9 лютого 2026 року — понеділок. 1446-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 9 лютого, віряни святкують День пам’яті святого мученика Никифора. Християнин III століття, який жив в Антіохії. Він довго ворогував зі священником Саприкієм, але щиро розкаявся й не раз просив у нього прощення. Саприкій так і не зміг простити, і коли обох привели на страту за віру, він відрікся від Христа. Никифор же відкрито визнав себе християнином і прийняв мученицьку смерть замість нього.

9 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день стоматолога. Свято присвячене лікарям-стоматологам та всім фахівцям, які дбають про здоров’я ротової порожнини. Дату обрали на честь святої Аполлонії — ранньохристиянської мучениці, яку вважають покровителькою стоматологів і людей, що страждають від зубного болю.

Також 9 лютого Міжнародний день боротьби з епілепсією. Припадає на другий понеділок лютого. Його мета — підвищити обізнаність про епілепсію, зруйнувати міфи й стигму навколо цього захворювання та підтримати людей, які з ним живуть. Епілепсія — одне з найпоширеніших неврологічних порушень у світі, і в більшості випадків за належного лікування люди можуть жити повноцінним життям.

А ще 9 лютого Міжнародний день піци. Це неофіційне, але дуже популярне гастрономічне свято, присвячене одній з найулюбленіших страв у світі. Піца походить з Італії, а класична неаполітанська піца внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний день піци — чудовий привід зібратися з близькими, дозволити собі маленьку гастрономічну радість і нагадати: іноді щастя виглядає як теплий шматок піци.

9 лютого святкують День народження волейболу. Саме цього дня 1895 року американський викладач фізичного виховання Вільям Дж. Морган представив нову гру, яку спочатку назвав «мінтонет». Вона поєднувала елементи баскетболу, бейсболу, тенісу та гандболу й була створена як менш травматична альтернатива баскетболу. Згодом гра отримала назву «волейбол» і швидко поширилася по всьому світу, ставши одним із найпопулярніших командних видів спорту та олімпійською дисципліною.