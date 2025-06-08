Яке свято 9 червня 2025 року / © ТСН

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9 червня 2025 року — понеділок. 1202-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 червня, віряни святкують день пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Народився в Олександрії, близько 376 року, в аристократичній християнській родині. Його дядько, Феофіл, був архієпископом в ті часи. Саме завдяки йому Кирил отримал свою освіту.

Коли 412 року Феофіл помер, то Кирил став архієпископом Олександрійським. В той період йшли жорстокі суперечки щодо богослужіння. Кирил увійшов в церковну історію як борець з несторіанством. Це вченя відокремлювало божественну і людську природу в Ісусі Христі, заперечуючи факт того, бо Діва Марія була “Богородицею”, називаючи її просто “Христородицею”.

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Помер 444 року, залишивши після себе спадщину з релігійних творів.

Що не можна робити 9 червня

Не слід братися за нові справи без молитви — день для цього несприятливий.

Не можна лаятися, сваритися — святий Кирил вважається покровителем твердих переконань і чистої мови.

Забороняється займатися важкою фізичною працею в землі — земля відпочиває.

Народні прикмети і традиції на 9 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці туман — чекайте на дощ після обіду;

вітер 9 червня до різкої зміни погоди;

дощить — добре вродить зерно;

ясна ніч до великої ранкової роси;

сонячна погода — чекайте на тепле літо без дощів.

9 червня вранці туман — чекайте на дощ після обіду / © unsplash.com

В народі 9 червня носило назву Кирило Сонцеворот. Хоча астрономічне літнє сонцестояння приходить 20-22 червня, люди вже починали помічати, що небесне світило сходить пізніше.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 червня

Які завтра іменини: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія, Марта.

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Талісманом людини, народженої 9 червня є бурштин. Це справжня сила природи, яка здатна зцілювати. Його цінують за здатність боротися з бактеріями, знімати запалення та виводити з організму шкідливі токсини.

Цього дня народилися:

1878 рік — Іван Мар’яненко (Петлішенко), український актор, режисер, педагог;

1981 рік — Наталі Портман, акторка;

1983 рік — Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту “Тінь Сонця”.

Пам’ятні дати 9 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 червня:

1534 рік — Французький мореплавець Жак Картьє під час своєї першої експедиції до Північної Америки відкриває для європейців річку Святого Лаврентія, яка згодом стане ключовим торговим шляхом у колонізації Канади;

1786 рік — У Нью-Йорку вперше з’явилося морозиво у вільному продажу;

1822 рік — У США офіційно отримали патент на першу штучну щелепу, що стає значним досягненням у розвитку протезування;

1866 рік — На території сучасного Закарпаття падає метеорит, пізніше його назвали «Княгиня»;

1889 рік — У Римі, на площі, де було спалено Джордано Бруно, урочисто відкривають пам’ятник філософу, який стає символом вільнодумства і боротьби за наукову істину;

1898 рік — Велика Британія офіційно отримує від Китаю територію Гонконгу в оренду терміном на 99 років;

1920 рік — Відступаючи з Києва, польські війська руйнують всі мости через Дніпро, зокрема Миколаївський ланцюговий міст;

1934 рік — На екрани вперше виходить мультфільм із новим персонажем студії Disney — темпераментним каченям Дональдом Даком;

1984 рік — Гільдія кіноакторів США приймає Дональда Дака як почесного члена, офіційно визнавши внесок персонажа у розвиток екранного мистецтва;

1988 рік — Український легкоатлет Сергій Бубка підкорює нову висоту в історії стрибків із жердиною — 6,05 м на змаганнях у Братиславі, встановивши світовий рекорд;

1994 рік — Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголошує про рішення перенести столицю держави з Алма-Ати до Акмоли (нині — Астана);

2009 рік — В Україні відбувається прем’єра фільму “Las Meninas” режисера Ігоря Подольчака.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів / © unsplash.com

9 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день друзів. Ідея створення цього свята виникла ще 1958 року в США за ініціативи організаторів молодіжних рухів. Дружба є глибоким зв’язком, який заснований на взаємопідтримці, безкорисливості і взаєморозумінні. І Міжнародний день друзів створений, щоб нагадати нам про те, як важливо вшановувати тих людей, хто завжди нас підтримує.

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Також 9 червня Всесвітній день технічного обслуговування. Головна мета цього свята полягає в підкресленні важливості технічного обслуговування в різних сферах нашого життя. Свято було створене за ініціативи Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM), яку підтримують міжнародні організації.

А ще 9 червня Міжнародний день кельтського мистецтва. Кельтське мистецтво є візуальною мовою, яка поєднує в собі класичні візерунки, вузли, спіралі, зооморфні мотиви й символіку. Воно з’явилося в доісторичні часи, але свого розквіту досягло в середньовіччі.

9 червня святкують Всесвітній день акредитації. Міжнародна ініціатива, яка була започаткована 2008 року Міжнародним форумом з акредитації (IAF) та Міжнародною організацією з акредитації лабораторій (ILAC) для підвищення обізнаності про важливість акредитації в забезпечені якості, довіри й безпеки в різних сферах життя.

Також 9 червня Всесвітній день боротьби з синдромом антифосфоліпідних антитіл. Головна мета цього дня в підвищенні обізнаності про рідкісне, серйозне аутоімунне захворювання, яке може призвести до утворення тромбів, інсультів, серцевих нападів тощо. Воно також відоме як синдром Г’юза. Це стан, коли імунна система помилково виробляє антитіла, які атакують фосфоліпіди (важливі компоненти клітинних мембран).

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А ще 9 червня Міжнародний день архівів. Свято було засноване 2007 року за ініціативи Міжнародної ради архівів на честь дня, коли 1948 року в Парижі під егідою ЮНЕСКО вона була створена.