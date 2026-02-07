Яке свято 8 лютого 2026 року / © ТСН

8 лютого 2026 року — неділя. 1445-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

8 лютого віряни святкують День пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата / © pexels.com

Завтра, 8 лютого, віряни святкують День пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата. Християнський святий IV століття, воєначальник (стратилат) у місті Гераклея. Він був відомий мужністю, справедливістю та глибокою вірою в Христа. За правління імператора Лікінія святий відкрито сповідував християнство, за що зазнав жорстоких катувань. Попри страждання, не зрікся віри й прийняв мученицьку смерть. У православній традиції його вшановують як покровителя воїнів і захисника від зла.

8 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день шлюбу / © pexels.com

8 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день шлюбу. Припадає на другу неділю лютого. Цей день започаткував рух Worldwide Marriage Encounter, щоб нагадати: шлюб — це не лише юридичний союз, а насамперед щоденна праця, взаємна повага, любов і відповідальність. У багатьох країнах подружні пари в цей день оновлюють свої обітниці, беруть участь у святкових богослужіннях і сімейних заходах.

8 лютого День Нірвани / © pexels.com

Також 8 лютого День Нірвани. Буддійське свято, присвячене досягненню Буддою Шак’ямуні парінірвани — остаточного звільнення від кола перероджень (сансари). Нірвана в буддизмі символізує стан повного спокою, мудрості та звільнення від страждання, пристрастей і невідання. У цей день буддисти згадують життя і вчення Будди, медитують, читають сутри, здійснюють добрі вчинки та практикують співчуття.

8 лютого День пропозиції руки та серця / © pexels.com

А ще 8 лютого День пропозиції руки та серця. Цей день присвячений щирим зізнанням, важливим рішенням і моменту, коли двоє людей обирають спільне майбутнє. Саме 8 лютого прийнято робити пропозицію руки та серця, говорити про серйозні наміри, плани на життя й сім’ю.

8 лютого святкують День опери / © pexels.com

8 лютого святкують День опери. Цей день є нагодою згадати всесвітньо відомі опери, видатних композиторів і виконавців, а також роль опери у формуванні культурної спадщини людства. Театри й поціновувачі жанру влаштовують вистави, лекції, тематичні події та онлайн-трансляції. Припадає на день народження Ріхарда Вагнера, який суттєво вплинув на розвиток оперного мистецтва.

8 лютого Неділя аутизму / © pexels.com

Також 8 лютого Неділя аутизму. Мета Неділі аутизму — привернути увагу до потреб людей з аутизмом і їхніх родин, зруйнувати стереотипи та нагадати про цінність кожної людини, незалежно від особливостей розвитку. У цей день проводять інформаційні заходи, благодійні ініціативи, зустрічі з фахівцями, а також акції підтримки. Припадає на другу неділю лютого.

8 лютого Міжнародний день шотландського віскі / © pexels.com

А ще 8 лютого Міжнародний день шотландського віскі. Шотландський віскі має багатовікову історію та суворі правила виробництва: його виготовляють лише в Шотландії, витримують щонайменше три роки в дубових бочках і створюють із ячменю та чистої води. Саме це надає напою глибокого смаку й характерного аромату.