаності про рак сечового міхура. Міжнародна просвітницька ініціатива, спрямована на підвищення уваги до одного з поширених онкологічних захворювань сечовидільної системи. Фактори ризику можуть включати куріння, вплив хімічних речовин на виробництві, хронічні запалення та вік.

А ще 7 травня Всесвітній день сиріт СНІДу. Міжнародна ініціатива, спрямована на привернення уваги до дітей, які втратили батьків через СНІД або живуть у сім’ях, уражених ВІЛ. Дату започаткували 2002 року в США як громадську кампанію підтримки дітей, які залишилися без батьківського піклування через епідемію ВІЛ/СНІДу, а згодом вона набула міжнародного характеру.

