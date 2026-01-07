Яке свято 8 січня 2026 року / © ТСН

8 січня 2026 року — четвер. 1414-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

8 січня віряни святкують День пам’яті святого ісповідника Еміліяна / © pexels.com

Завтра, 8 січня, віряни святкують День пам’яті святого ісповідника Еміліяна. Християнський подвижник IX століття, єпископ міста Кізик у Малій Азії. Він уславився твердою вірністю православному вченню в часи іконоборства. За відмову зректися шанування святих ікон Еміліян зазнав переслідувань: був позбавлений єпископського престолу, зазнав ув’язнення й заслання. Попри страждання, він не зрікся віри та залишився вірним Христу до кінця життя.

8 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день друку / © pexels.com

8 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день друку. Це професійне й водночас культурне свято, присвячене поліграфії, друкарській справі та всім, хто працює зі створенням друкованої продукції. Його мета — підкреслити значення друку в розвитку цивілізації: від винаходу книгодрукування Йоганном Гутенбергом до сучасних цифрових і офсетних технологій. Саме друк зробив знання доступними, сприяв поширенню освіти, науки, культури й свободи слова.

8 січня День обертання Землі / © pexels.com

Також 8 січня День обертання Землі. Це неофіційна науково-пізнавальна дата, присвячена одному з фундаментальних явищ природи — обертанню нашої планети навколо власної осі. Саме завдяки обертанню Землі змінюються день і ніч, формується добовий ритм життя людей, тварин і рослин, а також виникають часові пояси. Один повний оберт триває приблизно 24 години, хоча з наукового погляду точніший зоряний оберт становить близько День заразливого сміху.

8 січня День заразливого сміху / © pexels.com

А ще 8 січня День заразливого сміху. Це неофіційне, але дуже тепле й позитивне свято, присвячене силі сміху та гарному настрою. Його ідея проста: сміх має властивість передаватися від людини до людини, знімати напруження, об’єднувати та робити день світлішим. Навіть коротка хвилина щирого сміху допомагає зменшити стрес, поліпшити самопочуття й емоційний стан.

8 січня святкують День повитух (Бабині каші) / © pexels.com

8 січня святкують День повитух (Бабині каші). У традиційній українській культурі повитуха (баба-повитуха) мала особливий статус у громаді. Вона не лише приймала пологи, а й виконувала обрядові дії, молилася за здоров’я матері й немовляти, знала цілющі трави та звичаї. Її вважали посередницею між життям і світом людей, тому ставилися з великою повагою.