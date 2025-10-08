Яке свято 9 жовтня 2025 року / © ТСН

9 жовтня 2025 року — четвер. 1323-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 9 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Яків був сином Алфея, тому в Євангеліях його називають «Яків, син Алфея». Деякі біблійні дослідники припускають, що його мати могла бути Марією Клеоповою, яка стояла біля хреста під час розп’яття.

Яків був покликаний Христом увійти до числа Дванадцятьох апостолів. Євангелія не надають багато подробиць про його життя до цього моменту, однак згодом він став одним з тих, хто поширював Добру Новину після П’ятидесятниці.

Після зішестя Святого Духа Яків Алфеєв, за переданням, вирушив із проповіддю до Єрусалима, Палестини та інших земель. У пізніших джерелах зазначається, що він проповідував в Єрусалимі, Юдеї, Едессі та, можливо, в Єгипті. Його місія була пов’язана з наверненням юдеїв і язичників до віри в Христа. За церковним переданням, апостол Яків Алфеєв загинув мученицькою смертю за проповідь Євангелія.

Що не можна робити 9 жовтня

Не можна виконувати важку хатню роботу — в народі навіть казали: «Яків землю вкриває, працю в хаті зупиняє».

Жінкам забороняєтся прясти і шити — можна «заплутати долю» або накликати невдачі в господарстві.

Не варто вирушати у далеку дорогу — вважалося, що можна потрапити в негоду чи заблукати.

Народні прикмети і традиції на 9 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

іній вранці — до ранньої і холодної зими;

дощить — чекайте на затяжну осінь;

ясна погода чи теплий вітер — буде лагідна осінь;

вже птахи повністю відлетіли — чекайте на те, що зима прийде за три тижні;

вранці туман — до відлиги і теплої погоди;

літає багато павутини — буде теплою і сухою осінь;

ясна зоряна ніч — до морозного ранку.

9 жовтня літає багато павутини — буде теплою і сухою осінь / © unsplash.com

В народі 9 жовтня носило назву День Якова. Казали: «Прийшов Яків — осінь у руці тримає, зиму за собою веде». У народному уявленні цей день символізував межу між осінню та наближенням зими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 жовтня

Які завтра іменини: Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.

Талісманом людини, народженої 9 жовтня, є топаз. Цей коштовний камінь супроводжує людство вже понад три тисячі років. Із давніх-давен топаз вважали уособленням спокою та врівноваженості. Люди вірили, що він наділяє свого власника чіткістю розуму, розсудливістю й умінням зберігати холоднокровність у будь-яких обставинах.

Цього дня народилися:

1963 рік — Павло Вольвач, український прозаїк і поет;

1970 рік — Антоніна Филонич, українська поетеса;

1975 рік — Андрій Водичев, український актор.

Пам’ятні дати 9 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 жовтня:

1596 рік — в місті Бересті (нині Брест, Білорусь) відбувається церковний собор, який урочисто затверджує Берестейську унію;

1621 рік — завершивши запеклі бої, у Хотині укладають мирну угоду між Річчю Посполитою та Османською імперією;

1655 рік — гетьман Богдан Хмельницький завдає нищівної поразки військам Речі Посполитої у битві під Городком біля Львова;

1779 рік — в Манчестері спалахують перші робітничі заворушення, спрямовані проти впровадження нових прядильних машин у текстильному виробництві;

1780 рік — в Пруссії скасовують особисту залежність селян від поміщиків;

1789 рік — у Французькому королівстві офіційно забороняють тортури;

1874 рік — засновують Всесвітній поштовий союз — міжнародну організацію, що впорядкувала й уніфікувала поштові відносини між державами;

1918 рік — Фрідріх Карл Гессенський стає королем Фінляндії, однак його правління так і не відбулося через завершення Першої світової війни та політичні зміни в країні;

1920 рік — підрозділи Війська Польського під командуванням генерала Люціана Желіговського захоплюють Вільнюс;

1928 рік — у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1944 рік — НКВС та НКДБ видають спільний указ про посилення боротьби з оунівським підпіллям і ліквідацію збройних формувань ОУН на території Західної України;

1948 рік — відбувається втеча з СРСР Пирогова та Барсова, яка набуває гучного міжнародного резонансу;

1963 рік — здійснює свій перший політ гелікоптер Мі-8;

1975 рік — видатному правозахиснику академіку Андрію Сахарову присуджують Нобелівську премію миру за його послідовну боротьбу за права людини та свободу думки;

1989 рік — у СРСР офіційно визнають право працівників на страйк, що стало важливим кроком у процесі демократизації країни наприкінці радянської епохи.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 жовтня Всесвітній день зору / © unsplash.com

9 жовтня в Україні святкують День рієлтора. Це неофіційне професійне свято було встановлено 1999 року під час Першого всеукраїнського з’їзду рієлторів, а вже від 2000 року стало традиційним святкуванням. Дата була обрана на основі історичних подій, пов’язаних з розвитком ринку нерухомості в Україні. Вона стала символічним днем, коли професіонали цієї сфери можуть об’єднатися, оцінити досягнення та обговорити перспективи розвитку галузі.

Також 9 жовтня Всесвітній день зору. Свято було започатковане 2000 року за ініціативою Lions Clubs International Foundation в рамках кампанії SightFirst. Згодом воно стало частиною глобальної ініціативи VISION 2020, а нині координується Міжнародним агентством з профілактики сліпоти (IAPB) у співпраці з ВООЗ. Всесвітній день зору спрямований на підвищення обізнаності про важливість збереження зору, профілактику сліпоти та доступність медичних послуг у сфері офтальмології.

А ще 9 жовтня Всесвітній день пошти. Це міжнародне свято, що підкреслює важливість поштового зв’язку у житті людей та розвитку світової комунікації. Пошта — це не тільки листи та посилки, а й логістика, фінансові послуги, електронна комунікація та цифрові сервіси. Всесвітній день пошти допомагає нагадати про важливість роботи поштарів і розвитку сучасних технологій у сфері доставляння.