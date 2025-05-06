Яке свято 7 травня 2025 року / © ТСН

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7 травня 2025 року — середа. 1169-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 травня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Акакія. Святий Акакій, сотник римського війська, увійшов до сонму християнських мучеників як зразок доблесті духу і безстрашної відданості Богові. Його життя сягає початку IV століття — часу, коли Римська імперія, охоплена темрявою язичницьких гонінь, виплеснула всю свою жорстокість на християнську громаду.

Служачи військовим начальником у Візантії, Акакій виділявся не лише мужністю та розважливістю, а й глибокою внутрішньою вірою. Його серце, очищене від марнославства, палало любов’ю до Христа. Коли розпочалися імператорські переслідування, святий не приховав своєї приналежності до християн і відкрито визнав свою віру перед суддями.

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За цей сміливий вчинок на нього чекали страшні випробування: болісні тортури, побої, знущання, що мали на меті зламати його дух. Та мучительська лють виявилася безсилою перед твердістю Акакія. Він з гідністю витримав усі страждання, залишивши за собою світлий слід непохитності. Зрештою, за наказом правителя він був страчений — мечем відтяли йому голову, але душа його вознеслася до Царства Небесного як чистий і непереможний свідок Христа.

Що не можна робити 7 травня

Уникати сварок і конфліктів — у народі вважали, що в цей день важливо зберігати спокій і доброзичливість.

Не перевантажуватися фізичною роботою — це не строгий день відпочинку, але в народній традиції його вважали несприятливим для важкої праці в полі чи господарстві.

Не чинити несправедливості — оскільки Акакій постраждав за правду, вважається, що будь-яка неправда, брехня або несправедливий вчинок у цей день повернеться сторицею.

Народні прикмети і традиції на 7 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо на Акакія ясно і тепло — літо буде врожайним і сухим;

дощ цього дня — до дощового літа;

багато роси вранці — на щедрий урожай огірків і кавунів;

якщо цвітуть черемха та яблуня — чекайте на швидке потепління;

якщо спів птахів голосний і дзвінкий — до доброї погоди;

грім 7 травня — до теплого і вологого літа.

7 травня спів птахів голосний і дзвінкий — до доброї погоди / © unsplash.com

В народі 7 травня носило назву Акакій Сотник. Селяни ототожнювали образ святого Акакія з мужнім, добрим і справедливим воїном-захисником. Це поєднання церковної пам’яті та народної поваги до постаті воїна, який не зрадив свою віру, залишаючись справедливим навіть перед лицем смерті.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 травня

Які завтра іменини: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Платон, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 7 травня, є перли. Унікальні творіння самої природи, що вражають своєю красою і неповторністю. Навіть у наш час подрібнене перламутрове каміння активно додають до складу косметичних засобів — як інгредієнт розкоші, що дарує шкірі сяйво і ніжність.

Цього дня народилися:

1833 рік — Йоганнес Брамс, видатний німецький композитор, піаніст, диригент;

1885 рік — Микола Кащенко, український біолог.

Пам’ятні дати 7 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 травня:

1104 рік — у битві поблизу Харрана хрестоносні війська зазнали нищівної поразки, що стало одним із найгостріших ударів по латинських завоюваннях на Близькому Сході;

1253 рік — з Константинополя до столиці Монгольської імперії Каракорум вирушила дипломатична місія, очолена французьким францисканцем Гійомом де Рубруком, що стала однією з перших спроб діалогу Заходу з Великим ханом;

1663 рік — в самому серці Лондона розпочав роботу Королівський театр. Через дев’ять років вогонь знищив його, але будівлю відновили на тому ж місці — на вулиці Друрі-Лейн. Сьогодні це найстаріший з театрів Англії, які діють;

1785 рік — француз Жан-П’єр Франсуа Бланшар у супроводі американця Джона Джеффріса вперше в історії успішно перетнув Ла-Манш на повітряній кулі;

1824 рік — у Відні відбулася прем’єра Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена — монументального твору, що став вершиною композиторської спадщини митця;

1832 рік — проголошено незалежність Греції після тривалої національно-визвольної боротьби проти Османської імперії;

