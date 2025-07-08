Яке свято 9 липня 2025 року / © ТСН

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9 липня 2025 року — середа. 1232-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 липня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Народився в Антіохії Сирійській в досить благочествій родині. Його батьки були євреями, які по-справжньому повірили в Ісуса Христа після Вознесіння. Святий Панкратій прибув до Єрусалима зі своїм батьком, коли апостоли відправилися проповідувати Слово Боже. Там він мав нагоду слухати самого Спасителя. Після Вознесіння він став учнем апостола Петра, який і охрестив його на місіонерську подорож. Близько 40 року став єпископом Тавроменійським (сьогодні Таорміна). Там Панкратій проповідував євангеліє, хоча місце було язичницьким. Під його приводом там побудували церкву. Однак, через втрату влади поганський правитель Акілій увірвався до храму, схопив Панкратія і довго його катував. Священномученика забили камінням до смерті.

Що не можна робити 9 липня

Забороняється працювати в полі чи займатися важкою фізичною працею — потрібно з повагою ставитися до подвигу мученика.

Не слід сваритися, ображати когось — всі злі слова можуть обернутися до вас.

Не можна веселитися, голосно розважатися — це день молитви.

Народні прикмети і традиції на 9 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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спека 9 липня — до суворої зими;

дощить — чекайте на дощовий тиждень;

вранці туман і велика роса — до сонячного та теплого дня;

грім 9 липня — буде мало меду, але багато горіхів;

літає багато бджіл — чекайте на теплу і довгу осінь.

9 липня літає багато бджіл — чекайте на теплу і довгу осінь / © unsplash.com

В народі 9 липня носило назву Панкратій Травник. Саме від цього дня починали активно збирати цілющі та лікувальні трави. Вірили, що зілля має особливу силу, настоявшись до Панкратія.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 липня

Які завтра іменини: Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір.

Талісманом людини, народженої 9 липня, є геліотроп. Із давніх часів існувало переконання, що цей камінь наділяє свого власника здатністю долати будь-які перешкоди, відкривати недосяжне та знаходити вихід навіть із найзаплутаніших ситуацій.

Цього дня народилися:

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1939 рік — Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв’язень;

1943 рік — Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат;

1947 рік — Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.

Пам’ятні дати 9 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 липня:

1357 рік — імператор Священної Римської імперії Карл IV розпочинає будівництво Карлового мосту;

1686 рік — сім провідних європейських держав об’єднуються в Аугсбурзьку лігу, аби спільними зусиллями стримати посилення впливу Французької корони на заході Європи;

1789 рік — Національні збори Франції проголошують себе Установчими, оголосивши про своє право на створення нової політичної системи;

1811 рік — масштабна пожежа охоплює київський Поділ, знищивши переважну більшість із понад двох тисяч будівель у цьому історичному районі;

1816 рік — Аргентина офіційно проголошує незалежність від Іспанської імперії, зробивши вирішальний крок до створення самостійної держави в Південній Америці;

1877 рік — у Лондоні відбувається перший в історії фінал Вімблдонського тенісного турніру, в якому перемогу здобуває Спенсер Гір;

1900 рік — королева Вікторія затверджує Закон про створення Австралійської федерації, що заклало правову основу для утворення Федерації Австралії;

1955 рік — публікують Маніфест Рассела — Ейнштейна, що кладе початок Пагуошському руху вчених за мир, роззброєння та глобальну безпеку;

1961 рік — в канадському Вінніпезі урочисто відкривають пам’ятник Тарасові Шевченку;

1972 рік — біля села Хрестище на Харківщині здійснюють перший в Україні підземний ядерний вибух, що мав промислово-геологічне призначення;

2002 рік — Організацію Африканської Єдності трансформовують в Африканський союз;

2006 рік — у фіналі Чемпіонату світу з футболу в Німеччині збірна Італії перемагає Францію в серії післяматчевих пенальті й стає чемпіоном світу вчетверте в історії;

2018 рік — під час саміту Україна — Європейський Союз підписують угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про виділення кредиту у розмірі 75 мільйонів євро на реалізацію проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

Яке завтра свято в Україні і світі

9 липня в Україні і світі святкують Міжнародного дня знищення зброї / © unsplash.com

9 липня в Україні і світі святкують Міжнародного дня знищення зброї. ООН, ЄС, НАТО та інші міжнародні організації регулярно проводять програми збору й знищення конфіскованої або добровільно зданої зброї в постконфліктних регіонах (Африка, Балкани, Латинська Америка). В Україні, особливо після 2014 року, реалізовуються програми з вилучення незаконної зброї та знищення боєприпасів, які зберігаються у небезпечному стані.