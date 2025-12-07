- Дата публікації
Яке завтра, 8 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 8 грудня, Всеукраїнський тиждень права. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Патапія. До Нового року залишилося 23 дні.
8 грудня 2025 року — понеділок. 1383-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 8 грудня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Патапія. Патапій народився в єгипетських Фівах приблизно у VI столітті в заможній і благочестивій родині. Змалку відзначався любов’ю до тиші, зосередженості та молитви. Його батьки подбали про ґрунтовну освіту, зокрема про вивчення Святого Письма й творів отців Церкви. Дуже рано Патапій відчув поклик до чернецтва і, зрікшись світських привілеїв, обрав шлях служіння Богові.
Прагнучи тиші й духовної чистоти, Патапій залишив батьківський дім та оселився у фівайській пустелі серед аскетів і відлюдників. Саме там сформувалися його головні риси — строгість до себе, лагідність до інших та глибока богословська проникливість.
Через роки подвижництва він здобув славу мудрого духовника. Люди приходили до нього за порадою, зціленням душевних і тілесних недуг, про що свідчать численні перекази його сучасників.
Згодом, прагнучи уникнути людської слави, преподобний вирушив до Константинополя. Там він жив потай у невеликій келії неподалік від храму, продовжуючи суворий аскетичний подвиг. У столиці імперії його дар прозорливості та зцілення проявився ще сильніше: згідно з житієм, він допоміг багатьом хворим, втішав скорботних та наставляв на шлях покаяння.
Що не можна робити 8 грудня
Не можна лаятися, конфліктувати — суперечки, образи чи сварки цього дня можуть “відчинити двері” біді чи невдачам.
Не слід відмовляти нужденним в допомозі — день для милосердя.
Не варто нехтувати чистотою в оселі — за прикметами це може “притягнути” невдачі та хвороби.
Народні прикмети і традиції на 8 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ворони сидять високо на деревах — до морозу;
південний вітер вказує, що зима буде теплою, з частими відлигами;
8 грудня морозно і сухо — до довгої і ясної зими;
сніг падає великими пластівцями — чекайте на відлигу.
В народі 8 грудня носило назву Патапій Зимовказник. Бо за цим днем часто “вгадували”, якою буде зима.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 грудня
Які завтра іменини: Кирило, Анфіса.
Талісманом людини, народженої 8 грудня є чароїт. Мінерал насиченого, глибокого фіолетового відтінку з характерним шовковистим переливом. Йому приписують здатність умиротворювати людину, дарувати внутрішню рівновагу, сприяти родинній злагоді та піднімати настрій.
Цього дня народилися:
1907 рік — Климентій Домінчен, український композитор, диригент, народний артист України;
1912 рік — Степан Добош, засновник і перший ректор Ужгородського університету;
1927 рік — Микола Манойло, український оперний співак.
Пам’ятні дати 8 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 8 грудня:
1609 рік — в Мілані урочисто відчинила двері Амброзіанська бібліотека — на той час друга за масштабами публічна книгозбірня Європи після оксфордської Бодлеанської;
1868 рік — у Львові постало товариство “Просвіта”;
1881 рік — Відень сколихнула трагедія: у вогні Рінгтеатру загинуло близько 850 осіб;
1919 рік — держави Антанти визначили східний кордон Польщі за так званою “лінією Керзона”, юридично закріпивши приєднання до Польщі українських етнографічних земель — Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння;
1941 рік — Сполучені Штати та Велика Британія офіційно оголосили війну Японії;
1963 рік — у Неваді було викрадено сина легендарного співака Френка Сінатри;
1966 рік — в Егейському морі затонув грецький пором “Іракліон”, що прямував із Криту. Вантажівка-рефрижератор, яка зірвалася з кріплень і пробила ворота, спричинила катастрофу, унаслідок якої загинуло 217 осіб;
1980 рік — фанат Марк Чепмен убив Джона Леннона, здійснивши кілька пострілів у спину, коли музикант повертався додому з Йоко Оно;
1987 рік — у Вашингтоні Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності;
1994 рік — наукова група під проводом Сігурда Хофманна в Центрі дослідження важких іонів імені Гельмгольца отримала новий елемент із порядковим номером 111, який згодом назвали рентгенієм;
2004 рік — Верховна Рада України ухвалила так званий “великий пакет” — масштабний комплекс змін до Конституції та законодавства, пов’язаний із переголосуванням другого туру президентських виборів;
2010 рік — відбувся другий запуск Falcon 9 і перший запуск апарата Dragon, завдяки чому SpaceX стала першою приватною компанією, що самостійно вивела корабель на орбіту й успішно повернула його на Землю;
2013 рік — о 18:00 у Києві під час мітингу на Євромайдані демонстранти повалили пам’ятник Леніну на Бесарабці;
2024 рік — повстанські сили захопили Дамаск, і президент Башар Асад утік із Сирії.
Яке завтра свято в Україні і світі
8 грудня в Україні святкують Всеукраїнський тиждень права. Традиційно проводиться від 8 до 14 грудня з метою ознайомлення людей із їхніми правами та обов’язками, популяризації принципів верховенства права і формування культури законопослуху. Організатором виступає Міністерство юстиції України, Державна служба України з питань освіти та науки, юридичні навчальні заклади, громадські організації. Всеукраїнський тиждень права не лише інформує про закон, але й виховує відповідальність: він нагадує, що знання своїх прав — перший крок до їхнього захисту та до справедливого суспільства.