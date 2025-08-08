- Дата публікації
Яке завтра, 9 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 9 серпня, Всесвітній день книголюбів. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Матвія. До Нового року залишилося 144 дні.
9 серпня 2025 року — субота. 1263-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 9 серпня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Матвія. Матвій походив з Юдеї. Він був серед учнів Ісуса Христа від самого початку Його земного служіння, зокрема від хрещення в Йордані до Вознесіння (Дії 1:21–22). Після Вознесіння Христа апостоли, за ініціативою Петра, обрали нового апостола, щоб замінити Юду Іскаріота. Серед кандидатів були Йосиф Варсава (прозваний Юстом) і Матвій. Обрано Матвія шляхом жеребу, що вважалося формою Божого вказівки (Дії 1:15–26). Після П’ятидесятниці Матвій, як і решта апостолів, проповідував Євангеліє. За переказами, він благовістив у Юдеї, Каппадокії, Понті, Ефіопії (або, за деякими версіями, у країнах біля Каспійського моря), а також у Македонії. Йому приписують чудеса, зцілення та навернення багатьох людей до християнства. За переданням, святий Матвій прийняв мученицьку смерть.
Що не можна робити 9 серпня
Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати — всі розбрати цього дня вважаються гріхом.
Не слід ловити птахів — вважається, що це накличе біду.
Забороняється їсти молочні і м’ясні продукти — триває Успенський піст.
Народні прикмети і традиції на 9 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ясна та тиха погода — до погожої осені;
дощить на Матія — чекайте на вологу осінь;
холодиний день — зима буде ранньою;
почути грім — осінь затягнеться, зима буде сніжною;
вже стихли птахи — осінь зовсім близько.
В народі 9 серпня носило назву Матвій Пташиний заступник. Так день називали, бо вважалося гріхом цього дня полювати на птахів. Казали “На Матвія пташиного лову не ведуть — бо гріх”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 серпня
Які завтра іменини: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.
Талісманом людини, народженої 9 серпня, є малахіт. Його здавна шанували як винятково добрий та сприятливий камінь, здатний оберігати людину від недугів і внутрішніх тривог.
Цього дня народилися:
1991 рік — Олександра Артюхіна, українська журналістка та перекладачка;
1994 рік — Оксана Брунцвик, координаторка організації “Донори Ужгорода”;
1994 рік — Іван Кухаренко, український дипломат в області економіки та зовнішньоекономічних зв’язків.
Пам’ятні дати 9 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 9 серпня:
1483 рік — урочисто відкривають Сікстинську капелу;
1570 рік— в Японії відбувається вирішальна битва при Анеґава: об’єднані сили Оди Нобунаґи та Токуґави Ієясу завдають поразки військам кланів Адзаї й Асакура;
1620 рік — козацька флотилія під проводом Яцька Нероди вирушає в похід на Стамбул;
1803 рік — Роберт Фултон представляє громадськості перший у світі пароплав;
1805 рік — Австрія, Росія та Велика Британія формують Третю антинаполеонівську коаліцію;
1842 рік — між США та Великою Британією підписують договір Вебстера — Ешбертона;
1848 рік — на Буковині офіційно скасовують кріпосне право;
1859 рік — американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор;
1863 рік — в Японії вибухає збройний конфлікт, відомий як інцидент Бункю, що стає частиною періоду внутрішньої нестабільності країни;
1896 рік — під час випробувань трагічно гине Отто Лілієнталь — один із перших авіаторів і піонерів у дослідженні польоту;
1910 рік — Алва Фішер, американський винахідник, запатентовує першу у світі електричну пральну машину;
1919 рік — Велика Британія офіційно встановлює протекторат над Персією (Іраном);
1919 рік — війська УНР під проводом Юрія Тютюнника визволяють місто Жмеринка від більшовицької влади;
1940 рік — завершується будівництво стратегічної залізниці, яка з’єднала Берлін із Багдадом;
1942 рік — колоніальна адміністрація Британської Індії заарештовує лідера національно-визвольного руху Магатму Ґанді;
1944 рік — прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя, де зустрічається з югославським партизанським лідером Йосипом Броз Тіто;
1965 рік — Сінгапур здобуває незалежність, офіційно відокремившись від Малайзії;
1974 рік — на тлі загрози імпічменту через Вотергейтський скандал Річард Ніксон стає першим і наразі єдиним президентом США, який добровільно подав у відставку;
1990 рік — перші американські війська прибувають до Саудівської Аравії в межах підготовки до військової операції проти Іраку (операція “Буря в пустелі”);
1992 рік — у Барселоні завершуються ХХV літні Олімпійські ігри.
Яке завтра свято в Україні і світі
9 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день книголюбів. Це свято любові до читання, літератури, бібліотек і книжкових скарбів. У центрі уваги — не автори чи видавці, а читачі — ті, хто живе серед книжок, захоплюється художніми світами, пізнає нове через тексти й береже культуру читання.
Також 9 серпня Міжнародний день коворкінгу. Дата вибрана на честь дня заснування першого офіційного коворкінгу у світі. 9 серпня 2005 року американський програміст і підприємець Бред Ньюберґ (Brad Neuberg) відкрив перший простір, який він сам назвав “coworking space”, у Сан-Франциско. Це була революційна ідея: спільна робота незалежних людей у гнучкому, відкритому середовищі, з елементами спільноти, підтримки та обміну досвідом.
А ще 9 серпня Міжнародний день корінних народів світу. Це важливий день, присвячений мільйонам представників корінних народів по всій планеті — їхній самобутній культурі, мові, традиціям, а також правам, які часто порушуються. Корінні народи — це нащадки корінного населення певної території, яке жило там до колонізації чи формування сучасних держав.