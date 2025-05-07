Яке свято 8 травня 2025 року / © ТСН

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8 травня 2025 року — четвер. 1170-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 травня, віряни святкують день пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Іван був сином рибалки Зеведея та Саломії — жінки, яка, за переданням, слідувала за Христом. Його братом був апостол Яків. Вони працювали разом у риболовецькому ремеслі, доки Ісус не покликав їх залишити все й іти за Ним. За палкий характер братів Христос назвав їх “синами грому”.

Серед усіх апостолів Іван мав особливу близькість до Ісуса. Він став свідком найважливіших моментів земного життя Спасителя — Його Преображення, Таємної вечері, Гетсиманської молитви, а також стояв біля хреста під час Розп’яття. Саме йому Христос доручив дбати про Свою Матір — Пресвяту Богородицю, що є унікальним знаком довіри та любові.

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Після Вознесіння Христового Іван вирушив у подорожі для звіщення Євангелія. Основним місцем його служіння став Ефес. У часи гонінь за імператора Доміціана Івана було заслано на острів Патмос — саме там, у вигнанні, йому було даровано надприродне видіння, яке він описав у книзі Одкровення.

Святий Іван залишив по собі не просто богонатхненні тексти, а глибоке богословське осмислення самої сутності Христа.На відміну від інших апостолів, Іван помер не мученицькою смертю, а природно, у глибокій старості. Це сталося, ймовірно, в Ефесі, де його й було поховано. Перекази розповідають, що перед смертю він лише повторював: “Діти мої, любіть одне одного” — підсумовуючи своє вчення.

Святий Іван Богослов — це апостол тиші, глибини й любові, той, хто зумів проникнути у саме серце Божественного Одкровення.

Що не можна робити 8 травня

Забороняється сваритися, лаятись, виявляти агресію — Іван Богослов був апостолом любові, тому цього дня важливо зберігати мир у серці, уникати гніву, образ і конфліктів.

Не слід проводити час у розвагах, шумних гулянках — це день тиші, зосередження й любові. Його не варто наповнювати поверхневими задоволеннями.

Не рекомендується переїдати чи зловживати алкоголем — щоб не затемнювати душу.

Народні прикмети і традиції на 8 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо на Івана тепло й ясно — літо буде погожим і врожайним;

йде дощ — літо обіцяє бути дощовим, а сінокіс — складним через негоду;

туман вранці — прикмета на добру погоду найближчими днями;

грім 8 травня — на тепле літо й добрий урожай горіхів і плодів;

якщо цього дня холодно — ще 40 днів на тепло чекати не варто;

роса зранку — до ясного дня, сухого літа й доброго медозбору;

зозуля закує 8 травня — весна швидко мине, а літо буде раннім.

Зозуля закує 8 травня — весна швидко мине, а літо буде раннім / © Pixabay

В народі 8 травня носило назву Іван Довгий. Народ помічав, що після 8 травня день помітно подовжується, ночі стають коротшими. Відтак і назва: Іван Довгий — тобто той, хто приносить довгий день.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 травня

Які завтра іменини: Арсеній, Іван.

Талісманом людини, народженої 8 травня є жадеїт. Упродовж століть різні культури наділяли цей камінь особливою силою. Люди вірили, що жадеїт здатен гармонізувати стан організму — зокрема, врівноважувати артеріальний тиск.

Цього дня народилися:

1952 рік — Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук;

1962 рік — Олесь Ульяненко, український письменник, лавреат малої Шевченківської премії 1997 року;

1982 рік — Сергій Танчинець, фронтмен гурту Без обмежень.

Пам’ятні дати 8 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 травня:

1541 рік — іспанський конкістадор Ернандо де Сото відкрив річку Міссісіпі, яку назвав Річкою Святого Духа;

1660 рік — Карл II став королем Англії, що поклало кінець 11-річній громадянській війні;

1773 рік — у битві з турками загинув правитель Єгипту, мамлюк Алі Бей;

1794 рік — на гільйотині страчено французького хіміка Антуана Лорана Лавуазьє, якого звинуватили в роботі на Генеральному відкупі;

1838 рік — опублікована “Народна хартія” в Великій Британії, яка містила політичні вимоги англійського робітничого класу;

1842 рік — поблизу Версаля стався вибух потяга, в якому загинуло понад 50 осіб;

1846 рік — у битві при Пало-Альто американці перемогли мексиканські війська;

1847 рік — Роберт Томсон з Шотландії отримав патент на гумову камеру для коліс;

1886 рік — Джон Пембертон з Атланти почав продавати свій лікувальний еліксир, що став основою Coca-Cola;

1892 рік — введено заборону на експорт природних багатств Конго;

1895 рік — Китай передав Тайвань Японії;

1898 рік — завершився навколосвітній похід Джошуа Слокама на шлюпі “Спрей”;

1900 рік — ураган і повінь у Гальвестоні забрали близько 6 тисяч життів;

1900 рік — Андрія Шептицького призначено митрополитом Львівським;

1902 рік — виверження вулкана Пеле зруйнувало місто Сен-П’єр, загинуло близько 26 тисяч осіб;

1903 рік — перший політ дирижабля “Лебоді” на 37 км;

1919 рік — підписано Ужгородський меморандум про приєднання Закарпаття до Чехословаччини;

1926 рік — здійснено перший авіапереліт через північний полюс;

1933 рік — Магатма Ґанді розпочав голодний страйк проти британського панування в Індії;

1937 рік — президент Чехословаччини попередив Сталіна про можливий заколот у Червоній армії;

1940 рік — німецькі командос захопили стратегічні мости Нідерландів;

1942 рік — німецькі війська почали наступ у Криму, а також відбулася найбільша рятувальна операція з авіаносця “Лексингтон”;

