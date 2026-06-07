Яке свято 8 червня 2026 року / © ТСН

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8 червня 2026 року — понеділок. 1565-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

8 червня віряни святкують День пам’яті Теодота Стратилата / © pexels.com

Завтра, 8 червня, віряни святкують День пам’яті Теодота Стратилата. Християнський святий і мученик, який жив на межі III–IV століть. За церковним переданням, він був воєначальником (стратилатом) у місті Гераклея та відкрито сповідував християнську віру під час переслідувань імператора Ліцинія. Теодот відмовився зректися Христа, за що зазнав жорстоких катувань і був страчений близько 319 року. У християнській традиції його шанують як взірець мужності, непохитної віри та вірності своїм переконанням.

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день океанів / © pexels.com

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день океанів. Ідею заснування цього дня запропонували 1992 року під час Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро. Офіційно Організація Об’єднаних Націй визнала Всесвітній день океанів 2008 року. Океани покривають понад 70% поверхні Землі, виробляють значну частину кисню, регулюють клімат і є домівкою для мільйонів видів живих організмів. Водночас вони потерпають від забруднення пластиком, надмірного вилову риби, зміни клімату та руйнування морських екосистем.

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8 червня День здорового харчування / © pexels.com

Також 8 червня День здорового харчування. Мета цього дня — привернути увагу до важливості правильного харчування для підтримання здоров’я, профілактики серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету та інших недуг. У різних країнах його відзначають через освітні кампанії, лекції, тематичні зустрічі, кулінарні майстер-класи та соціальні ініціативи.

8 червня Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках / © pexels.com

А ще 8 червня Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках. Мета цього дня — інформувати суспільство про фізичні та психологічні потреби слонів, які в природі долають великі відстані, живуть у складних соціальних групах і потребують значних територій для існування. Захисники тварин наголошують, що багато зоопарків не можуть повністю відтворити природні умови для цих велетенських ссавців.

8 червня святкують Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна / © pexels.com

8 червня святкують Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Це неофіційне свято присвячене людям, які ведуть домашнє господарство, дбають про родину, виховання дітей, організацію побуту та створення затишку в оселі. Метою цього дня є визнання важливості домашньої праці, яка часто залишається непомітною та недооціненою. Щоденне приготування їжі, прибирання, прання, догляд за дітьми чи літніми родичами потребують значних зусиль, часу та відповідальності.

8 червня Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку / © pexels.com

Також 8 червня Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Його мета — підвищити обізнаність про пухлини головного мозку, підтримати пацієнтів і їхні родини, а також привернути увагу до необхідності ранньої діагностики та розвитку лікування. Цей день підтримують міжнародні медичні та пацієнтські організації, зокрема Міжнародна асоціація пухлин головного мозку, які поширюють інформацію про симптоми, методи діагностики та сучасні підходи до терапії.

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8 червня День народження пилососа / © pexels.com

А ще 8 червня День народження пилососа. Перші прототипи пилососів з’явилися ще наприкінці XIX — на початку XX століття. Одним із перших практичних пристроїв вважають великогабаритну машину британця Г’юберта Сесіла Бута (1901 рік), яка працювала на бензиновому двигуні та була настільки великою, що її возили кіньми. Згодом 1907 року американець Джеймс Мюррей Спенґлер запатентував більш компактну електричну модель, яку пізніше вдосконалила компанія Hoover — саме звідси в англомовному світі закріпилося слово «hoover» як синонім пилососа.

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