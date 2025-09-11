- Дата публікації
Які 6 рослин з вашого саду треба обов’язково обрізати у вересні: поради експертів
Осіння обрізка дерев та кущів — це не лише турбота про зовнішній вигляд саду, а й запорука його здоров’я та високої врожайності наступного сезону.
Вересень — це час, коли сад потребує особливої уваги. Осіння обрізка допомагає підготувати дерева та кущі до зими, зберегти їхнє здоров’я та забезпечити рясне плодоношення наступного року. Експерти радять не зволікати й саме на початку осені провести обрізання шести найпоширеніших садових культур.
Які дерева, кущі та квіти треба обов’язково обрізати у вересні: поради садівникам
Малина. Після збору врожаю малина втрачає сили, і старі пагони лише заважають утворенню нових. У вересні потрібно зрізати гілки, які вже плодоносили, залишивши молоді пагони. Це допоможе рослині добре перезимувати й подарує багатий врожай наступного літа.
Смородина. Чорна та червона смородина швидко загущуються. Вереснева обрізка передбачає видалення сухих і слабких гілок, а також тих, що ростуть усередину куща. Це покращує циркуляцію повітря та знижує ризик грибкових захворювань.
Аґрус, як і смородина, потребує регулярного проріджування. У вересні обрізають старі гілки, яким понад 5 років, і ті, що лежать на землі. Завдяки цьому кущ отримає більше світла, а ягоди наступного сезону будуть більшими та солодшими.
Виноград. Осіння обрізка винограду у вересні допомагає сформувати лозу та зняти зайве навантаження. Видаляють слабкі пагони й зайві відростки, що не принесуть плодів. Це стимулює розвиток сильних гілок, які дадуть солодке гроно наступного року.
Троянди. Вереснева обрізка троянд — важливий етап підготовки до зими. Видаляють засохлі та пошкоджені пагони, а також залишки відцвілих квітів. Це зміцнить кущ і допоможе уникнути розвитку хвороб у холодний сезон.
Яблуні. У вересні проводять санітарне обрізання яблунь, зрізають сухі, зламані та хворі гілки. Також прибирають дикі пагони, що з’являються біля основи стовбура. Завдяки цьому дерево краще зимує й менше потерпає від шкідників.
Календар осінньої обрізки кущів та дерев у вересні 2025 року
15-20 вересня — обрізка малини після збору врожаю.
15-25 вересня — смородина та аґрус: проріджування та видалення старих гілок.
15-25 вересня — виноград: формування лози, видалення слабких пагонів.
15-25 вересня — троянди: санітарна обрізка та видалення відцвілих квітів.
20-30 вересня — яблуні: зрізання сухих і хворих гілок, прибирання диких пагонів.