Яке свято 9 травня 2025 року / © ТСН

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9 травня 2025 року — п’ятниця. 1171-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 травня, віряни святкують перенесення мощей Миколая Чудотворця. Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця — це визначна духовна подія, яка відбулася 1087 року, коли його святі останки були врятовані від можливої наруги і перенесені з малоазійського міста Міри до італійського порту Барі.

У той час Лікія, де спочивали мощі святого після смерті, вже перебувала під мусульманською владою. Побоюючись, що реліквії можуть бути знищені або осквернені, італійські моряки з Барі вирушили в ризиковану подорож. Досягнувши Мір, вони обережно перенесли мощі святителя й доставили їх до свого рідного міста.

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Прибуття мощей до Барі стало подією надзвичайного релігійного значення. Це викликало потужний духовний підйом серед християн. У місті почали зводити величний храм, присвячений святому Миколаю, який згодом став одним із головних центрів християнського паломництва.

За віруваннями, після перенесення мощей почалися численні зцілення і дива. З того часу, з тіла святителя почала виділятися запашна мироточива рідина — мирро, що зберігається донині й шанується як цілюща святиня.

Що не можна робити 9 травня

Не слід працювати у полі чи городі — вважалося великим гріхом копати землю, сіяти чи орати, бо святий Миколай міг “покарати” за непошану до свята.

Забороняється виконувати тяжку фізичну працю — заборонялося рубати дрова, будувати, прати, шити тощо, натомість день присвячували молитві та відпочинку.

Не можна вирушати у далеку подорож — 9 травня краще залишатися вдома, бо шлях може бути несприятливим, особливо водний.

Народні прикмети і традиції на 9 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

який день на Миколу — таке й літо буде;

якщо на Миколу Весняного дощ — буде гарний урожай хліба;

на Миколу пішов дощ — усе літо грибне;

холодний вітер або похолодання цього дня — на негоже літо;

гроза на Миколая — на гарне жито;

якщо рано вранці туман — до теплого літа.

Гроза на Миколая — на гарне жито / © unsplash.com

В народі 9 травня носило назву Микола Весняний. Саме цього дня вшановується перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця з Мир Лікійських до Барі — а відбувається це вже навесні, коли природа розквітає.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 травня

Які сьогодні іменини: Йосип, Микола.

Талісманом людини, народженої 9 травня є амазоніт. Рідкісний камінь, що, згідно з легендами, приносить своєму власникові внутрішній спокій і гармонію. Відомий із давніх часів, він використовувався як засіб для полегшення головного болю.

Цього дня народилися:

1936 рік — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик;

1995 — Віктор Дяченко, український телеведучий, журналіст, диктор, актор дубляжу;

1996 рік — Олег Фадєєнко, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (посмертно).

Пам’ятні дати 9 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 травня:

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1913 рік — перший політ гідроплана С-10 “Гідро”, розробленого Ігорем Сікорським;

1913 рік — у Франції на екрани вийшов фільм “Фантомас”, що став першою з численних екранізацій цього твору;

1919 рік — Симон Петлюра був обраний головою Директорії Української Народної Республіки;

1920 рік — на Хрещатику в Києві відбувся польсько-український парад, що святкував звільнення столиці від більшовиків;

1920 рік — в Ужгороді засновано українське товариство “Просвіта”.

1927 рік — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри;

1950 рік — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, перший крок до Європейського Союзу;

1955 рік — Федеративна Республіка Німеччина стала частиною НАТО;

1962 рік — перший політ гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського в США;

2018 рік — прорив греблі Патель в Кенії через сильні дощі призвів до загибелі щонайменше 48 осіб;

2022 рік — Президент США Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз, спрямований на захист демократії в Україні та боротьбу з Росією.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

9 травня в Україні і світі святкують День Європи / © unsplash.com

9 травня в Україні і світі святкують День Європи. Є знаковою датою для Європейського Союзу та для всіх країн, які підтримують європейську інтеграцію. Цей день вшановує Декларацію Шумана, яку 9 травня 1950 року оголосив Робер Шуман, міністр закордонних справ Франції. Вона стала основою для створення Європейського об’єднання вугілля і сталі, першого етапу європейської економічної співпраці, що згодом призвело до утворення Європейського Союзу.

Пропозиція Шумана полягала у спільному управлінні виробництвом вугілля та сталі між Францією і Німеччиною, що повинно було стати основою для економічної інтеграції та зниження ризиків військових конфліктів між двома країнами, які пережили кілька світових воєн. Ідея Шумана стала фундаментом для мирного розвитку Європи, створивши умови для майбутнього об’єднання європейських країн.

Саме цього дня, 9 травня 1950 року, була проголошена декларація, яка поклала початок європейській інтеграції. Це був момент, коли Європа, після руйнівної Другої світової війни, зробила перші кроки до співпраці та взаєморозуміння, щоб забезпечити стабільність і мир на континенті.

Також 9 травня День магнітної абетки. Магнітні абетки з’явилися на ринку в середині XX століття, коли нові методи навчання почали використовувати технології, які сприяли більш ефективному засвоєнню матеріалу. Вони стали популярним і корисним інструментом, що дозволяє дітям вчити абетку, граючи, і підтримують їх інтерес до навчання.

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А ще 9 травня День ґудзиків. Хоча День ґудзиків не є офіційним святом, він святкується в різних країнах як спосіб віддати належне цьому невеликому, але важливому елементу гардеробу. Ґудзики існують з давніх часів, ще з періоду стародавніх цивілізацій, таких як Єгипет і Китай. Вони спочатку служили практичною метою — застібати одяг, а з часом стали також декоративними елементами, що доповнюють стиль. В Середньовіччі вони набули популярності не лише як функціональні деталі, а й як прикраси, що підкреслюють статус чи стиль.