ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
2 хв

Які 5 речей не можна робити перед виходом із дому, бо невдачі переслідуватимуть увесь день

Ці прості правила — своєрідний оберіг, який допомагає налаштуватися на успіх і впевненість. Дотримуючись їх, ви помітите, що день минає легше, а неприємності оминають десятою дорогою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які речі не можна робити перед виходом із дому

Які речі не можна робити перед виходом із дому / © www.freepik.com/free-photo

Наш день часто залежить від дрібниць, з яких він починається. У народі вважають, що певні дії перед виходом із дому можуть «запрограмувати» людину на невдачу, сварки чи дрібні неприємності. Тому ще з давніх часів люди виробили прості правила, яких варто дотримуватися, щоб день пройшов легко та гармонійно.

Які 5 речей не можна робити перед виходом із дому

  1. Не сваріться і не підвищуйте голос. Народна мудрість каже: як вийдеш із дому, так і день мине. Сварка з рідними перед виходом здатна зіпсувати настрій і притягувати конфлікти протягом усього дня. Краще залишити всі з’ясування стосунків на вечір, а зранку побажати одне одному добра.

  2. Не виходьте з дому з порожнім шлунком. Наші предки вірили, що голодна людина тягне на себе бідність і нестачу. Лікарі теж підтверджують, що відсутність сніданку може спричинити втому, дратівливість і зниження концентрації. Тому навіть легкий перекус перед виходом — це запорука бадьорості та позитивного дня.

  3. Не залишайте вдома безлад. Безлад у хаті символізує хаос у думках. Якщо виходити з дому, залишивши розкидані речі, можна притягнути непорозуміння й метушню на роботі. Навпаки, кілька хвилин на наведення порядку створюють відчуття гармонії й допомагають налаштуватися на продуктивність.

  4. Не дивіться у дзеркало з поганими думками. Дзеркало у багатьох культурах вважається магічним предметом, що відбиває енергію людини. Якщо поглянути у дзеркало з роздратуванням чи негативом, можна «закріпити» цей стан на цілий день. Краще усміхнутися самому собі, навіть якщо немає настрою, — це простий, але дієвий спосіб його підняти.

  5. Не повертайтеся додому після виходу. Є повір’я: якщо вже ступили за поріг, не можна повертатися, інакше день піде шкереберть. Якщо ж щось забули — потрібно глянути у дзеркало чи сісти на хвилину, перш ніж знову виходити. Такий ритуал «знімає» негатив і допомагає уникнути неприємностей.

Дата публікації
Кількість переглядів
468
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie