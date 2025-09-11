Які 6 рослин з вашого саду треба обов’язково обрізати у вересні: поради експертів

Які рослини треба обрізати у вересні / © Freepik

Вересень — це час, коли сад потребує особливої уваги. Осіння обрізка допомагає підготувати дерева та кущі до зими, зберегти їхнє здоров’я та забезпечити рясне плодоношення наступного року. Експерти радять не зволікати й саме на початку осені провести обрізання шести найпоширеніших садових культур.

Малина. Після збору врожаю малина втрачає сили, і старі пагони лише заважають утворенню нових. У вересні потрібно зрізати гілки, які вже плодоносили, залишивши молоді пагони. Це допоможе рослині добре перезимувати й подарує багатий врожай наступного літа.

Смородина. Чорна та червона смородина швидко загущуються. Вереснева обрізка передбачає видалення сухих і слабких гілок, а також тих, що ростуть усередину куща. Це покращує циркуляцію повітря та знижує ризик грибкових захворювань.

Аґрус, як і смородина, потребує регулярного проріджування. У вересні обрізають старі гілки, яким понад 5 років, і ті, що лежать на землі. Завдяки цьому кущ отримає більше світла, а ягоди наступного сезону будуть більшими та солодшими.

Виноград. Осіння обрізка винограду у вересні допомагає сформувати лозу та зняти зайве навантаження. Видаляють слабкі пагони й зайві відростки, що не принесуть плодів. Це стимулює розвиток сильних гілок, які дадуть солодке гроно наступного року.

Троянди. Вереснева обрізка троянд — важливий етап підготовки до зими. Видаляють засохлі та пошкоджені пагони, а також залишки відцвілих квітів. Це зміцнить кущ і допоможе уникнути розвитку хвороб у холодний сезон.