Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
4 хв

Яке завтра, 9 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 серпня, Всесвітній день книголюбів. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Матвія. До Нового року залишилося 144 дні.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Яке свято 9 серпня 2025 року

Яке свято 9 серпня 2025 року / © ТСН

9 серпня 2025 року — субота. 1263-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 серпня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Матвія. Матвій походив з Юдеї. Він був серед учнів Ісуса Христа від самого початку Його земного служіння, зокрема від хрещення в Йордані до Вознесіння (Дії 1:21–22). Після Вознесіння Христа апостоли, за ініціативою Петра, обрали нового апостола, щоб замінити Юду Іскаріота. Серед кандидатів були Йосиф Варсава (прозваний Юстом) і Матвій. Обрано Матвія шляхом жеребу, що вважалося формою Божого вказівки (Дії 1:15–26). Після П’ятидесятниці Матвій, як і решта апостолів, проповідував Євангеліє. За переказами, він благовістив у Юдеї, Каппадокії, Понті, Ефіопії (або, за деякими версіями, у країнах біля Каспійського моря), а також у Македонії. Йому приписують чудеса, зцілення та навернення багатьох людей до християнства. За переданням, святий Матвій прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити 9 серпня

  • Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати — всі розбрати цього дня вважаються гріхом.

  • Не слід ловити птахів — вважається, що це накличе біду.

  • Забороняється їсти молочні і м’ясні продукти — триває Успенський піст.

Народні прикмети і традиції на 9 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • ясна та тиха погода — до погожої осені;

  • дощить на Матія — чекайте на вологу осінь;

  • холодиний день — зима буде ранньою;

  • почути грім — осінь затягнеться, зима буде сніжною;

  • вже стихли птахи — осінь зовсім близько.

9 серпня вже стихли птахи — осінь зовсім близько / © unsplash.com

9 серпня вже стихли птахи — осінь зовсім близько / © unsplash.com

В народі 9 серпня носило назву Матвій Пташиний заступник. Так день називали, бо вважалося гріхом цього дня полювати на птахів. Казали “На Матвія пташиного лову не ведуть — бо гріх”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 серпня

Які завтра іменини: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія.

Талісманом людини, народженої 9 серпня, є малахіт. Його здавна шанували як винятково добрий та сприятливий камінь, здатний оберігати людину від недугів і внутрішніх тривог.

Цього дня народилися:

  • 1991 рік — Олександра Артюхіна, українська журналістка та перекладачка;

  • 1994 рік — Оксана Брунцвик, координаторка організації “Донори Ужгорода”;

  • 1994 рік — Іван Кухаренко, український дипломат в області економіки та зовнішньоекономічних зв’язків.

Пам’ятні дати 9 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 серпня:

  • 1483 рік — урочисто відкривають Сікстинську капелу;

  • 1570 рік— в Японії відбувається вирішальна битва при Анеґава: об’єднані сили Оди Нобунаґи та Токуґави Ієясу завдають поразки військам кланів Адзаї й Асакура;

  • 1620 рік — козацька флотилія під проводом Яцька Нероди вирушає в похід на Стамбул;

  • 1803 рік — Роберт Фултон представляє громадськості перший у світі пароплав;

  • 1805 рік — Австрія, Росія та Велика Британія формують Третю антинаполеонівську коаліцію;

  • 1842 рік — між США та Великою Британією підписують договір Вебстера — Ешбертона;

  • 1848 рік — на Буковині офіційно скасовують кріпосне право;

  • 1859 рік — американець Натан Еймс отримує патент на ескалатор;

  • 1863 рік — в Японії вибухає збройний конфлікт, відомий як інцидент Бункю, що стає частиною періоду внутрішньої нестабільності країни;

  • 1896 рік — під час випробувань трагічно гине Отто Лілієнталь — один із перших авіаторів і піонерів у дослідженні польоту;

  • 1910 рік — Алва Фішер, американський винахідник, запатентовує першу у світі електричну пральну машину;

  • 1919 рік — Велика Британія офіційно встановлює протекторат над Персією (Іраном);

  • 1919 рік — війська УНР під проводом Юрія Тютюнника визволяють місто Жмеринка від більшовицької влади;

  • 1940 рік — завершується будівництво стратегічної залізниці, яка з’єднала Берлін із Багдадом;

  • 1942 рік — колоніальна адміністрація Британської Індії заарештовує лідера національно-визвольного руху Магатму Ґанді;

  • 1944 рік — прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя, де зустрічається з югославським партизанським лідером Йосипом Броз Тіто;

  • 1965 рік — Сінгапур здобуває незалежність, офіційно відокремившись від Малайзії;

  • 1974 рік — на тлі загрози імпічменту через Вотергейтський скандал Річард Ніксон стає першим і наразі єдиним президентом США, який добровільно подав у відставку;

  • 1990 рік — перші американські війська прибувають до Саудівської Аравії в межах підготовки до військової операції проти Іраку (операція “Буря в пустелі”);

  • 1992 рік — у Барселоні завершуються ХХV літні Олімпійські ігри.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день книголюбів / © unsplash.com

9 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день книголюбів / © unsplash.com

9 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день книголюбів. Це свято любові до читання, літератури, бібліотек і книжкових скарбів. У центрі уваги — не автори чи видавці, а читачі — ті, хто живе серед книжок, захоплюється художніми світами, пізнає нове через тексти й береже культуру читання.

Також 9 серпня Міжнародний день коворкінгу. Дата вибрана на честь дня заснування першого офіційного коворкінгу у світі. 9 серпня 2005 року американський програміст і підприємець Бред Ньюберґ (Brad Neuberg) відкрив перший простір, який він сам назвав “coworking space”, у Сан-Франциско. Це була революційна ідея: спільна робота незалежних людей у гнучкому, відкритому середовищі, з елементами спільноти, підтримки та обміну досвідом.

А ще 9 серпня Міжнародний день корінних народів світу. Це важливий день, присвячений мільйонам представників корінних народів по всій планеті — їхній самобутній культурі, мові, традиціям, а також правам, які часто порушуються. Корінні народи — це нащадки корінного населення певної території, яке жило там до колонізації чи формування сучасних держав.

