ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

Яке завтра, 7 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 7 травня, Міжнародний день планетаріїв. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Акакія. До Нового року залишилося 239 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Яке свято 7 травня 2026 року

Яке свято 7 травня 2026 року / © ТСН

7 травня 2026 року — четвер. 1533-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

7 травня віряни святкують День пам’яті святого мученика Акакія / © pexels.com

7 травня віряни святкують День пам’яті святого мученика Акакія / © pexels.com

Завтра, 7 травня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Акакія. Він був християнським святим, який постраждав за віру в перші століття християнства, під час переслідувань Римської імперії. За переданням, він був воїном або чиновником і відкрито сповідував християнство, за що зазнав тортур і був страчений. Його стійкість у вірі зробила його прикладом мужності та духовної непохитності.

7 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день планетаріїв / © pexels.com

7 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день планетаріїв / © pexels.com

7 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день планетаріїв. Його започаткували в Європі у 1990-х роках за ініціативою астрономічних організацій, щоб привернути увагу до ролі планетаріїв у науковій освіті. Головна ідея свята — зробити астрономію ближчою та цікавішою для всіх, незалежно від віку.

7 травня Всесвітній день паролів / © pexels.com

7 травня Всесвітній день паролів / © pexels.com

Також 7 травня Всесвітній день паролів. Його започаткувала компанія Intel 2013 року, а згодом ідею підтримали фахівці з кібербезпеки по всьому світу. Головна мета цього дня — нагадати людям про важливість надійних паролів і цифрової гігієни. Сьогодні цей день також часто розширюють до теми загальної кібербезпеки, адже паролі залишаються одним із ключових захистів у цифровому світі.

7 травня День поширення інформації про дитячу депресію / © pexels.com

7 травня День поширення інформації про дитячу депресію / © pexels.com

А ще 7 травня День поширення інформації про дитячу депресію. Просвітницька ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про психічне здоров’я дітей і підлітків, зокрема про депресивні стани, які часто залишаються непоміченими або недооціненими. Головна мета такого дня — допомогти дорослим (батькам, педагогам, лікарям) краще розпізнавати ознаки дитячої депресії.

7 травня День обізнаності про ментальне здоров’я дітей / © pexels.com

7 травня День обізнаності про ментальне здоров’я дітей / © pexels.com

7 травня День обізнаності про ментальне здоров’я дітей. Це просвітницька ініціатива, присвячена підтримці психологічного добробуту дітей і підлітків та ранньому виявленню емоційних і поведінкових труднощів. У центрі уваги — розуміння, що дитина може переживати не лише «стрес» чи «капризи», а й справжні емоційні розлади, які потребують уваги та підтримки.

7 травня День обізнаності про рак сечового міхура / © pexels.com

7 травня День обізнаності про рак сечового міхура / © pexels.com

Також 7 травня День обізнаності про рак сечового міхура. Міжнародна просвітницька ініціатива, спрямована на підвищення уваги до одного з поширених онкологічних захворювань сечовидільної системи. Фактори ризику можуть включати куріння, вплив хімічних речовин на виробництві, хронічні запалення та вік.

7 травня Всесвітній день сиріт СНІДу / © pexels.com

7 травня Всесвітній день сиріт СНІДу / © pexels.com

А ще 7 травня Всесвітній день сиріт СНІДу. Міжнародна ініціатива, спрямована на привернення уваги до дітей, які втратили батьків через СНІД або живуть у сім’ях, уражених ВІЛ. Дату започаткували 2002 року в США як громадську кампанію підтримки дітей, які залишилися без батьківського піклування через епідемію ВІЛ/СНІДу, а згодом вона набула міжнародного характеру.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie