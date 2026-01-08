Яке свято 9 січня 2026 року / © ТСН

9 січня 2026 року — п’ятниця. 1415-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

9 січня віряни святкують День пам'яті святого мученика Полієвкта

Завтра, 9 січня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Полієвкта. Він жив у III столітті в місті Мелітині (Мала Вірменія). Він був воїном язичницької армії та близьким другом християнина Неарха. Під впливом його віри Полієвкт увірував у Христа, відкрито відмовився від язичницьких богів і знищив ідолів, чим викликав гнів влади. За часів гонінь імператора Декія його заарештували. Попри тортури й умовляння зректися віри, Полієвкт залишився непохитним і прийняв мученицьку смерть, бувши усіченим мечем. Церква вшановує його як приклад мужності, щирої віри та духовної рішучості.

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа. Це професійне свято всіх, хто створює мову танцю: хореографів, постановників, педагогів і митців руху. Саме вони перетворюють музику та ідею на живу історію, розказану тілом, ритмом і простором. Цього дня у різних країнах проводять танцювальні покази, майстер-класи, відкриті репетиції, творчі зустрічі та вшановують внесок хореографів у розвиток культури. Свято нагадує, що танець — це не лише мистецтво руху, а й спосіб мислення, почуття та діалогу зі світом.

9 січня День словесного ботаніка

Також 9 січня День словесного ботаніка. Неофіційне, але дуже симпатичне свято, яке присвячене всім, хто щиро захоплюється словами: їхнім значенням, походженням, звучанням і точністю вживання. Цього дня заведено вивчати нові слова, ділитися мовними цікавинками, читати, писати, обговорювати мову й просто тішитися її багатством. Свято нагадує: слова — це не лише інструмент спілкування, а й джерело радості, інтелектуальної гри та культурної глибини.