Яке свято 9 вересня 2025 року

9 вересня 2025 року — вівторок. 1294-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 вересня, віряни святкують день пам’яті святих праведників Йоакима і Анни. Подружжя жило праведно, щедро допомагало бідним і храмові, однак довгий час не мало дітей. У юдейській традиції безплідність вважалася великим тягарем і навіть ознакою Божого несхвалення, тому Йоаким і Анна багато страждали від осуду людей.

Вони ревно молилися, дотримувалися постів і обітниць. Одного разу Йоаким у пустелі, а Анна в саду окремо отримали благовістя від ангела, що Господь вислухав їхні молитви і дарує їм доньку, через яку здійсниться спасіння світу.

Так у них народилася Марія, яка згодом стала Матір’ю Ісуса Христа. Подружжя обіцяло віддати дитину на служіння Богові, і, коли Марії виповнилося три роки, вони привели її до Єрусалимського храму (цей епізод Церква святкує як Введення в храм Пресвятої Богородиці).

Що не можна робити 9 вересня

Не можна тримати злобу, сваритися — подружжя вважається покровителями злагоди в родині.

Забороняється пиятика, гучні веселощі — натомість день краще провести в спокої.

Не слід ігнорувати сімейні потреби — якщо не подбати про свою родину, весь рік в домі будуть непорозуміння.

Народні прикмети і традиції на 9 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний і теплий день — осінь буде довгою і сухою;

південний вітер — чекайте на теплу осінь;

почути грім 9 вересня — до затяжної і теплої осені;

ясна і зоряна ніч — буде гарний урожай грибів;

вранці туман — чекайте на вологу осінь і великий урожай наступного року.

9 вересня вранці туман — чекайте на вологу осінь і великий урожай наступного року / © unsplash.com

В народі 9 вересня носило назву Осенини або Анна Осіння. У народному календарі це було важливе “переломне” свято: вважалося, що після нього літо остаточно відходить, а природа входить у нову пору року. Подекуди ще казали “Бабине літо з Анни починається”, адже від цього часу часто наставала тепла й тиха пора.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 вересня

Які завтра іменини: Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Федір.

Талісманом людини, народженої 9 вересня є яшма. Ясна і барвиста яшма — дорогоцінний камінь, високо шанований у всьому світі. З давніх часів йому приписували цілющу силу: вірили, що він здатний знімати біль, в тому числі й головний, та боротися з багатьма небезпечними недугами.

Цього дня народилися:

1901 рік — Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору за низьких температур;

1903 рік — Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович), український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР;

1928 рік — Борис Головко, український художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР.

Пам’ятні дати 9 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:

1834 рік — у Київському університеті вперше розпочинаються заняття на новоствореному філософському факультеті;

1850 рік — Каліфорнія стає 31-м штатом США;

1855 рік — під час Кримської війни після 349 днів облоги англо-французькі війська захоплюють Севастополь;

1886 рік — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію, що забезпечувала охорону літературних і художніх творів;

1913 рік — київський авіатор Петро Нестеров здійснює перший у світі маневр «мертвої петлі» на літаку, одну з фігур вищого пілотажу, що згодом отримала його ім’я;

1920 рік — засновують Київський авіаційний завод;

1944 рік — СРСР і Польща укладають угоду про переселення українців з етнічних земель, що опинилися в складі Польської республіки, — розпочинається депортація українців до УРСР;

1951 рік — Народно-визвольна армія Китаю входить до Лхаси, остаточно припинивши незалежність Тибету;

1991 рік — Таджикистан проголошує незалежність;

1998 рік — Геннадія Удовенка на посаді Голови Генеральної Асамблеї ООН змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2001 рік — у Пярну (Естонія) стається масове отруєння метанолом, що забрало життя 68 людей;

2006 рік — розпочався космічний політ українки, астронавтки НАСА Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день сільського господарства / © Pixabay

9 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день сільського господарства. Його головна мета — підкреслити роль сільського господарства у житті людства, наголосити на значенні фермерів і аграріїв для забезпечення продовольчої безпеки, а також привернути увагу до проблем розвитку сільських територій.

Також 9 вересня Всесвітній день електромобілів. Це міжнародне свято покликане популяризувати використання електромобілів, привертати увагу до сталого транспорту та зменшення негативного впливу на довкілля. Свято допомагає людям усвідомити, що електромобілі — це не просто модний тренд, а важливий крок до екологічної безпеки планети. Воно нагадує, що сучасні технології можуть поєднувати комфорт, ефективність і турботу про довкілля.

А ще 9 вересня День поінформованості про фетальний алкогольний синдром. Це спеціальна дата, присвячена підвищенню обізнаності про наслідки вживання алкоголю під час вагітності та проблеми, які він може спричинити у розвитку дитини.

9 вересня святкують День тестувальника. Це свято покликане вшанувати людей, які перевіряють програми на помилки, забезпечують їхню якість і стабільну роботу, а також роблять софт зручним та безпечним для користувачів.

Також 9 вересня Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2020 року (резолюція A/RES/74/275) з метою привернути увагу до важливості захисту освітніх установ, учнів та викладачів під час збройних конфліктів.

А ще 9 вересня Міжнародний день судоку. Це свято присвячене знаменитій числовій головоломці, яка завоювала популярність у всьому світі завдяки своїй простоті та водночас логічній складності.

9 вересня святкують Міжнародний день краси. Це свято покликане нагадати людям про важливість естетики, самовираження та гармонії у повсякденному житті. Воно не обмежується лише зовнішньою привабливістю, а охоплює також внутрішню красу, творчість і доброту.

Також 9 вересня Це професійне свято присвячене людям, які працюють у сфері графічного дизайну, створюючи візуальні образи, бренди, цифровий контент і друковані матеріали.