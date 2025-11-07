- Дата публікації
Яке завтра, 8 листопада, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 8 листопада, Всесвітній день піаніста. Віряни святкують Собор святого архистратига Михаїла. До Нового року залишилося 53 дні.
8 листопада 2025 року — субота. 1353-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 8 листопада, віряни святкують Собор святого архистратига Михаїла. Архангел Михаїл у християнській традиції вважається покровителем воїнів, захисником від зла і демонських сил, а також провідником душ померлих до неба. Свято підкреслює шану до всіх ангельських сил, які охороняють людей і підтримують Божий порядок. Архангел Михаїл часто зображується з мечем або списом у руці, що символізує боротьбу зі злом, а також з терезами, на яких він зважує душі. Собор небесних сил означає єдність ангелів у служінні Богу та людям.
Що не можна робити 8 листопада
Не можна ображати тварин — архангел Михаїл вважається захисником усіх створінь.
Забороняється давати і брати гроші в борг — це може призвести до фінансових труднощів протягом року.
Не слід перевантажувати себе — день більше підходить для духовної роботи, молитви, допомоги ближнім, а не для побутової метушні.
Народні прикмети і традиції на 8 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
морозний ранок — до сніжної і холодної зими;
дощить або сніжить — чекайте на ранню зиму;
сонячний день — буде довга, але не дуже сувора зима;
несподіване потепління — до пізніших, але сильніших морозів.
В народі 8 листопада носило назву Михайлові вечорниці. У народних прикметах іноді казали “Михайло-охоронець”, нагадуючи, що архангел захищає людей, родину й оселю від зла.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 листопада
Які завтра іменини: Гаврило, Михайло, Павло, Марта.
Талісманом людини, народженої 8 листопада, є рубін. Цей мінерал із давніх часів уособлює палаючу пристрасть і глибоке кохання. Рубін також вважався цілющим каменем: його застосовували для лікування шкірних недуг і шлункових виразок.
Цього дня народилися:
1922 рік — Платон Білецький, український мистецтвознавець і художник;
1935 рік — Дмитро Квецко, український дисидент, радянський політв’язень;
1938 рік — Володимир Веклич, український вчений, винахідник.
Пам’ятні дати 8 листопада
Календар важливих подій в Україні та світі за 8 листопада:
1090 рік — митрополит Єфрем здійснив освячення Свято-Михайлівського собору в Переяславі;
1519 рік — Ернан Кортес досяг Теночтітлану;
1620 рік — відбулася битва на Білій Горі поблизу Праги, яка визначила подальший хід Тридцятирічної війни;
1655 рік — після сплати викупу московсько-козацьке військо припинило облогу Львова;
1793 рік — Лувр у Парижі відкрив свої двері для широкої публіки;
1867 рік — Постійний київський оперний театр (нині — Національна опера України) відкрив свій перший сезон постановкою “Аскольдова могила” Олексія Верстовського;
1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген відкрив X-промені під час експериментів з електрикою;
1909 рік — в Києві відбулися установчі збори Київського товариства повітроплавання;
1918 рік — закарпатські українці в Пряшеві утворили Руську Народну Раду;
1923 рік — Адольф Гітлер спробував здійснити путч у Мюнхені, проте безуспішно;
1927 рік — розпочато будівництво Дніпровської гідроелектростанції потужністю 650 тисяч кінських сил;
1935 рік — у Чернігові засновано Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;
1960 рік — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США;
1975 рік — на кораблі “Сторожевой” в Ризі спалахнуло антиурядове повстання;
1988 рік — Джордж Герберт Вокер Буш став 41-м президентом США;
1997 рік — у Львові відкритий пам’ятник жертвам комуністичних злочинів;
1999 рік — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії відвідав Грузію;
2016 рік — Дональд Трамп обраний 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;
2020 рік — азербайджанські війська взяли під контроль місто Шуша під час конфлікту в Нагірному Карабасі.
Яке завтра свято в Україні і світі
8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста. День покликаний шанувати мистецтво піаністики та вплив музики на душу людини. Піаніно — один із найуніверсальніших і найвиразніших музичних інструментів. Свято відзначає не лише професійних виконавців, а й любителів, педагогів та композиторів, які через піаніно передають емоції, розкривають творчість і збагачують культурне життя.
Також 8 листопада День солідарності інтерсексуалів. Міжнародна дата, присвячена підтримці та визнанню прав інтерсексуальних людей. Мета свята — підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються інтерсексуали, та закликати до поваги їхньої гідності й автономії.
А ще 8 листопада День без Wi-Fi. Своєрідне сучасне свято, яке закликає людей тимчасово відмовитися від бездротового інтернету та цифрових пристроїв, щоб провести час більш усвідомлено, відпочити від інформаційного шуму і відновити живе спілкування.
8 листопада святкують Міжнародний день радіології. Професійне свято, присвячене всім спеціалістам у сфері медичної візуалізації та радіології, а також нагадування про важливість безпечного і ефективного використання рентгенівських і інших медичних променевих технологій.
Також 8 листопада День містобудування. Професійне свято архітекторів, урбаністів, планувальників та всіх, хто займається організацією та розвитком міського середовища. Воно присвячене важливості гармонійного розвитку міст, комфортного житла та інфраструктури для мешканців.