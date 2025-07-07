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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 8 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 липня, Всесвітній день викриття. Віряни вшановують пам’ять святого великомученика Прокопія. До Нового року залишилося 176 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 8 липня 2025 року

Яке свято 8 липня 2025 року / © ТСН

8 липня 2025 року — вівторок. 1231-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 липня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Прокопія. Народився у Єрусалимі в язичницькій, але благородній родині. Його мати, Теодосія, ревно захищала ідолів, а про батька нічого не відомо. Під час народження йому дали ім’я Неаній. Імператор Діоклетіан, який був відомий своєю жорстокістю до християн, поставив Неанія на військову службу, а потім призначив його дуксом (тим, хто винищує християн).

Поблизу міста Апамея, дорогою до Єгипту, Неаній пережив надприродне видіння, сам Ісус Христос з’явився йому в небі і промовив: “Я є Ісус, розіп’ятий Син Божий”. Після цього чоловік став християнином. Він охрестився і взяв собі ім’я Прокопій. За відмову приносити жертву язичницьким богам його схопили і довго катували. Навіть його мати Теодосія навернулася у віру, бачачи мужність свого сина. Після тривалих страждать Прокопій помер через усікновення мечем.

Що не можна робити 8 липня

  • Не можна лаятися і сваритися — це дуже небезпечно, особливо між родичами.

  • Не слід вирушати без молитви у далеку дорогу — вона буде небезпечною.

  • Забороняється брати участь у судових процесах — це може мати довготривалі негативні наслідки.

Народні прикмети і традиції на 8 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ясно і сонячно — чекайте на суху осінь та багатий урожай;

  • дощить — до сніжної, але не лютої зими;

  • 8 липня вітряно — в серпні буде мінлива погода;

  • хмарно, але дощу немає — чекайте на затяжний холод на Покрову;

  • бджоли сидять у вулику і не вилітають — до дощу;

  • комарі кусаються сильніше ввечері — на потепління;

  • павуки активно плетуть павутину — буде хороша погода.

8 липня павуки активно плетуть павутину — буде хороша погода / © unsplash.com

8 липня павуки активно плетуть павутину — буде хороша погода / © unsplash.com

В народі 8 липня носило назву Прокопів Вітер. Часто в цей період були сильні вітри, змінювалася погода. Наші предки казали: “Якщо Прокопій з вітром — буде багато бур’яну, але й жнива вчасні”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 липня

Які завтра іменини: Олександр, Сава, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 липня, є геліотроп. Мінерал, що належить до родини кварців. Його цінували ще в давнину, наділяючи цілющими властивостями. Існує повір’я, що цей камінь здатен сприяти підвищенню рівня гемоглобіну в крові.

Цього дня народилися:

  • 1912 рік — Іванна Василівна Нижник-Винників, українська художниця, керамістка і килимарка;

  • 1938 рік — Лесь Танюк, український письменник, режисер, політик;

  • 1973 рік — Валерій Залужний, український військовик, генерал, колишній головнокомандувач ЗСУ.

Пам’ятні дати 8 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 липня:

  • 52 рік до н.е. — ця дата вважається умовною точкою відліку заснування французької столиці Парижа;

  • 1497 рік — з Лісабона вирушає перша морська експедиція, яка проклала шлях з Європи до Індії, очолює її португальський мореплавець Васко да Гама;

  • 1573 рік — підписання Булонського едикту кладе край чотирирічному збройному конфлікту між католиками та гугенотами у Франції;

  • 1592 рік — відбувається морська битва при Сачхоні між японським і корейським флотами під час Імджинської війни;

  • 1618 рік — у Франції страчують придворну служницю королеви Марії Медічі, яку звинувачують у чаклунстві проти монархині;

  • 1654 рік — до Північної Америки прибуває перший єврейський переселенець — Яків Барсімсон;

  • 1659 рік — у битві під Конотопом козацьке військо на чолі з гетьманом Іваном Виговським, за підтримки Кримського ханату, завдає нищівної поразки московській армії під проводом князя Олексія Трубецького;

  • 1709 рік — у Полтавській битві війська шведського короля Карла XII та його союзника, українського гетьмана Івана Мазепи, зазнають поразки від московської армії царя Петра I;

  • 1796 рік — у США видають перший паспорт громадянина;

  • 1889 рік — виходить перший номер фінансового видання “The Wall Street Journal”, яке згодом стане одним із найвпливовіших у світі;

  • 1913 рік — завершуються останні вибори до Галицького крайового сейму, внаслідок чого представництво українців суттєво зросло — від 16 до 31 депутата;

  • 1916 рік — указом царської влади оголошують мобілізацію 400 тисяч мешканців Туркестану та Степового краю на примусові роботи, що спричиняє масштабне повстання серед казахських племен, яке було жорстоко придушене;

  • 1918 рік — в Українській Державі засновують Державний сенат — найвищу судову інституцію гетьманської доби;

  • 2014 рік — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу громить на домашньому полі п’ятикратного чемпіона світу — збірну Бразилії — з приголомшливим рахунком 7:1 (у першому таймі — 5:0), встановивши низку нових футбольних рекордів;

  • 2024 рік — внаслідок удару російської крилатої ракети Х-101 по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві гинуть та отримують поранення мирні громадяни, зокрема діти й медичні працівники.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією / © unsplash.com

8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією / © unsplash.com

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Особливий день, який було створено для привернення уваги до важливості викриття правди та боротьби з брехнею. Він нагадує нам про необхідність прозорості, відкритості та чесності в усіх сферах нашого життя. Головна мета свята полягає в заохочуванні суспільства до критичного мислення та перевірки інформації.

Також 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Він має на меті привернути увагу до проблем, які пов’язані з харчовими алергіями. Харчова алергія є імунною реакцією організму на деякі харчові продукти. Вона може мати різні симптоми — від легких (свербіж, почервоніння) до важких (анафілактичний шок). Цей день започаткували за ініціативи міжнародних організацій, зокрема, Всесвітньої організації алергії.

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