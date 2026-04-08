9 квітня 2026 року — четвер. 1505-й день війни в Україні.

Завтра, 9 квітня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Євпсихія. Він був християнином знатного роду. Під час гонінь на християн Євпсихій відкрито визнав свою віру та навіть допоміг зруйнувати язичницький храм, чим викликав гнів влади. За це його жорстоко катували, а згодом стратили приблизно 362 року. Святий Євпсихій вшановується як приклад мужності, твердості у вірі та відданості Христу навіть перед лицем смерті.

Також 9 квітня 2026 року Чистий четвер. Особливий день у Страсному тижні перед Великоднем, який символізує очищення — як духовне, так і тілесне. Цього дня згадують Таємну вечерю, коли Ісус Христос встановив Таїнство Причастя. Традиційно люди прибирають оселю, миються до сходу сонця, печуть паски та готуються до Великодня. Головний зміст дня — очищення душі, покаяння і внутрішнє оновлення.

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату. Антикваріат — це речі, яким зазвичай понад 100 років: меблі, книжки, прикраси, картини чи посуд. Цього дня нагадують про важливість збереження культурної спадщини та дбайливого ставлення до минулого. Свято неофіційне, але популярне серед колекціонерів: проводять виставки, ярмарки, а також діляться історіями про унікальні знахідки. Це гарна нагода зазирнути у світ старовини й відчути зв’язок поколінь.

Також 9 квітня Міжнародний день рекрутера. Це свято присвячене фахівцям, які займаються підбором персоналу та допомагають людям знайти роботу, а компаніям — потрібних працівників. Рекрутери працюють у сфері HR: вони шукають кандидатів, проводять співбесіди, оцінюють навички та супроводжують процес наймання.

А ще 9 квітня Міжнародний день спеціальних бібліотек. Це свято присвячене установам, які зберігають і надають доступ до вузькоспеціалізованої інформації — у галузях науки, медицини, права, бізнесу чи технологій. Такі бібліотеки працюють при університетах, компаніях, дослідницьких центрах і організаціях. День популяризує роль фахівців інформаційної сфери та підкреслює важливість доступу до професійних знань у розвитку суспільства. Його активно підтримує Special Libraries Association, яка об’єднує спеціальні бібліотеки по всьому світу.

9 квітня святкують Міжнародний день ASMR. Воно присвячене феномену ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) — приємним тремтливим або «мурашиним» відчуттям у тілі, яке виникає від певних звуків або візуальних стимулів. Свято популярне серед шанувальників відео та аудіоконтенту, що створює ефект розслаблення та заспокоєння. У цей день творці ASMR діляться новими відео, проводять онлайн-трансляції та розповідають про методи релаксації через звук.