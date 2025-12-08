Яке свято 9 грудня 2025 року / © ТСН

9 грудня 2025 року — вівторок. 1384-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 грудня, віряни святкують Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. Йоаким і Анна були благочестивим, але бездітним подружжям. У давньоєврейській традиції бездітність вважали знаком Божої немилості. Подружжя довго молилося про дар дитяти, зберігаючи віру, смирення й надію. І Господь почув їхні молитви — Анна зачала Пресвяту Діву Марію чудесним чином, хоча не поза природним шляхом, а як особливу дію Божої благодаті в їхньому житті.

Зачаття Марії — це перша видима ланка в ланцюгу подій, які приведуть до народження Месії. Тому свято називають передднем радості, бо саме з цього моменту здійснюється Божий задум про Воплочення Сина Божого. Це свято прославляє також глибоку духовну єдність християнського подружжя: його вірність, любов, взаємну молитву і спільне несення життєвих труднощів.

Що не можна робити 9 грудня

Не можна виконувати брудну роботу — це обережний день, сповнений молитви.

Не слід прати, особливо в холодній воді — вода цього дня “строга” і може забрати силу.

Заборонено виносити сміття після заходу сонця — інакше “винесете” добробут і щастя.

Народні прикмети і традиції на 9 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

9 грудня сніжить — чекайте на сніжну зиму;

теплий день — зима обіцяє бути м’якою;

чисте небо — до великої кількості сонячних днів взимку;

птахи низько літають — чекайте на морози;

білки і зайці збирають багато запасів — зима буде суворою.

9 грудня білки і зайці збирають багато запасів — зима буде суворою / © pexels.com

В народі 9 грудня носило назву Анинні зорі. Наші предки відзначали період, коли починала “сіятися” зима, а ночі ставали довгими й холодними.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 грудня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна.

Талісманом людини, народженої 9 грудня, є олександрит. Цей камінь володіє унікальною властивістю — його відтінок змінюється залежно від світла. Йому приписують потужну магічну енергію: здавна вважалося, що він здатний відкривати таємниці майбутнього і допомагає заглянути за завісу часу.

Цього дня народилися:

1955 рік — Марія Яцимирська, українська філологиня і політологиня, докторка політичних наук Українського вільного університету, завідувачка кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка;

1974 рік — Олександр Федорченко, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно);

1987 рік — Андріана Сусак-Арехта, військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько української війни, голова Жіночого ветеранського руху.

Пам’ятні дати 9 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 грудня:

1879 рік — Томас Едісон отримав патент на вугільний мікрофон;

1905 рік — у Франції ухвалено закон, який остаточно відокремлював церкву від держави;

1909 рік — засновано футбольний клуб “Боруссія” (Дортмунд);

1917 рік — у Криму створено курултай — найвищий орган самоврядування кримських татар;

1918 рік — Директорія УНР скасувала закони гетьманського уряду щодо робітничого законодавства й відновила восьмигодинний робочий день;

1948 рік — Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію проти геноциду та визначила покарання за його вчинення;

1953 рік — американська компанія “Дженерал Електрик” оголосила про звільнення працівників із комуністичними переконаннями;

1968 рік — у Сан-Франциско на конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно показав комп’ютерну мишу та гіпертекст;

1991 рік — Михайло Горбачов виступив проти створення Співдружності Незалежних Держав (СНД);

1994 рік — біля Канади затонуло суховантажне судно “Сальвадор Альєнде” Чорноморського пароплавства: загинуло 7 осіб, 22 зникли безвісти, двоє врятовані;

1997 рік — здійснено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного оператора «Київстар»;

2004 рік — набрали чинності закони України про зміни до Конституції та особливості проведення голосування на президентських виборах 26 грудня;

2011 рік — українська студія GSC Game World оголосила про закриття: проєкти S.T.A.L.K.E.R. 2 та інші були заморожені.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день ветеринарної медицини / © unsplash.com

9 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день ветеринарної медицини. Свято започатковане Міжнародною ветеринарною асоціацією (World Veterinary Association) для вшанування ветеринарів у всьому світі. Вибір дати пов’язаний із народженням засновника сучасної ветеринарної науки — Рудольфа Вірихо (Rudolph Virchow), який зробив значний внесок у розуміння зоонозних хвороб (хвороб, що передаються від тварин людині).

Також 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. День приурочено до Конвенції ООН проти корупції, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 2003 року. Конвенція є першим міжнародним договором, який визначає заходи боротьби з корупцією у всьому світі та закликає держави до спільних дій проти хабарництва, зловживання владою та інших форм корупційних злочинів.

А ще 9 грудня Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду. Свято встановлено у зв’язку з ухваленням Міжнародної конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, яку Генеральна Асамблея ООН ухвалила 9 грудня 1948 року. Конвенція стала першим міжнародним документом, що закріплює юридичну відповідальність за геноцид і закликає країни запобігати цьому злочину.