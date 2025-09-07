Яке свято 8 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

8 вересня 2025 року — понеділок. 1293-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 вересня, віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Свято має глибоке історичне коріння. Згідно з Переданням та церковним Писанням, батьки Богородиці — святі Йоаким і Анна — довго не мали дітей. Після багатьох років молитов і постів Богородиця народилася як дар від Бога. Її народження вважають початком нового етапу в історії спасіння, оскільки вона стала матір’ю Спасителя.

Богородиця символізує духовну чистоту, світло, праведність і безгрішність. Її народження передбачає прийдешнє народження Ісуса Христа. Святі Йоаким і Анна зображуються як приклад терплячої віри і молитви.

Реклама

Що не можна робити 8 вересня

Не можна займатися шиттям, в’язанням — це духовне свято, тому краще помолитися.

Забороняється працювати фізично — бажано не робити важкі справи.

Не слід лихословити, сваритися — це велике церковне свято.

Народні прикмети і традиції на 8 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний і сонячний ранок — до врожайної і теплої осені;

хмари на заході сонця — наступного дня буде негода;

на деревах багато плодів — восени буде щедрий урожай;

сильний вітер — найближчими днями буде негода.

8 вересня на деревах багато плодів — восени буде щедрий урожай / © unsplash.com

В народі 8 вересня носило назву Друга Пречиста. Бо перша Пречиста святкується 28 серпня (Успіння Пресвятої Богородиці), а це свято також присвячене Богородиці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 вересня

Які завтра іменини: Іван, Георгій.

Талісманом людини, народженої 8 вересня є перли. Камінь природного походження, який формується всередині раковин молюсків. Віками люди вважали, що перли мають цілющу силу: вони сприяють відновленню роботи шлунково-кишкового тракту та покращують зір.

Реклама

Цього дня народилися:

1953 рік — Лідія Забіляста, оперна співачка, народна артистка України;

1963 рік — Вадим Перельман, кінорежисер, сценарист, продюсер;

1975 рік — Андрій Жованик, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).

Пам’ятні дати 8 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 вересня:

70 рік — війська римського полководця Тита Флавія захоплюють Єрусалим, руйнують місто та Другий Єрусалимський храм;

1296 рік — у Флоренції урочисто закладають фундамент собору Санта-Марія-дель-Фйоре, присвяченого Діві Марії;

1504 рік — на площі Сіньйорії у Флоренції встановлюють 5-метрову скульптуру “Давид” роботи Мікеланджело Буонарроті;

1522 рік — завершується перша навколосвітня експедиція, розпочата під проводом Фернана Магеллана;

1529 рік — османські війська захоплюють угорську столицю Буду;

1664 рік — колишня нідерландська колонія Нова Голландія (території сучасних штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер) повністю переходить під владу Англії;

1760 рік — останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здає Монреаль британцям;

1791 рік — у паризькому Луврі вперше відкривают виставку художніх робіт для публічного огляду;

1796 рік — Наполеон перемагає австрійські війська у битві біля Бассано в Ломбардії;

1886 рік — засновують Йоганнесбург, який нині є найбільшим містом ПАР;

1888 рік — відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;

1914 рік — біля села Воля-Висоцька штабскапітан Петро Нестеров здійснює перший у світі повітряний таран, загинувши разом з екіпажем австрійського літака;

1919 рік — поет Габріеле д’Аннунціо на чолі італійських націоналістів захоплює Фіуме та проголошує незалежну “Республіку Фіуме”;

1943 рік — король Віктор Еммануїл III оголошує про капітуляцію Італії перед союзними військами;

1952 рік — публікують перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея “Старий і море”;

1989 рік — у Києві засновують Народний рух України за перебудову;

1991 рік — у Києві фіксують найвищу для цього дня температуру повітря — 32 °C;

1993 рік — створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;

2005 рік — Президент України Віктор Ющенко відправляє у відставку уряд Юлії Тимошенко та низку високопосадовців, призначивши Юрія Єханурова виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів / © Pixabay

8 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день фізичної терапії. Свято було започатковане Всесвітньою федерацією фізичної терапії (World Physiotherapy) для того, щоб привернути увагу до важливості реабілітації та профілактики захворювань опорно-рухового апарату. Головна мета — підкреслити роль фізичних терапевтів у покращенні якості життя людей у всьому світі.

Також 8 вересня Всесвітній день боротьби з муковісцидозом. Муковісцидоз — це спадкове захворювання, яке вражає дихальну та травну системи. При ньому порушується робота клітин, що виробляють слиз і інші секрети організму, через що утворюється густий і липкий слиз. Це призводить до частих інфекцій легенів, проблем із травленням і зниженням імунітету.

Реклама

А ще 8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів. Це свято присвячене професіоналам медіа по всьому світу і покликане підкреслити важливість їхньої роботи, взаємопідтримки та захисту прав журналістів.

8 вересня святкують Міжнародний день грамотності. Святкується від 1966 року за ініціативою ЮНЕСКО. Це свято присвячене розвитку грамотності у світі та підвищенню обізнаності про важливість навчання, читання та письма для особистого і суспільного розвитку.

Також 8 вересня День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. Професійне свято, присвячене медсестрам, які працюють із найважчими випадками дитячих захворювань, таких як онкологічні та гематологічні хвороби. Воно проводиться щороку, щоб висловити пошану та вдячність цим спеціалістам за їхню самовіддану працю.