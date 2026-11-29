Гаманець / © УНІАН

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Згідно з народними прикметами, деякі банкноти можуть накликати фінансові труднощі та відлякувати добробут. Йдеться не лише про порвані чи зношені гроші, а й про випадково знайдені купюри, виграші в лотерею та банкноти, які вже вийшли з обігу.

Про такі повір’я розповідає видання «Радіо Трек».

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Порвані та зношені купюри

За народними прикметами, пошкоджені й сильно зношені банкноти нібито притягують фінансові невдачі та злидні. Тому їх не радять залишати серед інших грошей у гаманці.

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Якщо такі купюри є, повір’я рекомендують зберігати їх окремо, а за можливості — обміняти на придатні до використання банкноти.

Випадково знайдені гроші

Окреме застереження стосується купюр, знайдених на вулиці. За повір’ями, вони можуть нести негативну енергетику людини, яка їх загубила. Вважається, що втрата грошей засмучує власника, а його переживання нібито залишають слід на самій банкноті.

Тому знайдені гроші радять не класти до власних заощаджень, а тримати окремо.

Банкноти, які вийшли з обігу

Не радять зберігати разом із повсякденними грошима й купюри, які вже втратили платіжну силу. Згідно з прикметами, такі банкноти символізують гроші, які більше не працюють, а отже, можуть перешкоджати фінансовому добробуту.

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Їх пропонують залишати окремо як сувеніри чи історичні пам’ятки. Якщо ж банкноти ще підлягають обміну, краще скористатися такою можливістю.

Гроші, виграні в лотерею

Попри те, що виграш зазвичай асоціюється з удачею, народні повір’я трактують такі гроші інакше. Вважається, що купюри, отримані завдяки лотереї чи азартній грі, мають енергетику «легких грошей» і нібито можуть відлякувати багатство.

Тому виграні банкноти також не рекомендують тримати у гаманці разом із власними заощадженнями.

Варто зазначити, що всі ці рекомендації ґрунтуються на народних віруваннях і забобонах, а не на науково підтверджених закономірностях.

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Нагадаємо, поява ворони біля будинку здавна привертала увагу людей. Цього птаха пов’язували з новинами, змінами в житті, гостями та навіть попередженнями про негоду. Особливе значення наші предки надавали тому, де саме сіла ворона, як довго залишалася біля оселі та що робила.

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