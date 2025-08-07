Яке свято 8 серпня 2025 року / © ТСН

8 серпня 2025 року — п’ятниця. 1262-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 серпня, віряни святкують день пам’яті святого ісповідника Еміліана. Святий Еміліан жив у VIII столітті за часів жорстоких іконоборчих гонінь у Візантії. Він був єпископом Кизика — міста у Малій Азії, на території сучасної Туреччини. У період правління імператора-іконоборця Лева III Ісавра та його наступника Костянтина V Копроніма святий Еміліан твердо відстоював православне шанування ікон.

Коли імператор почав переслідувати тих, хто вшановував святі ікони, Еміліан, як вірний пастир, виступив відкрито проти цього лжевчення. За це його усунули з кафедри, піддали приниженням, допитам і заслали на вигнання. Незважаючи на страждання і тиск, Еміліан залишився вірним вченню Церкви і не зрікся православної віри. Така твердість зробила його ісповідником — титулом, який надається тим святим, що зазнали гонінь за віру, але не були вбиті.

Святий Еміліан завершив своє життя у вигнанні, де й відійшов до Господа, залишивши по собі приклад мужності, твердості у вірі та непохитної любові до Христа і Його Церкви.

Що не можна робити 8 серпня

Не можна тяжко працювати без потреби — день для духовного зцілення та молитви.

Не слід починати добрі справи з лихими намірами — такі плани не здійсняться.

Забороняється самому ходити до лісу — вважається, що гадюки стають особливо активними.

Народні прикмети і традиції на 8 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

зранку мряка чи дощ — вважалося, що вся осінь буде “на сльози”;

ясна погода цього дня обіцяла добрий початок осені, без холодних вітрів;

гримить після обіду — очікуй ранньої осені з бурями;

вітер змінюється на північний — осінь буде рання.

8 серпня зранку мряка чи дощ — вважалося, що вся осінь буде “на сльози” / © unsplash.com

В народі 8 серпня носило назву Ємеля. Ця назва походить від імені святого, пам’ять якого вшановується цього дня — святителя Еміліана Ісповідника, єпископа Кизичного. Часто наші предки казали: “На Ємелія — роса рясна, осінь ясна”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 серпня

Які завтра іменини: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 серпня є аквамарин. З давніх-давен цей камінь асоціювали з морем: йому приписували здатність заспокоювати морську хворобу, тому його нерідко брали із собою в подорожі моряки та морські командири — у вигляді амулетів чи оберегів.

Цього дня народилися:

1986 рік — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужена майстриня спорту;

1988 рік — Олексій Родевич, український футболіст, воротар львівських “Карпат”;

1989 рік — Тарас Степаненко, український футболіст, півзахисник.

Пам’ятні дати 8 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 серпня:

449 рік — у місті Ефес збирається Другий Ефеський собор, відомий як “грабіжницький” через серйозні порушення церковного порядку та богословські суперечки;

626 рік — авари зазнають поразки під час облоги Константинополя;

1786 рік — Мішель Паккар стає першою людиною, яка підкорила вершину Монблан;

1815 рік — Наполеон Бонапарт остаточно засланий на острів Святої Єлени після своєї поразки;

1899 рік — американець Альберт Маршалл запатентовує побутовий холодильник;

1944 рік — у Берліні страчують вісьмох офіцерів Вермахту, звинувачених у змові проти Гітлера;

1949 рік — у Страсбурзі відбувається перша сесія новоствореної Ради Європи;

1965 рік — у селі Шешори (Івано-Франківщина) відбувається урочисте відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку;

1966 рік — у Китаї розпочинається “культурна революція”;

1967 рік — у Бангкоку засновують Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), яка об’єднала країни регіону для економічного та політичного співробітництва;

1974 рік — президент США Річард Ніксон оголошує про відставку через Вотергейтський скандал;

1985 рік — починається поступове виведення радянських військ з Афганістану після дев’яти років війни;

1998 рік — Майкл Кірні з США стає наймолодшим у світі магістром наук (у біохімії), отримавши диплом у віці 14 років і 8 місяців;

2000 рік — учені з Британії, США та Італії оголошують про старт експериментів із клонування людини;

2004 рік — на Хмельницькій АЕС офіційно запускають другий енергоблок;

2008 рік — Росія нападає на Грузію під приводом захисту “громадян РФ” у Південній Осетії;

2012 рік — президент України Віктор Янукович підписує скандальний закон Колесніченка–Ківалова, який звужує статус української мови;

2017 рік — компанія Coca-Cola презентує перший у світі тривимірний рекламний білборд.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 серпня Міжнародний день кота / © unsplash.com

8 серпня в Україні святкують День військ зв’язку ЗСУ. Свято присвячене військовослужбовцям, які забезпечують надійну, безперебійну й захищену комунікацію у Збройних Силах України. Воно засноване згідно з Указом Президента України № 154/2000 від 1 лютого 2000 року. Дата обрана невипадково — 8 серпня 1920 року в Києві було створено перший підрозділ зв’язку в армії УНР. Цей день вважається символічним початком українських військ зв’язку.

Також 8 серпня Міжнародний день кота. Це неофіційне, але дуже популярне свято, присвячене одному з найулюбленіших і найзагадковіших домашніх улюбленців — коту. Вперше Міжнародний день кота був започаткований 2002 року. Метою було привернення уваги до прав і добробуту котів, а також заохочення людей відповідально ставитися до своїх пухнастих друзів.

А ще 8 серпня Міжнародний день нескінченності. Це неофіційне, але глибоко символічне свято, присвячене ідеї безмежності, вічності, свободи мислення й потенціалу людини. Дата символічна — 8.8 (що нагадує знак нескінченності ∞, перевернуту вісімку). Символ нескінченності був запроваджений математиком Джоном Валлісом у XVII столітті. Точна дата й автор ідеї не мають офіційного визнання, однак від початку 2000-х років цей день стали відзначати як інтелектуально-філософську ініціативу.

8 серпня святкують Міжнародний день офтальмології. Це професійне свято, яке покликане привернути увагу суспільства до проблем зору, розвитку офтальмології та важливості профілактики та лікування очних захворювань. Свято виникло як ініціатива світової офтальмологічної спільноти для популяризації здоров’я очей. Мета — підвищити обізнаність про збереження зору, профілактику сліпоти та ранню діагностику хвороб очей.

Також 8 серпня Міжнародний день альпінізму. Дата вибрана на згадку про трагедію 8 серпня 1967 року, коли на відомому альпіністському маршруті Ейгер, північна стіна (Швейцарія) загинули четверо видатних альпіністів: Валтер Бонатті, Клаудіо Козіо, Херберт Тіетц та Гюнтер Каппелер.

А ще 8 серпня Міжнародний день альянсів. Альянси — це об’єднання, які базуються на довірі, спільних цілях і взаємній підтримці. День альянсів нагадує про силу об’єднання в досягненні великих результатів.