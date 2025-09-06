Яке свято 7 вересня 2025 року / © ТСН

7 вересня 2025 року — неділя. 1292-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 вересня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Созонта. Про дитинство і юність Созонта відомо мало. Він прийняв християнство і жив праведним життям, допомагаючи бідним та хворим. За імператора Декія почалися масові гоніння на християн. Созонт відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідував віру в Христа. За це його піддали тортурам і зрештою стратили. Його вважають покровителем тих, хто страждає за віру.

Що не можна робити 7 вересня

Забороняється займатися важкою фізичною працею — цей день краще присвятити роздумам.

Уникайте конфліктів та сварок — вони можуть принести неприємності.

Не можна робити важливі покупки — день для цього несприятливий.

Народні прикмети і традиції на 7 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці роса і туман — чекайте на теплу та ясну погоду;

сильний західний вітер — до дощу чи зміни погоди;

північний вітер — найближчими днями буде похолодання;

на світанку червоне небо — до сонячного дня.

7 вересня на світанку червоне небо — до сонячного дня / © unsplash.com

В народі 7 вересня носило назву Созонтів день. Іноді день пов’язували з прикметами осені, тому іноді називали “передднем осінніх заморозків” або “днем прохолодної роси”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 7 вересня є гірський кришталь. Камінь, який наповнює дім світлом і гармонією. Віками його вважали уособленням сонячного тепла та життєвої енергії, що приносить у оселю позитив і спокій.

Цього дня народилися:

1861 рік — Коржинський Сергій Іванович, ботанік, генетик, еволюціоніст, один з основоположників фітоценології; походив від запорозьких козаків;

1915 рік — Сергій Солодовник, український живописець;

1970 рік — Володимир Жемчугов, український партизан Війни на сході України, Герой України (2017).

Пам’ятні дати 7 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 вересня:

70 рік — римські війська штурмом беруть Єрусалим і повністю його розграбовують;

1792 рік — перша група колишніх запорозьких козаків під проводом полковника Сави Білого висаджується на Таманському півострові;

1812 рік — відбувається Бородинська битва, де французька армія Наполеона здобула тактичну перемогу над військами Російської імперії;

1822 рік — Бразильська імперія проголошує незалежність від Португалії;

1892 рік — у США відбувається перший офіційний професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами: у рукавичках із трихвилинними раундами;

1940 рік — починається бомбардування Лондона силами Третього Рейху;

1971 рік — Київ і Кіото офіційно стають містами-побратимами.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 вересня День воєнної розвідки України / © Unsplash

7 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день поліцейського співробітництва. Саме цього дня 1923 року була заснована Міжнародна кримінальна поліційна комісія (ICPC), попередниця сучасного Інтерполу. Тому цей день також відзначає столітній ювілей міжнародної поліцейської співпраці.

Також 7 вересня Всесвітній день польової епідеміології. Його мета — визнати та підвищити обізнаність про важливу роль польових епідеміологів у захисті здоров’я населення та зміцненні глобальної охорони здоров’я. Цей день також сприяє закликам до збільшення інвестицій у навчання, дослідження та розвиток професіоналів у галузі польової епідеміології.

А ще 7 вересня День кіберспорту в Україні. Офіційне свято, присвячене змагальним відеоіграм, де спортсмени змагаються в цифрових всесвітах, використовуючи мишу та клавіатуру. Кіберспорт швидко став глобальним явищем, і Україна активно розвиває цей напрямок.

7 вересня День воєнної розвідки України. Ця дата була обрана не випадково: саме 7 вересня 1992 року перший президент України, Леонід Кравчук, підписав указ про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. Це свято є визнанням професійної майстерності, відваги та самовідданості українських розвідників, які виконують складні та важливі завдання для забезпечення безпеки та захисту національних інтересів країни.

Також 7 вересня День підприємця України. Свято встановлене 1998 року указом Президента України, щоб підкреслити важливість малого та середнього бізнесу як основи економіки. Воно покликане не лише відзначити досягнення підприємців, а й підвищити роль підприємництва у суспільстві та державній політиці.

А ще 7 вересня Всесвітній день розповсюдження інформації про м’язову дистрофію Дюшена. Міжнародне свято, присвячене підвищенню обізнаності про м’язову дистрофію Дюшена (DMD) та Беккера (BMD), дві рідкісні генетичні хвороби, що спричиняють прогресуючу слабкість м’язів.