ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
4 хв

Яке завтра, 9 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 грудня, Міжнародний день ветеринарної медицини. Віряни святкують Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. До Нового року залишилося 22 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 9 грудня 2025 року

Яке свято 9 грудня 2025 року / © ТСН

9 грудня 2025 року — вівторок. 1384-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 грудня, віряни святкують Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. Йоаким і Анна були благочестивим, але бездітним подружжям. У давньоєврейській традиції бездітність вважали знаком Божої немилості. Подружжя довго молилося про дар дитяти, зберігаючи віру, смирення й надію. І Господь почув їхні молитви — Анна зачала Пресвяту Діву Марію чудесним чином, хоча не поза природним шляхом, а як особливу дію Божої благодаті в їхньому житті.

Зачаття Марії — це перша видима ланка в ланцюгу подій, які приведуть до народження Месії. Тому свято називають передднем радості, бо саме з цього моменту здійснюється Божий задум про Воплочення Сина Божого. Це свято прославляє також глибоку духовну єдність християнського подружжя: його вірність, любов, взаємну молитву і спільне несення життєвих труднощів.

Що не можна робити 9 грудня

  • Не можна виконувати брудну роботу — це обережний день, сповнений молитви.

  • Не слід прати, особливо в холодній воді — вода цього дня “строга” і може забрати силу.

  • Заборонено виносити сміття після заходу сонця — інакше “винесете” добробут і щастя.

Народні прикмети і традиції на 9 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • 9 грудня сніжить — чекайте на сніжну зиму;

  • теплий день — зима обіцяє бути м’якою;

  • чисте небо — до великої кількості сонячних днів взимку;

  • птахи низько літають — чекайте на морози;

  • білки і зайці збирають багато запасів — зима буде суворою.

9 грудня білки і зайці збирають багато запасів — зима буде суворою / © pexels.com

9 грудня білки і зайці збирають багато запасів — зима буде суворою / © pexels.com

В народі 9 грудня носило назву Анинні зорі. Наші предки відзначали період, коли починала “сіятися” зима, а ночі ставали довгими й холодними.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 грудня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна.

Талісманом людини, народженої 9 грудня, є олександрит. Цей камінь володіє унікальною властивістю — його відтінок змінюється залежно від світла. Йому приписують потужну магічну енергію: здавна вважалося, що він здатний відкривати таємниці майбутнього і допомагає заглянути за завісу часу.

Цього дня народилися:

  • 1955 рік — Марія Яцимирська, українська філологиня і політологиня, докторка політичних наук Українського вільного університету, завідувачка кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка;

  • 1974 рік — Олександр Федорченко, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно);

  • 1987 рік — Андріана Сусак-Арехта, військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько української війни, голова Жіночого ветеранського руху.

Пам’ятні дати 9 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 грудня:

  • 1879 рік — Томас Едісон отримав патент на вугільний мікрофон;

  • 1905 рік — у Франції ухвалено закон, який остаточно відокремлював церкву від держави;

  • 1909 рік — засновано футбольний клуб “Боруссія” (Дортмунд);

  • 1917 рік — у Криму створено курултай — найвищий орган самоврядування кримських татар;

  • 1918 рік — Директорія УНР скасувала закони гетьманського уряду щодо робітничого законодавства й відновила восьмигодинний робочий день;

  • 1948 рік — Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію проти геноциду та визначила покарання за його вчинення;

  • 1953 рік — американська компанія “Дженерал Електрик” оголосила про звільнення працівників із комуністичними переконаннями;

  • 1968 рік — у Сан-Франциско на конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно показав комп’ютерну мишу та гіпертекст;

  • 1991 рік — Михайло Горбачов виступив проти створення Співдружності Незалежних Держав (СНД);

  • 1994 рік — біля Канади затонуло суховантажне судно “Сальвадор Альєнде” Чорноморського пароплавства: загинуло 7 осіб, 22 зникли безвісти, двоє врятовані;

  • 1997 рік — здійснено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного оператора «Київстар»;

  • 2004 рік — набрали чинності закони України про зміни до Конституції та особливості проведення голосування на президентських виборах 26 грудня;

  • 2011 рік — українська студія GSC Game World оголосила про закриття: проєкти S.T.A.L.K.E.R. 2 та інші були заморожені.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день ветеринарної медицини / © unsplash.com

9 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день ветеринарної медицини / © unsplash.com

9 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день ветеринарної медицини. Свято започатковане Міжнародною ветеринарною асоціацією (World Veterinary Association) для вшанування ветеринарів у всьому світі. Вибір дати пов’язаний із народженням засновника сучасної ветеринарної науки — Рудольфа Вірихо (Rudolph Virchow), який зробив значний внесок у розуміння зоонозних хвороб (хвороб, що передаються від тварин людині).

Також 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. День приурочено до Конвенції ООН проти корупції, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 2003 року. Конвенція є першим міжнародним договором, який визначає заходи боротьби з корупцією у всьому світі та закликає держави до спільних дій проти хабарництва, зловживання владою та інших форм корупційних злочинів.

А ще 9 грудня Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду. Свято встановлено у зв’язку з ухваленням Міжнародної конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, яку Генеральна Асамблея ООН ухвалила 9 грудня 1948 року. Конвенція стала першим міжнародним документом, що закріплює юридичну відповідальність за геноцид і закликає країни запобігати цьому злочину.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie