Які банани треба оминати десятою дорогою: їх в жодному разі не можна купувати

Банани здаються одним із найбезпечніших і найпростіших фруктів: купив, очистив і з’їв. Але не всі плоди однаково корисні, деякі можуть бути перезрілими, зіпсованими або навіть небезпечними для здоров’я. У магазині інколи трапляються банани, які краще залишити на полиці, навіть якщо вони мають привабливий вигляд. Є кілька ознак, які допоможуть вам уникнути зіпсованого продукту та завжди вибирати справді якісні фрукти.

Банани з почорнілими кінчиками та роздутими ребрами. Якщо кінці банана стали темними або навіть чорними, а сам фрукт став ребристим — це ознака того, що плід довго зберігався за неналежних умов. Таке потемніння не пов’язане зі звичайним дозріванням; воно свідчить про переохолодження або підмерзання. М’якоть у таких бананах стає водянистою, без смаку і дуже швидко псується.

Фрукти з великими темними плямами на шкірці. Невеликі крапочки — це нормально. Але великі коричневі або фіолетові плями означають удар, гниття або внутрішнє пошкодження. Усередині таких бананів може бути фактично каша. Часто такі плоди мають кислуватий чи дріжджовий запах — це явна ознака початку бродіння.

Сіруваті банани. Якщо банан має ненатуральний сіро-бурий відтінок шкірки, його точно морозили. Після заморозки плід втрачає смак, текстуру та корисні речовини. Усередині м’якоть має вигляд, ніби вареної. Такі фрукти не підходять ні для їжі, ні для випічки.

Банани із зеленими прожилками, які не дозрівають. Зелені банани — не проблема, якщо вони просто недозрілі. Але якщо на жовтому плоді залишаються яскраві зелені смуги, це сигнал порушеної технології дозрівання. Такі банани збирають занадто рано або неправильно транспортують. Вони ніколи не стануть солодкими, залишатимуться жорсткими та прісними.