Реклама

8 квітня 2026 року — середа. 1504-й день війни в Україні.

Завтра, 8 квітня, віряни святкують День пам’яті святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Флегонта і Єрма. Іродіон — родич апостола Павла, єпископ у Патрах. Проповідував Христа, зазнав переслідувань і, за переданням, прийняв мученицьку смерть. Агав — пророк, згаданий у Діяннях апостолів. Передбачив голод і страждання апостола Павла, мав дар пророцтва. Руф — вважається сином Симона Киринеянина, який ніс хрест Ісуса Христа. Був єпископом у Фівах, служив Церкві з ревністю. Асинкріт — єпископ у Гірканії (за переданням), згадується апостолом Павлом у Посланні до Римлян. Проповідував Євангеліє серед язичників. Флегонт — сподвижник апостолів, також згаданий у Посланні до Римлян. Служив єпископом і поширював християнство. Єрм — один із ранніх християнських діячів, якого ототожнюють з автором твору «Пастир Єрма». Проповідував віру і наставляв у духовному житті.

8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Професійне свято людей, які забезпечують організацію військового обліку та мобілізаційної роботи в Україні. Цей день присвячений працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів), які виконують важливі державні функції. Свято встановлено в Україні указом президента 1999 року. Дата пов’язана з формуванням системи військових комісаріатів як важливого елементу оборонної структури держави.

Реклама

Також 8 квітня Міжнародний день фен-шуй. Фен-шуй (у перекладі «вітер і вода») — це практика, що вчить правильно організовувати життєвий простір. Фен-шуй базується на понятті енергії Ці, яка повинна вільно циркулювати в просторі. Важливу роль також відіграє баланс інь і ян та взаємодія п’яти стихій (вода, дерево, вогонь, земля, метал).

А ще 8 квітня Міжнародний день рожевого. Свято виникло в Канаді 2007 року після реальної історії: двоє школярів — Девід Шеперд і Тревіс Прайс — вирішили підтримати однокласника, якого цькували за те, що він прийшов до школи в рожевій сорочці. Вони організували флешмоб — сотні учнів одягли рожеве на знак солідарності. Так проста ідея переросла в міжнародний рух.

8 квітня святкують День карликового бегемота. Карликовий бегемот — менший і значно потайніший родич звичайного бегемота. Цей вид перебуває під загрозою зникнення через вирубування лісів, браконьєрство, втрату природного середовища. Карликових бегемотів залишилося лише кілька тисяч у дикій природі.

Також 8 квітня Міжнародний день конкурсу краси. Це неофіційне свято, присвячене світу конкурсів краси та їхній ролі в культурі й суспільстві. Міжнародний день конкурсу краси — це нагода переосмислити саме поняття краси. У сучасному світі воно дедалі більше пов’язане з внутрішньою гармонією, впевненістю та здатністю впливати на суспільство.

Реклама

А ще 8 квітня Міжнародний день буддизму. Міжнародний день буддизму нагадує про важливість миру, толерантності та гармонії між людьми незалежно від національності чи віросповідання. Він заохочує до внутрішнього розвитку, усвідомленого життя та добрих вчинків. День встановлено для того, щоб підкреслити значення буддизму як світової релігії та філософії миру, співчуття та самопізнання. Він об’єднує буддистів різних шкіл і країн, нагадуючи про духовну спадщину, що налічує понад 2,5 тисячі років.

8 квітня святкують Міжнародний день ромів. Свято встановлено на знак вшанування пам’яті про ромів, які зазнали переслідувань і дискримінації, а також для популяризації їхньої культури. Воно було започатковане в 1990-х роках міжнародними організаціями, що працюють із правами ромів. Міжнародний день ромів нагадує про важливість поваги до різноманіття культур і етнічних груп. Він підкреслює, що кожен народ має право на свою історію, мову та культурну спадщину, а толерантність і взаєморозуміння роблять суспільство сильнішим.