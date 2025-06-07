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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 8 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 червня, Всесвітній день океанів. Віряни святкують Трійцю. До Нового року залишилося 206 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 8 червня 2025 року

Яке свято 8 червня 2025 року / © ТСН

8 червня 2025 року — неділя. 1201-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 червня, віряни святкують Трійцю. Одне з найбільших свят в церковному календарі. Ще одна назва П’ятидесятниця. Прив’язане до Великодня, а тому не має сталої дати. Згідно з Євангельською оповіддю, учні Ісуса зібралися разом у Єрусалимі, коли раптом почули шум із неба, схожий на бурю. Над кожним з них з’явився вогняний язик — знак того, що на них зійшов Святий Дух. І апостоли почали говорити мовами різних народів — так, щоби кожен чужинець, який прибув до міста, почув Божу істину своєю рідною мовою.

Цей момент став переломним: учні вже не були заляканими людьми, які ховаються, — вони перетворилися на сміливих благовісників. Так почалася місія Церкви, яка триває вже понад дві тисячі років.

Свято присвячене тайні Пресвятої Трійці — єдності Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа. Християнська віра сповідує, що Бог є один, але відкривається людині в трьох іпостасях. У день Трійці Церква особливо підкреслює цю глибоку правду — Бог є Любов і Спільність, а не самотність.

Що не можна робити 8 червня

  • Не можна працювати на городі — вважається, що цього дня земля “свята”.

  • Не слід різати, шити, в’язати — будь-які гострі предмети використовувати забороняється.

  • Забороняється купатися у відкритих водоймах — на Зелені свята (як Трійцю називають в народі) русалки стають особливо активними.

Народні прикмети і традиції на 8 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощить — чекайте на грибне літо і багато зелені;

  • птахи “купаються” в пилюці — до спеки;

  • сонячна і тиха погода — буде тепле літо;

  • бджоли дуже активні — чекайте на сухе літо;

  • вітер з півночі — до прохолодного літа;

  • вранці густа трава — гарно вродить зерно.

8 червня вранці густа трава — гарно вродить зерно / © unsplash.com

8 червня вранці густа трава — гарно вродить зерно / © unsplash.com

В народі 8 червня носило назву Карп Карполов. Це образ, який виник в уяві наших предків і був пов’язаний з початком літа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 червня

Які завтра іменини: Василь, Костянтин, Павло, Федір, Меланія.

Талісманом людини, народженої 8 червня є берил. Мінерал, що сяє у найрізноманітніших відтінках. Берил з давніх часів вважався могутнім оберегом. Йому приписували здатність відганяти темну енергію й усілякий негатив, захищаючи свого власника від зла та неприємностей.

Цього дня народилися:

  • 1987 рік — Віктор Гурняк, військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони “Айдар”, учасник російсько-української війні. Герой України;

  • 1988 рік — Михайло Несольоний, молодший сержант Збройних сил України, Герой України;

  • 1989 рік — Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка

Пам’ятні дати 8 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 червня:

  • 1668 рік — Петра Дорошенка обирають гетьманом України, відкривши нову сторінку в історії козацької державності;

  • 1783 рік — Розпочинається виверження вулкана Лакі в Ісландії — одне з наймасштабніших і найтрагічніших у світовій вулканології, що спричинило тисячі людських жертв і серйозні кліматичні зміни;

  • 1815 рік — Завершує роботу Віденський конгрес, що переформатував політичну карту Європи після Наполеонівських воєн;

  • 1824 рік — Ноа Кашинг із Канади отримує патент на винахід машини для миття та валяння вовни;

  • 1827 рік — Відкривається грязьовий курорт Саки, який швидко став популярним місцем оздоровлення;

  • 1869 рік — Американець Айвз Макгаффні офіційно отримує патент на пилосос;

  • 1915 рік — Казимир Малевич створює свій перший “Чорний квадрат” — шедевр авангардного мистецтва, який мав революційний вплив на світову культуру;

  • 1918 рік — Проголошують Грузинську Демократичну Республіку;

  • 1919 рік — В ході Чортківської офензиви Українська Галицька армія звільняє місто Чортків і змушує польські війська відійти на 120 кілометрів;

  • 1924 рік — Британські альпіністи Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін починають експедицію з підкорення гори Еверест;

  • 1928 рік — Відбувається перший авіапереліт із США до Австралії, що став значним проривом у міжнародній авіації;

  • 1940 рік — Оголошують про відкриття плутонію — 94-го елемента таблиці Менделєєва;

  • 1947 рік — Уперше організовують судноплавство по всьому Дніпру, що сприяло розвитку транспорту й торгівлі;

  • 1949 рік — Виходить друком роман Джорджа Орвелла “1984”;

  • 1965 рік — Американські компанії “Фрито-Лей” та “Пепсі-Кола” об’єднуються, утворивши корпорацію “PepsiCo” — одного з гігантів світової харчової індустрії;

  • 1967 рік — У Середземному морі відбувається помилкова атака ізраїльських військ на американський корабель “USS Liberty”;

  • 1988 рік — Перший болгарин — космонавт Олександр Александров — здійснює політ у космос;

  • 1989 рік — У Франції офіційно представляють бойовий вертоліт Мі-28;

  • 1992 рік — Виходить перший номер газети “Флот України” — єдиної україномовної газети Військово-Морських Сил України в Криму;

  • 1993 рік — Розпочинається всеукраїнський страйк шахтарів, що став одним із ключових соціальних протестів 90-х років;

  • 1999 рік — В Україні вперше стає доступною міжнародна програма бакалаврату — її впроваджує Печерська міжнародна школа в Києві.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день океанів / © unsplash.com

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день океанів / © unsplash.com

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день океанів. Міжнародне щорічне свято, яке присвячене океанам і було створене, щоб привернути увагу до важливості океанів для життя планети. Вони займають 70% поверхні Землі та відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні клімату, підтримці біорізноманіття, забезпечення продовольчої безпеки. Свято було створене за ініціативи ООН 1992 року.

Також 8 червня Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках. Особливе свято, яке спрямоване на підвищення обізнаності про проблеми життя слонів, які перебувають в зоопарках. Воно було створене для привернення уваги суспільства до умов їх утримуваня і щоб захистити їхні права.

А ще 8 червня святкують День працівників текстильної та легкої промисловості в Україні. Свято було створене для відзначення особливого внеску працівників текстильної та легкої промисловості в Україні в розвиток економіки країни.

8 червня святкують Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Це особливе свято, яке було створене для визнання важкої роботи, що пов’язана з веденням домашнього господарства. Ведення домашнього господарства включає в себе планування бюджету, догляд за дітьми, прибирання, приготування їжі тощо.

Також 8 червня Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги суспільства до проблем, що пов’язані з пухлинами головного мозку, підвищити обізнаність про цю складну хворобу та підтримати пацієнтів з їхніми родинами.

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