Яке свято 8 липня 2025 року / © ТСН

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8 липня 2025 року — вівторок. 1231-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 липня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Прокопія. Народився у Єрусалимі в язичницькій, але благородній родині. Його мати, Теодосія, ревно захищала ідолів, а про батька нічого не відомо. Під час народження йому дали ім’я Неаній. Імператор Діоклетіан, який був відомий своєю жорстокістю до християн, поставив Неанія на військову службу, а потім призначив його дуксом (тим, хто винищує християн).

Поблизу міста Апамея, дорогою до Єгипту, Неаній пережив надприродне видіння, сам Ісус Христос з’явився йому в небі і промовив: “Я є Ісус, розіп’ятий Син Божий”. Після цього чоловік став християнином. Він охрестився і взяв собі ім’я Прокопій. За відмову приносити жертву язичницьким богам його схопили і довго катували. Навіть його мати Теодосія навернулася у віру, бачачи мужність свого сина. Після тривалих страждать Прокопій помер через усікновення мечем.

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Що не можна робити 8 липня

Не можна лаятися і сваритися — це дуже небезпечно, особливо між родичами.

Не слід вирушати без молитви у далеку дорогу — вона буде небезпечною.

Забороняється брати участь у судових процесах — це може мати довготривалі негативні наслідки.

Народні прикмети і традиції на 8 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясно і сонячно — чекайте на суху осінь та багатий урожай;

дощить — до сніжної, але не лютої зими;

8 липня вітряно — в серпні буде мінлива погода;

хмарно, але дощу немає — чекайте на затяжний холод на Покрову;

бджоли сидять у вулику і не вилітають — до дощу;

комарі кусаються сильніше ввечері — на потепління;

павуки активно плетуть павутину — буде хороша погода.

8 липня павуки активно плетуть павутину — буде хороша погода / © unsplash.com

В народі 8 липня носило назву Прокопів Вітер. Часто в цей період були сильні вітри, змінювалася погода. Наші предки казали: “Якщо Прокопій з вітром — буде багато бур’яну, але й жнива вчасні”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 липня

Які завтра іменини: Олександр, Сава, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 липня, є геліотроп. Мінерал, що належить до родини кварців. Його цінували ще в давнину, наділяючи цілющими властивостями. Існує повір’я, що цей камінь здатен сприяти підвищенню рівня гемоглобіну в крові.

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Цього дня народилися:

1912 рік — Іванна Василівна Нижник-Винників, українська художниця, керамістка і килимарка;

1938 рік — Лесь Танюк, український письменник, режисер, політик;

1973 рік — Валерій Залужний, український військовик, генерал, колишній головнокомандувач ЗСУ.

Пам’ятні дати 8 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 липня:

52 рік до н.е. — ця дата вважається умовною точкою відліку заснування французької столиці Парижа;

1497 рік — з Лісабона вирушає перша морська експедиція, яка проклала шлях з Європи до Індії, очолює її португальський мореплавець Васко да Гама;

1573 рік — підписання Булонського едикту кладе край чотирирічному збройному конфлікту між католиками та гугенотами у Франції;

1592 рік — відбувається морська битва при Сачхоні між японським і корейським флотами під час Імджинської війни;

1618 рік — у Франції страчують придворну служницю королеви Марії Медічі, яку звинувачують у чаклунстві проти монархині;

1654 рік — до Північної Америки прибуває перший єврейський переселенець — Яків Барсімсон;

1659 рік — у битві під Конотопом козацьке військо на чолі з гетьманом Іваном Виговським, за підтримки Кримського ханату, завдає нищівної поразки московській армії під проводом князя Олексія Трубецького;

1709 рік — у Полтавській битві війська шведського короля Карла XII та його союзника, українського гетьмана Івана Мазепи, зазнають поразки від московської армії царя Петра I;

1796 рік — у США видають перший паспорт громадянина;

1889 рік — виходить перший номер фінансового видання “The Wall Street Journal”, яке згодом стане одним із найвпливовіших у світі;

1913 рік — завершуються останні вибори до Галицького крайового сейму, внаслідок чого представництво українців суттєво зросло — від 16 до 31 депутата;

1916 рік — указом царської влади оголошують мобілізацію 400 тисяч мешканців Туркестану та Степового краю на примусові роботи, що спричиняє масштабне повстання серед казахських племен, яке було жорстоко придушене;

1918 рік — в Українській Державі засновують Державний сенат — найвищу судову інституцію гетьманської доби;

2014 рік — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу громить на домашньому полі п’ятикратного чемпіона світу — збірну Бразилії — з приголомшливим рахунком 7:1 (у першому таймі — 5:0), встановивши низку нових футбольних рекордів;

2024 рік — внаслідок удару російської крилатої ракети Х-101 по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві гинуть та отримують поранення мирні громадяни, зокрема діти й медичні працівники.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією / © unsplash.com

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Особливий день, який було створено для привернення уваги до важливості викриття правди та боротьби з брехнею. Він нагадує нам про необхідність прозорості, відкритості та чесності в усіх сферах нашого життя. Головна мета свята полягає в заохочуванні суспільства до критичного мислення та перевірки інформації.

Також 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Він має на меті привернути увагу до проблем, які пов’язані з харчовими алергіями. Харчова алергія є імунною реакцією організму на деякі харчові продукти. Вона може мати різні симптоми — від легких (свербіж, почервоніння) до важких (анафілактичний шок). Цей день започаткували за ініціативи міжнародних організацій, зокрема, Всесвітньої організації алергії.

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