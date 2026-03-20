Які багаторічники посадити у тіні, вони будуть рости під деревами і біля будинку (фото)

Багаторічники для тіні

Реклама

Тінисті ділянки під розлогими деревами, вздовж високих парканів або біля північних стін будинку часто стають справжнім викликом для садівника. Здається, що в таких місцях пануватиме лише вогкість та мох. Проте існує група рослин, для яких відсутність прямого сонця — не вирок, а ідеальна умова для життя. Ці багаторічники не просто виживають у тіні, вони розкривають там свою справжню красу, вимагаючи при цьому мінімального догляду.

Які багаторічники посадити у тіні

Ці рослини є фундаментом будь-якої тінистої композиції. Вони перевірені часом і прощають більшість помилок початківцям.

Хоста — безперечна королева тіні. Вона може рости навіть у повній тіні (наприклад, з північного боку глухого паркану), де інші рослини просто витягуються і гинуть. Її цінують за розмаїття листя: від глибокого синього до яскраво-салатового.

Реклама

Пухнасті суцвіття-волоті рожевого чи білого кольору астильби нагадують легкі хмари. У тіні, де волога тримається довше, астильба цвіте особливо пишно.

Бруннера — «незабудка для тіні» вкривається дрібними небесними квітами навесні, а велике сріблясте листя прикрашає сад до самих холодів.

Листя пурпурового, бронзового чи бурштинового кольору гейхери створює яскраві плями на клумбі. Гейхера стійка до морозів та надзвичайно витривала.

Купена (садова конвалія) - витончена рослина з дугоподібними стеблами та білими дзвіночками. Ідеально підходить для створення природного стилю під деревами.

Реклама

Бадан (бергенія) — справжній «спартанець» із великим шкірястим листям, яке залишається зеленим навіть під снігом. Може рости в тіні роками, утворюючи щільний килим, крізь який не пробиваються бур’яни.

Дицентра (розбите серце) має унікальні квіти у формі сердечок. У вологих тінистих місцях її ніжне різьблене листя зберігає свіжість набагато довше, ніж на сонці.

Папороть (страусник або щитник) — класика тінистого саду. Її ажурні вайї створюють неповторний об’єм та атмосферу дикого лісу там, де панує постійна тінь.

Головний секрет успіху цих багаторічників — у їхній біологічній витривалості. Вони процвітають у «вологій тіні» біля фундаментів чи в низинах, де інші рослини страждають від застою води. Навіть у «сухій тіні» під великими деревами їм достатньо лише помірного поливу в перший рік, щоб згодом радувати вас своєю красою десятиліттями без пересадок.