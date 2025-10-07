Яке свято 8 жовтня 2025 року / © ТСН

8 жовтня 2025 року — середа. 1322-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 8 жовтня, віряни святкують день пам’яті святої преподобної Пелагії. Пелагія жила в місті Антіохії Сирійській у IV столітті. Вона була відомою танцівницею та куртизанкою, знаною своєю винятковою красою. Її багатство, розкіш і слава вабили багатьох чоловіків, включно з впливовими особами. Світ вважав її зразком краси й успіху, але внутрішньо вона залишалася далекою від Бога.

Одного дня Пелагія, одягнена у вишукані прикраси, проходила повз храм, де саме проповідував святий єпископ Нонн (Нонн Едеський). Побачивши її, єпископ не відвернувся з осудом, а зі сльозами у молитві промовив: “Дивіться, браття, як багато праці вона вкладає, щоб сподобатися смертним людям. А ми, слуги Божі, часто недбалі у справі спасіння душі”.

Його проповідь про покаяння глибоко вразила Пелагію. Вона прийшла до єпископа, відкрито покаялася у всіх своїх гріхах і благала про хрещення. Єпископ Нонн хрестив її, давши духовне наставництво та благословення на нове життя.

Невдовзі після хрещення Пелагія роздала все своє майно бідним і таємно вирушила до Єрусалима, де оселилася в келії на Оливній горі. Щоб уникнути уваги, вона жила там під чоловічим іменем “чернець Пелагій”.

У келії вона проводила дні й ночі у молитві, пості, сльозах та строгому аскетизмі, ніколи не виходячи за межі обителі. Лише після її смерті подвижники довідалися, що під образом “ченця” усе життя подвизалася колишня грішниця Пелагія.

Що не можна робити 8 жовтня

Не варто відмовляти в гостинності і допомозі — Пелагія вважається покровителькою тих, хто щиро кається, тому відмова у допомозі ближньому є гріхом.

Не слід починати важливих справ — вони не матимуть успіху.

Забороняється лінуватися, особливо у прибиранні оселі — “Хто на Пелагії полінується — зиму в нестатку проведе”.

Народні прикмети і традиції на 8 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода — осінь буде теплою і довгою;

дощовий день — чекайте на вологу і сніжну зиму;

вранці сильний туман — найближчими днями буде тепло;

вже стукнув перший мороз — зима на порозі;

журавлі і гуси відлетіли — чекайте на ранню і сувору зиму.

8 жовтня вже стукнув перший мороз — зима на порозі / © unsplash.com

В народі 8 жовтня носило назву Пелагія Запасиха. Вона пов’язана з тим, що саме в цей час запасали провіант на зиму, прибирали комори, перебирали овочі, сушили трави, лагодили хати. Казали: “Прийшла Пелагія — готуйся до прохолоди”. У народі вірили, що як підготуєшся цього дня, так і зиму проведеш.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 8 жовтня, є сердолік. З давніх-давен каменю приписували здатність повертати людині життєву енергію та силу після тривалих недуг, немовби він вбирав у себе втому й слабкість. Особливо шанували сердолік, вважаючи його могутнім оберегом від недоброго ока та чаклунських впливів, який створює навколо людини захисне енергетичне поле.

Цього дня народилися:

1916 рік — Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування;

1934 рік — Олександра Біла, українська мовознавчиня;

1944 рік — Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог.

Пам’ятні дати 8 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 жовтня:

1085 рік — у Венеції відбувається урочисте освячення величного Собору Святого Марка;

1596 рік — у місті Бересті підписують історичну Берестейську унію, що започаткувала утворення Греко-католицької церкви;

1886 рік — свої двері вперше відчиняє Харківська міська публічна бібліотека;

1895 рік — в Сеулі стається прояпонський державний переворот, під час якого було вбивають впливову королеву Мін;

1914 рік — в розпал Першої світової війни відбувається перший в історії бойовий виліт бомбардувальної авіації;

1918 рік — Регентська рада Польщі офіційно проголошує незалежність Королівства Польща;

1938 рік — в Ужгороді формують перший уряд автономного Закарпаття, яке наприкінці року (30 грудня) отримує історичну назву Карпатська Україна;

1941 рік — німецькі війська досягає Азовського моря та захопили Маріуполь;

1942 рік — у Почаєві підписують Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;

1945 рік — американський інженер з Массачусетсу Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильову піч;

1967 рік — спецпідрозділ болівійської армії захоплюює у полон легендарного революціонера Ернесто Че Гевару, наступного дня його страчують, зробивши постать Че символом боротьби та романтизму революції;

1977 рік — в Нью-Йорку Організація Українського визвольного фронту організовує мотопробіг під гаслом “Проти поневолення України московським комунізмом”;

1991 рік — Верховна Рада ухвалює Закон про громадянство України;

1993 рік — Україна проводить спеціальну операцію з евакуації грузинських біженців з Абхазії;

1996 рік — в Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписують Договір про дружбу та співробітництво.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 жовтня в Україні святкують День юриста України / © unsplash.com

8 жовтня в Україні святкують День юриста України. Свято встановлено 1997 року відповідно до указу Президента України. Мета його створення — підкреслити роль правників у розвитку української державності, зміцненні верховенства права та формуванні справедливого суспільства. День юриста символізує пошану до закону та справедливості, нагадує, що правова система — це фундамент державності, а юристи — ті, хто забезпечує баланс між правами громадян і обов’язками держави.

Також 8 жовтня Всесвітній день дислексії. Дислексія — це нейрологічна особливість, яка виявляється у труднощах із читанням, письмом і сприйняттям текстової інформації, незважаючи на нормальний або високий рівень інтелекту. Водночас багато дислексиків володіють підвищеною креативністю, просторовим мисленням і здатністю знаходити нестандартні рішення.

А ще 8 жовтня Міжнародний день подіатрії. Подіатрія — це медична спеціальність, яка займається діагностикою, лікуванням та профілактикою хвороб стоп і гомілок. Міжнародний день подіатрії нагадує, що здоров’я людини починається з основи — її стоп, і навіть найменші проблеми з ногами можуть впливати на загальний стан організму та якість життя.

8 жовтня святкують Всесвітній день восьминога. Міжнародне свято, яке було започатковане 2007 року організацією The Octopus News Magazine Online (TONMO) як частина Міжнародних днів обізнаності про головоногих молюсків, що тривають від 8 до 12 жовтня. Дата була обрана невипадково: цифра 8 символізує вісім щупалець восьминога, що є однією з його найхарактерніших рис.

Також 8 жовтня Міжнародний день дзиґи. Припадає на другу середу жовтня. Дзиґа є частиною культурної спадщини багатьох народів, і цей день сприяє збереженню та популяризації цієї традиції. Гра з дзиґою розвиває координацію, концентрацію та терплячість, особливо у дітей.

А ще 8 жовтня Міжнародний день бездоріжжя. Він бере свій початок від клубних з'їздів водіїв, які перетворили це на традицію. Цей день не лише про приплив адреналіну, а й про дружню спільноту, довкілля та спільну пристрасть до дослідження незвіданих шляхів.

8 жовтня святкують Всесвітній день біометрії. Біометрія — це наука про вимірювання та аналіз фізичних або поведінкових характеристик людини, таких як відбитки пальців, форма обличчя, райдужка ока, голос, підпис або навіть спосіб ходьби. Ці унікальні ознаки використовуються для підтвердження особи в різних сферах: від доступу до пристроїв до перевірки особи на кордонах.