Які 6 запахів негативно впливають на здоров’я кішок: про це мало хто знає

Рослини — м’ята, евкаліпт, розмарин, лаванда і герань, можуть викликати непереносимість у кішок. Бо такі рослини виділяють фітонциди. Ці речовини викликають подразнення слизових оболонок дихальних шляхів у тварин. Також можуть бути небезпечними для здоров’я домашніх улюбленців валеріана та жимолость, хоча пухнастики дуже люблять ці рослини.

Кава. Кавові зерна містять органічні речовини, які дуже токсичні для кішок. Особливо тварини бояться меленої кави, вона вкрай неприємна для їхнього чутливого носа. Також необхідно стежити, щоб кішка не злизала залишків кави. Бо кофеїн навіть у маленьких дозах може викликати у тварини судоми, блювоту, тахікардію і тремтіння.

Побутова хімія. Вдихання засобів, у складі яких містяться агресивні хімічні речовини, може викликати у тварини алергію, опіки дихальних шляхів і отруєння. Найбільшу неприязнь у кішок викликають продукти з умістом хлору, аміаку та їдких ароматизаторів. Тож, якщо в домі є домашній улюбленець, необхідно подбати про те, щоб мийні засоби були безпечними для нього.

Тютюн. Кішки не люблять як запаху диму, так і аромату рослини. До того ж, тютюновий дим містить хімічні сполуки, що спричиняють захворювання дихальних шляхів тварини. Якщо в будинку є кішка, варто утриматися від паління в приміщенні будь-яких тютюнових виробів.

Банани. Так, це може бути дивним, та кішки не люблять запаху бананів. Найбільше їх відлякують перестиглі плоди. У їхній шкірці міститься компонент, аромат якого дуже схожий на ацетон. Людина його не відчуває, а ось чутливий ніс кішки миттєво вловлює цей запах.