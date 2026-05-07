8 травня 2026 року — п’ятниця. 1534-й день війни в Україні.

Завтра, 8 травня, віряни святкують День пам’яті святого апостола і євангелиста Івана Богослова. Він був сином Заведея та братом апостола Якова. Іван супроводжував Христа під час найважливіших подій Його земного життя та стояв біля хреста під час розп’яття. Саме йому Господь доручив піклуватися про Пресвяту Богородицю. Іван є автором Євангелія від Івана, трьох Соборних послань і книги Одкровення (Апокаліпсису). Його називають Богословом за глибоке вчення про Божественну природу Христа та силу любові. Головною темою його проповіді були слова: «Бог є любов». Апостол Іван прожив довге життя, проповідував християнство та мирно відійшов до Господа в глибокій старості. Церква вшановує його як покровителя богословів, письменників і всіх, хто шукає духовної мудрості.

8 травня в Україні святкують День пам’яті та примирення. Це день ушанування жертв Другої світової війни 1939–1945 років. Його мета — вшанувати пам’ять мільйонів загиблих, постраждалих і тих, хто боровся з нацизмом, а також нагадати про ціну миру. В Україні цей день офіційно запровадили 2015 року як частину європейської традиції вшанування пам’яті. Символом пам’яті став червоний мак — знак скорботи та надії на мирне майбутнє. День пам’яті та примирення наголошує не на святкуванні перемоги, а на людських трагедіях війни, важливості єдності, примирення між народами та недопущенні нових воєн.

Також 8 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це державний пам’ятний день в Україні, присвячений перемозі союзників над нацистською Німеччиною та завершенню бойових дій у Європі 1945 року. Ця дата є нагадуванням про мужність воїнів, учасників антигітлерівської коаліції, українців на фронтах і в тилу, а також про величезні втрати, яких зазнав український народ у роки війни. У цей день вшановують ветеранів, жертв нацизму, цивільних загиблих і всіх, хто наближав мир.

А ще 8 травня Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Цей день присвячений діяльності мільйонів волонтерів, медиків і працівників гуманітарних організацій, які допомагають людям під час воєн, стихійних лих, епідемій та інших криз. Вони рятують життя, надають медичну допомогу, підтримують постраждалих і захищають людську гідність.

8 травня святкують Всесвітній день віслюка. Це неофіційне свято присвячене одній із найпрацьовитіших і недооцінених тварин у світі. Його мета — привернути увагу до важливої ролі віслюків у житті людей, особливо в сільському господарстві та важкодоступних регіонах. Віслюки здавна допомагають перевозити вантажі, працювати на землі та служать надійними супутниками людини. Вони відомі своєю витривалістю, розумом, обережністю й спокійним характером.

Також 8 травня Міжнародний день боротьби з таласемією. Його мета — підвищити обізнаність про таласемію, спадкове захворювання крові, яке порушує вироблення гемоглобіну та може спричиняти анемію й серйозні ускладнення. Цей день покликаний підтримати людей, які живуть із цим діагнозом, а також звернути увагу на важливість ранньої діагностики, генетичного консультування та сучасного лікування. Для багатьох пацієнтів життєво необхідними є регулярні переливання крові та медичний нагляд.

А ще 8 травня Всесвітній день боротьби з раком яєчників. Його мета — підвищити обізнаність про це небезпечне онкологічне захворювання, привернути увагу до важливості раннього виявлення та підтримати жінок, які проходять лікування. Рак яєчників часто називають «тихою хворобою», адже на ранніх стадіях він може не мати виражених симптомів або проявлятися неспецифічними ознаками. Саме тому регулярні медичні огляди та уважне ставлення до змін у самопочутті мають велике значення.

