ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
2 хв

Які 6 рослин з вашого саду треба обов’язково обрізати у вересні: поради експертів

Осіння обрізка дерев та кущів — це не лише турбота про зовнішній вигляд саду, а й запорука його здоров’я та високої врожайності наступного сезону.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які рослини треба обрізати у вересні

Які рослини треба обрізати у вересні / © Freepik

Вересень — це час, коли сад потребує особливої уваги. Осіння обрізка допомагає підготувати дерева та кущі до зими, зберегти їхнє здоров’я та забезпечити рясне плодоношення наступного року. Експерти радять не зволікати й саме на початку осені провести обрізання шести найпоширеніших садових культур.

Які дерева, кущі та квіти треба обов’язково обрізати у вересні: поради садівникам

  1. Малина. Після збору врожаю малина втрачає сили, і старі пагони лише заважають утворенню нових. У вересні потрібно зрізати гілки, які вже плодоносили, залишивши молоді пагони. Це допоможе рослині добре перезимувати й подарує багатий врожай наступного літа.

  2. Смородина. Чорна та червона смородина швидко загущуються. Вереснева обрізка передбачає видалення сухих і слабких гілок, а також тих, що ростуть усередину куща. Це покращує циркуляцію повітря та знижує ризик грибкових захворювань.

  3. Аґрус, як і смородина, потребує регулярного проріджування. У вересні обрізають старі гілки, яким понад 5 років, і ті, що лежать на землі. Завдяки цьому кущ отримає більше світла, а ягоди наступного сезону будуть більшими та солодшими.

  4. Виноград. Осіння обрізка винограду у вересні допомагає сформувати лозу та зняти зайве навантаження. Видаляють слабкі пагони й зайві відростки, що не принесуть плодів. Це стимулює розвиток сильних гілок, які дадуть солодке гроно наступного року.

  5. Троянди. Вереснева обрізка троянд — важливий етап підготовки до зими. Видаляють засохлі та пошкоджені пагони, а також залишки відцвілих квітів. Це зміцнить кущ і допоможе уникнути розвитку хвороб у холодний сезон.

  6. Яблуні. У вересні проводять санітарне обрізання яблунь, зрізають сухі, зламані та хворі гілки. Також прибирають дикі пагони, що з’являються біля основи стовбура. Завдяки цьому дерево краще зимує й менше потерпає від шкідників.

Календар осінньої обрізки кущів та дерев у вересні 2025 року

  • 15-20 вересня — обрізка малини після збору врожаю.

  • 15-25 вересня — смородина та аґрус: проріджування та видалення старих гілок.

  • 15-25 вересня — виноград: формування лози, видалення слабких пагонів.

  • 15-25 вересня — троянди: санітарна обрізка та видалення відцвілих квітів.

  • 20-30 вересня — яблуні: зрізання сухих і хворих гілок, прибирання диких пагонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie