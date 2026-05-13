Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
2 хв

Які частини свинини найкращі для готування, а яких краще уникати: повний гід з вибору м’яса

Вибір свинини — це не просто похід на ринок чи до магазину. Від того, яку саме частину туші ви візьмете, залежать смак і соковитість страви та навіть успіх у приготуванні.

Яку частину свинини обрати

Одні шматки підходять для ніжних дієтичних страв, інші — для соковитого шашлику чи насиченого фаршу. Розбираємося, як не помилитися з вибором.

Сорти свинини: як поділяється м’ясо туші

У кулінарії свинячу тушу умовно ділять на чотири категорії якості:

  1. Перший сорт — найцінніше м’ясо: до нього належать корейка, вирізка та окіст. Це найніжніші, найпісніші частини туші з мінімумом жирових прошарків. Вони швидко готуються та підходять для здорового харчування.

  2. Другий сорт — соковитий баланс: шийка та лопатка містять більше жиру, завдяки чому м’ясо виходить особливо м’яким, ароматним і не пересихає під час приготування.

  3. Третій сорт — жирні частини: грудинка та очеревина вирізняються високим вмістом жиру. Це вже більш калорійне м’ясо, яке часто використовують для смаження або страв із вираженим смаком.

  4. Четвертий сорт — технічні частини: голова, рулька та гомілка містять багато хрящів, шкіри та сполучних тканин. Вони потребують тривалого приготування і підходять не для всіх страв.

Тушкування: яке м’ясо дає найніжніший результат

Для тушкування найкраще підходять частини першого сорту — корейка, вирізка та окіст. Вони стають м’якими навіть після нетривалого готування і зберігають делікатний смак.

Також добре працюють шийка та лопатка — завдяки природній жирності страва з них виходить соковитою і насиченою.

Смаження: що обрати для хрусткої скоринки й соковитості

Для смажених страв ідеально підходять вирізка, корейка та окіст — це варіант для тих, хто хоче більш легку та менш жирну страву.

Якщо ж потрібен яскравий смак і хрустка скоринка, варто звернути увагу на грудинку або очеревину — під час смаження з них витоплюється жир, утворюючи апетитну текстуру.

Шашлик: секрет ідеальної соковитості

Найвдаліший вибір для шашлику — шия та лопатка. Саме вони дають той баланс жиру й м’яса, завдяки якому шашлик виходить м’яким і соковитим навіть без складних маринадів.

Грудинка й очеревина також підходять для приготування на вогні: жир частково витоплюється, залишаючи насичений, яскравий смак.

Фарш: основа для соковитих котлет і страв

Для фаршу найкраще використовувати шию або лопатку. Це ідеальне поєднання м’яса й жиру, яке забезпечує ніжну структуру та соковитість готових страв — від котлет до пельменів.

