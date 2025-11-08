Яке свято 9 листопада 2025 року / © ТСН

9 листопада 2025 року — неділя. 1354-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 листопада, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Матрони і Теоктисти. Матрона з юних років прагнула безмовності та внутрішнього миру. Вирізняючись лагідністю і глибокою зрілістю духу, вона відмовилася від мирського життя й оселилася в монастирі, де швидко стала прикладом для інших сестёр. За переказами, Матрона поєднувала надзвичайну стриманість характеру з мудрим розумом, тому до неї часто зверталися по пораду і духовне розпізнання.

Її подвижництво будувалося на постійній праці: нічних молитвах, стриманому харчуванні, служінні хворим і знедоленим. У духовній традиції її образ нерозривно пов’язаний з чеснотами чистоти серця й терплячої любові.

Теоктиста, за церковними оповідями, була духовною ученицею Матрони та її найближчою сподвижницею. Разом вони сформували у своїй обителі атмосферу братньої (сестринської) підтримки й суворого дотримання монашого уставу.

Теоктиста відзначалася особливою стійкістю у випробуваннях. Вона провадила життя, сповнене самозречення: практикувала тривалі пости, відзначалася ревністю у богослужбовій праці й абсолютно непохитною вірністю Христові. У переказах про неї найчастіше підкреслюється дар духовного розуміння, уміння напучувати тих, хто шукав підтримки.

Що не можна робити 9 листопада

Не варто починати важливих справ — день не підходить для ризикованих починань.

Забороняється поширювати плітки — необачні висловлювання можуть обернутися неприємностями.

Не слід залишати дім у безладі —це безлад у думках і пам’яті.

Народні прикмети і традиції на 9 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло цього дня до м’якої і пізньої зими;

мороз 9 листопада — буде рання і сувора зима;

туман вранці — чекайте на зиму з частими відлигами;

дощить — до нестійкої зимової погоди;

ясний і сонячний день — в кінці листопада будуть затяжні морози.

9 листопада туман вранці — чекайте на зиму з частими відлигами / © unsplash.com

В народі 9 листопада носило назву Матрона Зимова. Вірили, що молитва цього дня має очисну силу. У народі казали, що після Матрони й Теоктисти земля остаточно входить у зимовий спочинок.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 листопада

Які завтра іменини: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 9 листопада є котяче око. З давніх часів йому приписували здатність прояснювати думки свого власника та оберігати його здоров’я.

Цього дня народилися:

1948 рік — Віктор Матвієнко, футболіст “Динамо” (Київ), володар Кубка Кубків;

1983 рік — Юрій Ткач, український комік, телеактор;

1985 рік — Олексій Гнатковський, український актор театру та кіно.

Пам’ятні дати 9 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 листопада:

1799 рік — державний переворот, відомий як 18 брюмера, фактично зруйнував усталений лад Французької республіки та привів Наполеона Бонапарта до верховної влади;

1867 рік — сьоґун Токуґава Йосінобу зрікся керівництва й повернув політичні повноваження японському імператорові;

1882 рік — в Кропивницькому виступом за п’єсою “Наталка Полтавка” дебютував український професійний театр під керівництвом Марка Кропивницького;

1907 рік — британському монарху Едуардові VII піднесли унікальний подарунок — найбільший на той час у світі діамант;

1918 рік — після розпаду Австро-Угорської імперії було проголошено створення Австрійської Республіки;

1918 рік — у Львові організували виконавчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, який від 13 листопада отримав назву Державний Секретаріат;

1923 рік — у Мюнхені відбувся так званий Пивний путч — перша спроба Адольфа Гітлера захопити владу;

1938 рік — у Хусті, задля оборони Карпатської України, була сформована напіввійськова структура “Карпатська Січ”;

1938 рік — у Третьому Рейху прокотилися масові єврейські погроми, що увійшли в історію під назвою Кришталева ніч;

1947 рік — київське “Динамо” здобуло Кубок УРСР з футболу, здолавши одеський “Харчовик” з рахунком 5:1;

1956 рік — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ, яким забороняла колишнім діячам українського націоналістичного підпілля, навіть після відбуття покарання, повертатися до західних областей УРСР;

1956 рік — на знак протесту проти радянського вторгнення в Угорщину Жан-Поль Сартр вийшов із лав Французької комуністичної партії;

1961 рік — місто Сталіне отримало нову назву — Донецьк;

1962 рік — ухвалено рішення перейменувати місто Станіслав на Івано-Франківськ, а однойменну область — на Івано-Франківську;

1976 рік — у Києві заснували Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод;

1977 рік — Українська Гельсінська Група оголосила “Маніфест українського правозахисного руху”;

1989 рік — розпочався демонтаж Берлінської стіни, що став символом руйнування поділу Європи;

1991 рік — Джохара Дудаєва обрали першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

1995 рік — до Ради Європи одночасно приєдналися Македонія та Україна;

1997 рік — в Україні вперше офіційно відсвяткували День української писемності та мови.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 листопада День виноградаря і винороба в Україні / © unsplash.com

9 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день свободи. Дата 9 листопада обрана невипадково — саме цього дня 1989 року почалося падіння Берлінської стіни, одного з найпотужніших символів поділу Європи та несвободи в другій половині XX століття. Зруйнування стіни стало образом переходу від тоталітарних режимів до демократичних свобод, зламом старих кордонів і початком нової епохи для мільйонів людей.

Також 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято покликане вшанувати тих, хто береже й примножує духовні скарби українського народу — як професійних діячів культури, так і талановитих аматорів, які своєю творчістю підтримують традиції та формують культурне обличчя країни.

А ще 9 листопада День виноградаря і винороба в Україні. Свято встановлено Указом Президента України № 464/2020 від 25 жовтня 2020 року. Ініціатива спрямована на підтримку виноградарства та виноробства як важливої частини української аграрної економіки й культурної спадщини. Виноград — культура, що вимагає майже цілорічного догляду. Свято вшановує терпіння, знання та майстерність.

9 листопада святкують Всесвітній день усиновлення. Це день, присвячений родинам, що усиновили дітей, людям, які самі були усиновлені, та всім, хто підтримує культуру турботи, прийняття й сімейного тепла. Ініціатива з’явилася 2014 року в США та швидко поширилася у світі завдяки соціальним мережам, благодійним організаціям і фондам, що працюють із сиротинцями та підтримують сімейні форми виховання.

Також 9 листопада Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Дата обрана не випадково — саме в ніч із 9 на 10 листопада 1938 року сталася подія, яка увійшла в історію як Кришталева ніч (або “Ніч розбитих вікон”) — масовий погром євреїв у нацистській Німеччині.

А ще 9 листопада Всесвітній день лізингу. Метою цього свята є об’єднання фахівців лізингової індустрії, підкреслення їхнього внеску в економіку, комерцію й розвиток бізнесу. Свято засновано 2017 року. Згідно з джерелами, ініціатором виступила литовська авіаційна лізингова компанія AviaAM Leasing, й відтоді до відзначення долучаються лізингові компанії, брокери, фінансові установи у різних країнах.

9 листопада святкують Міжнародний день скоромовок. Припадає на другу неділю листопада. Скоромовки — це веселі, часто складні для вимови фрази, які тренують дикцію, артикуляцію, швидкість мовлення.