Які чагарники варто посадити в лютому: 9 рослин для яскравого весняного саду

Камелія. Фото: Achromatic/CC BY 3.0

Поки ґрунт залишається вологим, а морози не надто сильні, лютий — слушний період для висаджування декоративних кущів. Рослини, що перебувають у стані спокою, встигають укоренитися до активного весняного росту й краще переносять спеку влітку. Експерти з садівництва назвали дев’ять чагарників, які можна висаджувати вже наприкінці зими.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Терен

Терен підходить для створення живоплоту та природного захисту ділянки. Рослина добре росте як на сонці, так і в півтіні, невибаглива до ґрунтів, зокрема бідних або сухих. Навесні кущ приваблює запилювачів, а восени формує ягоди.

Камелія

Камелії висаджують у період спокою, щоб коренева система зміцніла до весняного цвітіння. Це вічнозелений кущ із блискучим листям і великими квітами, що з’являються від зими до весни. Віддає перевагу півтіні, кислому та вологому ґрунту. Після цвітіння потребує легкої обрізки.

Форзиція

Форзиція відома яскравими жовтими квітами ранньої весни. Фахівці радять обирати саджанці з відкритим корінням, що зменшує стрес під час пересаджування. Рослина добре почувається на сонці або в півтіні, у добре дренованому ґрунті. Після вкорінення є посухостійкою.

Гамамеліс

Гамамеліс цвіте взимку жовтими або мідними ароматними квітами. Крім зимового цвітіння, вирізняється яскравим осіннім забарвленням листя. Найкраще росте у півтіні, на кислому, багатому органікою ґрунті.

Філадельфус «Belle Etoile»

Цей листопадний кущ середнього розміру цвіте наприкінці весни та на початку літа запашними білими квітами. Добре росте на сонці або в півтіні, потребує вологого, але добре дренованого ґрунту.

Спірея ніппонська «Snowmound»

Спірея ніппонська «Snowmound» утворює дугоподібні гілки з густими білими суцвіттями. Підходить для сонячних або напівзатінених ділянок. Не любить глинисті ґрунти, натомість добре розвивається в інших типах за умови достатнього дренажу.

Магонія «Soft Caress»

Сорт «Soft Caress» відрізняється від інших магоній відсутністю колючок. Наприкінці літа формує жовті ароматні квіти, восени — темні ягоди. Росте на сонці або в півтіні, на різних типах ґрунту.

Ялівець

Ялівець можна висаджувати з осені до березня за відсутності сильних морозів і перезволоження. Потребує сонячного або напівзатіненого місця та добре дренованого ґрунту. Перед посадкою фахівці радять врахувати майбутній розмір рослини.

Японський клен

Японські клени вирощують як чагарники або невеликі дерева. Вони цінуються за декоративне листя, що зберігає насичений колір до осені. Найкраще ростуть на злегка кислому, добре дренованому ґрунті. Сорти зі строкатим листям краще розміщувати в легкій тіні.

