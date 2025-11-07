Яке свято 8 листопада 2025 року / © ТСН

8 листопада 2025 року — субота. 1353-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 листопада, віряни святкують Собор святого архистратига Михаїла. Архангел Михаїл у християнській традиції вважається покровителем воїнів, захисником від зла і демонських сил, а також провідником душ померлих до неба. Свято підкреслює шану до всіх ангельських сил, які охороняють людей і підтримують Божий порядок. Архангел Михаїл часто зображується з мечем або списом у руці, що символізує боротьбу зі злом, а також з терезами, на яких він зважує душі. Собор небесних сил означає єдність ангелів у служінні Богу та людям.

Що не можна робити 8 листопада

Не можна ображати тварин — архангел Михаїл вважається захисником усіх створінь.

Забороняється давати і брати гроші в борг — це може призвести до фінансових труднощів протягом року.

Не слід перевантажувати себе — день більше підходить для духовної роботи, молитви, допомоги ближнім, а не для побутової метушні.

Народні прикмети і традиції на 8 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

морозний ранок — до сніжної і холодної зими;

дощить або сніжить — чекайте на ранню зиму;

сонячний день — буде довга, але не дуже сувора зима;

несподіване потепління — до пізніших, але сильніших морозів.

8 листопада морозний ранок — до сніжної і холодної зими / © unsplash.com

В народі 8 листопада носило назву Михайлові вечорниці. У народних прикметах іноді казали “Михайло-охоронець”, нагадуючи, що архангел захищає людей, родину й оселю від зла.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 листопада

Які завтра іменини: Гаврило, Михайло, Павло, Марта.

Талісманом людини, народженої 8 листопада, є рубін. Цей мінерал із давніх часів уособлює палаючу пристрасть і глибоке кохання. Рубін також вважався цілющим каменем: його застосовували для лікування шкірних недуг і шлункових виразок.

Цього дня народилися:

1922 рік — Платон Білецький, український мистецтвознавець і художник;

1935 рік — Дмитро Квецко, український дисидент, радянський політв’язень;

1938 рік — Володимир Веклич, український вчений, винахідник.

Пам’ятні дати 8 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 листопада:

1090 рік — митрополит Єфрем здійснив освячення Свято-Михайлівського собору в Переяславі;

1519 рік — Ернан Кортес досяг Теночтітлану;

1620 рік — відбулася битва на Білій Горі поблизу Праги, яка визначила подальший хід Тридцятирічної війни;

1655 рік — після сплати викупу московсько-козацьке військо припинило облогу Львова;

1793 рік — Лувр у Парижі відкрив свої двері для широкої публіки;

1867 рік — Постійний київський оперний театр (нині — Національна опера України) відкрив свій перший сезон постановкою “Аскольдова могила” Олексія Верстовського;

1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген відкрив X-промені під час експериментів з електрикою;

1909 рік — в Києві відбулися установчі збори Київського товариства повітроплавання;

1918 рік — закарпатські українці в Пряшеві утворили Руську Народну Раду;

1923 рік — Адольф Гітлер спробував здійснити путч у Мюнхені, проте безуспішно;

1927 рік — розпочато будівництво Дніпровської гідроелектростанції потужністю 650 тисяч кінських сил;

1935 рік — у Чернігові засновано Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 рік — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США;

1975 рік — на кораблі “Сторожевой” в Ризі спалахнуло антиурядове повстання;

1988 рік — Джордж Герберт Вокер Буш став 41-м президентом США;

1997 рік — у Львові відкритий пам’ятник жертвам комуністичних злочинів;

1999 рік — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії відвідав Грузію;

2016 рік — Дональд Трамп обраний 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 рік — азербайджанські війська взяли під контроль місто Шуша під час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста / © unsplash.com

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста. День покликаний шанувати мистецтво піаністики та вплив музики на душу людини. Піаніно — один із найуніверсальніших і найвиразніших музичних інструментів. Свято відзначає не лише професійних виконавців, а й любителів, педагогів та композиторів, які через піаніно передають емоції, розкривають творчість і збагачують культурне життя.

Також 8 листопада День солідарності інтерсексуалів. Міжнародна дата, присвячена підтримці та визнанню прав інтерсексуальних людей. Мета свята — підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються інтерсексуали, та закликати до поваги їхньої гідності й автономії.

А ще 8 листопада День без Wi-Fi. Своєрідне сучасне свято, яке закликає людей тимчасово відмовитися від бездротового інтернету та цифрових пристроїв, щоб провести час більш усвідомлено, відпочити від інформаційного шуму і відновити живе спілкування.

8 листопада святкують Міжнародний день радіології. Професійне свято, присвячене всім спеціалістам у сфері медичної візуалізації та радіології, а також нагадування про важливість безпечного і ефективного використання рентгенівських і інших медичних променевих технологій.

Також 8 листопада День містобудування. Професійне свято архітекторів, урбаністів, планувальників та всіх, хто займається організацією та розвитком міського середовища. Воно присвячене важливості гармонійного розвитку міст, комфортного житла та інфраструктури для мешканців.