1943 рік — завершилося повстання Варшавського гетто;

1944 рік — А. Ейхман запропонував обмін угорських євреїв на вантажівки;

1945 рік — Німеччина підписала акт про беззастережну капітуляцію, що набрав чинності о 23:01;

1947 рік — Франція вийшла з Міжнародного валютного фонду;

1949 рік — парламент прийняв Основний закон ФРН;

1951 рік — Іван Драч опублікував свій перший вірш;

1953 рік — перший політ французького конвертоплана Сюд-Вест SO 1310 “Фарфаде”;

1954 рік — створена Федерація футболу Азії;

1959 рік — в Онтаріо заборонили покарання ув’язнених биттям;

1962 рік — у Лондоні припинили рух останніх тролейбусів;

1973 рік — завершено протистояння між федеральною владою США та Рухом американських індіанців;

1976 рік — ABBA очолила британський хіт-парад з піснею “Fernando”;

1984 рік — у Канаді сталося відкриття автоматного вогню в парламенті;

1988 рік — Франсуа Міттеран обраний президентом Франції;

1989 рік — вийшов перший номер “Газети Виборчої”;

1994 рік — Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху;

1996 рік — внесено зміни до Конституції ПАР, що надали рівні права всім расам;

2004 рік — заарештовано 18-річного творця комп’ютерного вірусу “Sasser”;

2021 рік — вибух замінованого автомобіля в Кабулі, в результаті якого загинуло щонайменше 55 людей.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 травня в Україні і світі святкують День пам’яті та примирення / © unsplash.com

8 травня в Україні і світі святкують День пам’яті та примирення. Це символічна дата, що об’єднує людство в пошані до всіх жертв Другої світової війни та у прагненні до миру між колишніми ворогами. Цей день відзначають не заради тріумфу, а щоб вшанувати мільйони життів, що були зруйновані світовим конфліктом, і нагадати, наскільки дорогою ціною дається мир. Саме 8 травня 1945 року завершились активні бойові дії в Європі — капітуляція нацистської Німеччини означала кінець кровопролиття на континенті.

ООН 2004 року започаткувала цей день, аби країни, які колись воювали одна з одною, могли разом згадувати трагедію війни та переосмислювати уроки минулого. Ідея полягає не лише в пам’яті, а й у готовності пробачити та жити далі без ненависті.

Від 2015 року Україна офіційно долучилась до світової традиції, розпочавши нову форму вшанування — без радянської риторики, але з глибокою шаною до ветеранів і загиблих. Для українського народу це — не просто історія, а біль, що передається з покоління в покоління.

Також 8 травня Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це дата, коли світ висловлює вдячність тисячам медиків, рятувальників і волонтерів, які діють під символами Червоного Хреста або Півмісяця, підтримуючи постраждалих у війнах, катастрофах, епідеміях чи стихійних лихах. Вони не беруть до уваги національність, мову чи віросповідання постраждалих — лише людське життя та гідність.

Свято пов’язане з ім’ям Анрі Дюнана, швейцарського підприємця, що 1828 року народився саме 8 травня. Після того як він побачив жахливі наслідки битви під Сольферіно 1859 року, його ідеї стали основою для створення Міжнародного комітету Червоного Хреста. Згодом ця ініціатива розрослася до величезної мережі допомоги, яка охоплює майже весь світ.

А ще 8 травня Всесвітній день віслюка. Віслюк — це не просто домашня тварина. Це справжній робочий герой, який мовчки служив людині ще з давніх цивілізацій. Він тягав важкі вантажі, возив людей у гірські села, допомагав у господарстві, де не пройде ні трактор, ні машина. Завдяки своїй невибагливості та витривалості віслюки стали опорою сільських громад у багатьох куточках світу.

8 травня святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пізно ввечері 8 травня 1945 року у передмісті Берліна німецьке командування вдруге підписало Акт капітуляції. Так офіційно завершилася Друга світова війна в Європі — одна з найкривавіших і наймасштабніших трагедій людства. Україна стала одним із найспустошеніших майданчиків цієї війни: фронт проходив її територією двічі, мільйони українців були змушені воювати в лавах радянської армії, у партизанських загонах, в арміях інших країн. Кожен п’ятий українець не пережив війну. Її відлуння досі болить у родинній памʼяті.

Також 8 травня День вільної торгівлі. Попри те, що ця дата не закріплена в офіційному міжнародному календарі, вона нагадує про важливість економічного співробітництва та чесної конкуренції у глобалізованому світі. Це підхід, коли держави не стримують міжнародну торгівлю митами, податками чи квотами, а навпаки — створюють умови для вільного руху товарів, капіталів і технологій. Така модель ґрунтується на вірі в те, що відкрита економіка вигідна всім: і країнам, і підприємствам, і пересічним споживачам.

А ще 8 травня Всесвітній день боротьби з раком яєчників. Рак яєчників — це злоякісна пухлина, що виникає у яєчниках. Він часто довго не має помітних симптомів, що робить його надзвичайно підступним. Як правило, хворобу виявляють вже на пізніх стадіях, коли лікування стає значно складнішим. Рак яєчників — одна з причин високої смертності серед жінок від онкологічних захворювань.

8 травня Міжнародний день боротьби з таласемією. Таласемія — це генетична хвороба, яка порушує нормальну роботу гемоглобіну в крові. Гемоглобін — це молекула, що відповідає за доставку кисню в організм. При таласемії виробляється ненормальний гемоглобін, що призводить до постійної анемії, ослаблення організму та серйозних проблем із здоров’ям. Захворювання має кілька форм: альфа- та бета-таласемія, і кожна з них може проявлятися різною тяжкістю.