Яке свято 9 червня 2026 року / © ТСН

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9 червня 2026 року — вівторок. 1566-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

9 червня віряни святкують День пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського / © unsplash.com

Завтра, 9 червня, віряни святкують День пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Він прославився як ревний захисник православного вчення про Ісуса Христа та активно боровся проти єресей свого часу. Найвідомішою подією його служіння стала участь у Ефеському соборі 431 року, де було засуджено вчення Несторія. Святитель Кирило відстоював істину про те, що Ісус Христос є одночасно істинним Богом і істинною Людиною, а Пресвяту Діву Марію належить називати Богородицею.

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів / © pexels.com

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. Це неофіційне свято присвячене дружбі, взаємній підтримці та вдячності людям, які роблять наше життя яскравішим і допомагають долати труднощі. Точне походження свята достеменно невідоме, однак воно набуло популярності в багатьох країнах світу як нагадування про важливість щирих людських стосунків. Цього дня друзі вітають одне одного, проводять час разом, обмінюються теплими словами, подарунками або просто телефонують, щоб висловити свою вдячність.

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9 червня Всесвітній день акредитації / © pexels.com

Також 9 червня Всесвітній день акредитації. Метою цього дня є привернення уваги до ролі акредитації у забезпеченні якості, безпеки та надійності продукції, послуг і процесів. Акредитація підтверджує компетентність організацій, які проводять випробування, калібрування, сертифікацію чи інспектування, допомагаючи зміцнювати довіру споживачів, бізнесу та державних установ. Свято було започатковане 2008 року і щороку проходить під окремою тематикою, що висвітлює значення акредитації для розвитку економіки, міжнародної торгівлі, інновацій та сталого розвитку.

9 червня Міжнародний день архівів / © pexels.com

А ще 9 червня Міжнародний день архівів. Дата свята обрана невипадково: саме 9 червня 1948 року було створено Міжнародна рада архівів під егідою ЮНЕСКО. З нагоди 60-річчя цієї події 2008 року було започатковано Міжнародний день архівів. Архіви зберігають документи, рукописи, карти, фотографії, аудіо- та відеоматеріали, які є безцінними джерелами знань про минуле. Вони допомагають дослідникам, історикам, журналістам і громадянам відновлювати події, підтверджувати факти та захищати свої права.

9 червня святкують Всесвітній день технічного обслуговування / © pexels.com

9 червня святкують Всесвітній день технічного обслуговування. Його започаткував Глобальний форум з технічного обслуговування та управління активами, щоб привернути увагу до важливості технічного обслуговування в сучасному світі. Мета цього дня — вшанувати фахівців, які забезпечують безпечну та безперебійну роботу промислового обладнання, транспорту, енергетичних систем, лікарень, водопостачання та інших об’єктів критичної інфраструктури.

9 червня Всесвітній день боротьби з синдромом антифосфоліпідних антитіл / © pexels.com

Також 9 червня Всесвітній день боротьби з синдромом антифосфоліпідних антитіл. Синдром антифосфоліпідних антитіл (АФС) — це аутоімунне захворювання, за якого імунна система помилково виробляє антитіла, що підвищують згортання крові. Це може призводити до утворення тромбів у венах і артеріях, ускладнень під час вагітності (викиднів, завмерлих вагітностей) та інших серйозних станів.

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9 червня Міжнародний день кельтського мистецтва / © pexels.com

А ще 9 червня Міжнародний день кельтського мистецтва. Кельтське мистецтво відоме своїми складними орнаментами, вузловими візерунками, спіралями, переплетеннями та символами, що часто не мають початку й кінця — як знак вічності, циклічності життя та зв’язку людини з природою.

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