1861 рік — штат Теннессі оголосив про вихід зі складу США, приєднавшись до конфедеративних сил у ході Громадянської війни;

1887 рік — американець Томас Стівенс завершив першу у світі навколосвітню подорож на велосипеді, подолавши 13 500 миль за понад три роки;

1915 рік — німецька субмарина “U-20” потопила британський пасажирський лайнер “Лузітанія”, внаслідок чого загинули 1 198 осіб — подія, що вплинула на хід Першої світової війни;

1920 рік — наступного дня після завершення Зимового походу, 6-та Січова дивізія Армії УНР першою з українсько-польського союзу увійшла до Києва, звільнивши місто від московсько-більшовицьких загонів;

1927 рік — у Бразилії засновано авіакомпанію VARIG, що згодом стала найбільшим авіаперевізником Латинської Америки;

1937 рік — Німеччина та Італія проголосили створення військово-політичного блоку, що увійшов в історію як “Вісь Рим–Берлін”;

1941 рік — оркестр Ґленна Міллера записав знамениту джазову композицію Chattanooga Choo Choo, яка стала однією з найвідоміших у світовій естраді;

1945 рік — о 2:41 у Реймсі, у штабі генерала Дуайта Ейзенхауера, підписано Акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що ознаменував завершення Другої світової війни в Європі;

1946 рік — у Токіо засновано компанію “Токіо цусін когьо”, яка згодом стала відомою у світі під назвою Sony;

1956 рік — міністр охорони здоров’я Великої Британії відмовився розпочати боротьбу з курінням, заявивши про сумніви щодо його шкідливості;

1995 рік — Національний банк України випустив в обіг пам’ятну монету номіналом 200 000 карбованців;

1996 рік — у рамках Каннського кінофестивалю відбулася прем’єра фільму Люка Бессона “П’ятий елемент”;

1999 рік — Папа Римський вперше від часів Великого розколу християнства 1054 року здійснив візит до православної країни — Румунії;

2008 рік — об 11:00 в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний зафіксовано землетрус магнітудою 3 бали. Легкі підземні поштовхи відчувалися в Одесі;

2016 рік — у Полтаві урочисто відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 травня святкують Міжнародний день планетаріїв / © unsplash.com

7 травня в Україні і світі святкують День поширення інформації про дитячу депресію. Він присвячений важливій, але часто недооцінюваній темі — психічному здоров’ю дітей і підлітків, які можуть страждати від депресії, навіть якщо на перший погляд здаються “просто сумними” чи “важкими у спілкуванні”.

Також 7 травня День обізнаності про ментальне здоров’я дітей. Цей день має на меті привернути увагу до важливої теми — психічного здоров’я дітей і підлітків, та допомогти суспільству зрозуміти, як важливо підтримувати емоційний добробут малечі. Ментальне здоров’я дитини — це не лише відсутність серйозних психічних захворювань, а й здатність розуміти свої почуття, долати труднощі, будувати здорові стосунки та насолоджуватися життям. Коли дитина не може впоратися з емоціями чи стресом, це може призвести до серйозних проблем, які потребують уваги і професійної підтримки.

А ще 7 травня День обізнаності про рак сечового міхура. Це пухлинне захворювання, що розвивається, коли клітини сечового міхура починають неконтрольовано ділитися. Зазвичай рак сечового міхура з’являється в лінії слизової оболонки міхура, але може поширюватися на інші частини органу. Люди носять помаранчеві стрічки, які стали символом боротьби з раком сечового міхура.

7 травня святкують Міжнародний день планетаріїв. Він має на меті привернути увагу до важливої ролі планетаріїв в освіті, популяризації науки та астрономії. Це день, який святкують планетарії по всьому світу, аби відзначити їхній вклад у розвиток науки та привернути увагу до чудового світу космосу.

Також 7 травня Всесвітній день сиріт СНІДу. Це день, коли світ згадує про тих, хто залишився без батьків через цю смертельну хворобу, і звертає увагу на їхні потреби та проблеми. Найважливіша мета дня — висвітлення проблеми дітей, які стали сиротами через СНІД. Цей день дає можливість звернути увагу на масштаби трагедії, з якою стикаються тисячі дітей, що залишилися без підтримки батьків через ВІЛ/СНІД.