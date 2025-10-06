Яке свято 7 жовтня 2025 року / © ТСН

7 жовтня 2025 року — вівторок. 1321-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 7 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Сергія і Вакха. Сергій і Вакх були знатного римського походження й обіймали високі військові посади при дворі імператора Максиміана. Їх поважали як хоробрих воїнів і довірених осіб імператора. Вони були близькими друзями та, попри службу в язичницькому війську, таємно сповідували християнство.

Їхня віра не залишалася непоміченою. Через відмову брати участь у язичницьких обрядах на честь богів та імператора, вони викликали підозру. Особливо гострою стала ситуація, коли обидва відкрито відмовилися принести жертву язичницьким ідолам, визнавши себе християнами.

Імператор Максиміан, відчуваючи себе зрадженим наближеними воїнами, розгнівався. Спочатку він намагався умовити їх зректися Христа лестощами та погрозами, але безрезультатно.

Як приниження, їх зняли з почесних посад, зняли військові пояси та вбрали в жіночий одяг, водячи вулицями міста — щоб насміхатися з їхньої віри та колишньої слави. Після цього обох було віддано на жорстокі тортури.

Що не можна робити 7 жовтня

Не слід працювати на землі — це вважається неповагою до святих.

Не можна починати важливих справ — це накличе на вас невдачі.

Забороняється відмовляти у допомозі нужденним — святий Сергій вважається заступником мандрівників.

Народні прикмети і традиції на 7 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тиха, тепла і ясна погода — чекайте на довгу, суху і погожу осінь;

листя з беріз опало вже повністю — прийдуть ранні морози, а зима буде суворою;

вранці сильний туман — до м’якої і теплої зими;

вранці моросить легкий дощ — вважається, що осінь буде сирою;

сильний вітер, кружляє листя — зима прийде рано і буде холодною;

вранці роса і хмарно — чекайте на швидку зміну погоди.

7 жовтня листя з беріз опало вже повністю — прийдуть ранні морози, а зима буде суворою / © unsplash.com

В народі 7 жовтня носило назву Сергій Житник. Так називали день через те, що саме на цей час припадало завершення збирання та сушіння жита. Господині перебирали зерно, готували його до зберігання, а чоловіки ладнали комори та засіки. У народі казали: “Прийшов Сергій — прибери житце в комору”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 жовтня

Які завтра іменини: Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 7 жовтня, є агат. Мінерал із унікальними якостями. Від давніх часів його вважали каменем удачі та оберегом щасливого життя.

Цього дня народилися:

1953 рік — Іван Забіяка, український історик, журналіст, науковець, громадський діяч;

1957 рік — Олександр Бутко, український журналіст;

1989 рік — Біжан Шаропов, український біолог і біофізик, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно).

Пам’ятні дати 7 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 жовтня:

1253 рік — у Дорогичині коронують галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV;

1571 рік — флот Священної ліги, об’єднання Іспанії, Венеції та Папської держави під командуванням Дона Хуана Австрійського, розгромлює османський флот у п’ятигодинній битві при Лепанто;

1620 рік — біля Могилева османи та кримські татари завдають поразки війську Речі Посполитої;

1806 рік — у Великій Британії вперше запатентовують копіювальний папір;

1879 рік — Австро-Угорська імперія укладає таємну угоду з Німеччиною;

1903 рік — у канадській провінції Онтаріо відкривають родовища срібла;

1913 рік — на заводі Генрі Форда в Детройті вперше в світі застосовують технологію конвеєра для повного виробничого процесу автомобілів;

1920 рік — перших сто жінок приймають до Оксфордського університету;

1926 рік — Фашистська партія Італії проголошується офіційною “партією держави”;

1943 рік — письменника Остапа Вишню звільняють з радянських таборів;

1944 рік — США, СРСР, Велика Британія та Китай домовляються про створення Організації Об’єднаних Націй на заміну Лізі Націй;

1950 рік — війська ООН вступають на територію Північної Кореї;

1952 рік — отримують патент на штрих-код;

1976 рік — у Китаї заарештовують “банду чотирьох”, очолювану удовою Мао Цзедуна;

1982 рік — у Нью-Йорку відбувається прем’єра мюзиклу “Коти” Ендрю Ллойда Веббера та Тіма Райса;

1988 рік — у Ризі вперше від 1940 року піднімають латвійський національний прапор;

1990 рік — в Ізраїлі через загрозу газової атаки з боку Саддама Хусейна починають роздавати населенню протигази;

1992 рік — Національна Рада Азербайджану голосує проти вступу республіки до СНД;

1997 рік — засновують Українську універсальну біржу в Полтаві;

1999 рік — британські астрономи оголошують про можливе існування десятої, найбільш віддаленої та великої планети Сонячної системи;

2001 рік — у небо піднімається перший вертоліт незалежної України АК1-3; політ здійснює заслужений льотчик-випробувач Станіслав Полуйчик;

2001 рік — після терактів 11 вересня та відмови Талібану видати Осаму бен Ладена США починають операцію “Відплата”, завдавши ударів по позиціях талібів в Афганістані;

2007 рік — Доку Умаров проголошує на території Північного Кавказу Ісламську державу “Імарат Кавказ”;

2023 рік — початок масштабного вторгнення руху ХАМАС до Ізраїлю.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день бавовни / © unsplash.com

7 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день бавовни. Свято було започатковано 2019 року країнами Західної Африки — Беніном, Буркіна-Фасо, Чадом та Малі, відомими як “бавовняна четвірка”. Цей день підкреслює значення бавовни як одного з найважливіших натуральних волокон у світі. Бавовна вирощується у понад 75 країнах на п’яти континентах і є основою для текстильної промисловості, забезпечуючи робочі місця та підтримуючи економічну стабільність у багатьох країнах, особливо у найменш розвинутих регіонах.

Також 7 жовтня Всесвітній день дій за гідну працю. Ідея святкувати цей день виникла на третьому засіданні генеральної ради Міжнародної організації праці 2007 року. Метою було привернути увагу до необхідності забезпечення гідних умов праці для всіх працівників, особливо в умовах економічних криз та зростальної нерівності.

В Україні цей день набуває особливого значення, оскільки країна переживає складні часи, пов’язані з війною та економічними труднощами. Профспілки активно долучаються до відзначення цього дня, організовуючи круглі столи, акції протесту та інші заходи, спрямовані на захист трудових прав та соціальних гарантій для працівників.

А ще 7 жовтня Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію. Він є офіційно визнаним від 2013 року завдяки ініціативі організації TNnME (Trigeminal Neuralgia and Me). Цей день спрямований на підвищення обізнаності про цю надзвичайно болісну неврологічну хворобу та надання інформації про методи її діагностики та лікування. Згідно з даними, тригемінальна невралгія зустрічається у приблизно 5 осіб на 100 000 населення. Захворювання може виникнути в будь-якому віці, але найчастіше діагностується у людей старше 50 років, до того ж жінки страждають від нього частіше, ніж чоловіки.