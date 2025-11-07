ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
4 хв

Яке завтра, 8 листопада, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 листопада, Всесвітній день піаніста. Віряни святкують Собор святого архистратига Михаїла. До Нового року залишилося 53 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 8 листопада 2025 року

Яке свято 8 листопада 2025 року / © ТСН

8 листопада 2025 року — субота. 1353-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 листопада, віряни святкують Собор святого архистратига Михаїла. Архангел Михаїл у християнській традиції вважається покровителем воїнів, захисником від зла і демонських сил, а також провідником душ померлих до неба. Свято підкреслює шану до всіх ангельських сил, які охороняють людей і підтримують Божий порядок. Архангел Михаїл часто зображується з мечем або списом у руці, що символізує боротьбу зі злом, а також з терезами, на яких він зважує душі. Собор небесних сил означає єдність ангелів у служінні Богу та людям.

Що не можна робити 8 листопада

  • Не можна ображати тварин — архангел Михаїл вважається захисником усіх створінь.

  • Забороняється давати і брати гроші в борг — це може призвести до фінансових труднощів протягом року.

  • Не слід перевантажувати себе — день більше підходить для духовної роботи, молитви, допомоги ближнім, а не для побутової метушні.

Народні прикмети і традиції на 8 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • морозний ранок — до сніжної і холодної зими;

  • дощить або сніжить — чекайте на ранню зиму;

  • сонячний день — буде довга, але не дуже сувора зима;

  • несподіване потепління — до пізніших, але сильніших морозів.

8 листопада морозний ранок — до сніжної і холодної зими / © unsplash.com

8 листопада морозний ранок — до сніжної і холодної зими / © unsplash.com

В народі 8 листопада носило назву Михайлові вечорниці. У народних прикметах іноді казали “Михайло-охоронець”, нагадуючи, що архангел захищає людей, родину й оселю від зла.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 листопада

Які завтра іменини: Гаврило, Михайло, Павло, Марта.

Талісманом людини, народженої 8 листопада, є рубін. Цей мінерал із давніх часів уособлює палаючу пристрасть і глибоке кохання. Рубін також вважався цілющим каменем: його застосовували для лікування шкірних недуг і шлункових виразок.

Цього дня народилися:

  • 1922 рік — Платон Білецький, український мистецтвознавець і художник;

  • 1935 рік — Дмитро Квецко, український дисидент, радянський політв’язень;

  • 1938 рік — Володимир Веклич, український вчений, винахідник.

Пам’ятні дати 8 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 листопада:

  • 1090 рік — митрополит Єфрем здійснив освячення Свято-Михайлівського собору в Переяславі;

  • 1519 рік — Ернан Кортес досяг Теночтітлану;

  • 1620 рік — відбулася битва на Білій Горі поблизу Праги, яка визначила подальший хід Тридцятирічної війни;

  • 1655 рік — після сплати викупу московсько-козацьке військо припинило облогу Львова;

  • 1793 рік — Лувр у Парижі відкрив свої двері для широкої публіки;

  • 1867 рік — Постійний київський оперний театр (нині — Національна опера України) відкрив свій перший сезон постановкою “Аскольдова могила” Олексія Верстовського;

  • 1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген відкрив X-промені під час експериментів з електрикою;

  • 1909 рік — в Києві відбулися установчі збори Київського товариства повітроплавання;

  • 1918 рік — закарпатські українці в Пряшеві утворили Руську Народну Раду;

  • 1923 рік — Адольф Гітлер спробував здійснити путч у Мюнхені, проте безуспішно;

  • 1927 рік — розпочато будівництво Дніпровської гідроелектростанції потужністю 650 тисяч кінських сил;

  • 1935 рік — у Чернігові засновано Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

  • 1960 рік — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США;

  • 1975 рік — на кораблі “Сторожевой” в Ризі спалахнуло антиурядове повстання;

  • 1988 рік — Джордж Герберт Вокер Буш став 41-м президентом США;

  • 1997 рік — у Львові відкритий пам’ятник жертвам комуністичних злочинів;

  • 1999 рік — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії відвідав Грузію;

  • 2016 рік — Дональд Трамп обраний 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

  • 2020 рік — азербайджанські війська взяли під контроль місто Шуша під час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста / © unsplash.com

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста / © unsplash.com

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста. День покликаний шанувати мистецтво піаністики та вплив музики на душу людини. Піаніно — один із найуніверсальніших і найвиразніших музичних інструментів. Свято відзначає не лише професійних виконавців, а й любителів, педагогів та композиторів, які через піаніно передають емоції, розкривають творчість і збагачують культурне життя.

Також 8 листопада День солідарності інтерсексуалів. Міжнародна дата, присвячена підтримці та визнанню прав інтерсексуальних людей. Мета свята — підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються інтерсексуали, та закликати до поваги їхньої гідності й автономії.

А ще 8 листопада День без Wi-Fi. Своєрідне сучасне свято, яке закликає людей тимчасово відмовитися від бездротового інтернету та цифрових пристроїв, щоб провести час більш усвідомлено, відпочити від інформаційного шуму і відновити живе спілкування.

8 листопада святкують Міжнародний день радіології. Професійне свято, присвячене всім спеціалістам у сфері медичної візуалізації та радіології, а також нагадування про важливість безпечного і ефективного використання рентгенівських і інших медичних променевих технологій.

Також 8 листопада День містобудування. Професійне свято архітекторів, урбаністів, планувальників та всіх, хто займається організацією та розвитком міського середовища. Воно присвячене важливості гармонійного розвитку міст, комфортного житла та інфраструктури для мешканців.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie