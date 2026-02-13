Які дерева не бояться хвороб: 7 найкращих варіантів для саду

Червоний клен. Фото: Willow/CC BY 2.5

У садівництві дедалі більшої популярності набувають дерева, які здатні протистояти поширеним хворобам і водночас не потребують складного догляду. Фахівці зазначають: такі рослини мають природний захист — від щільної кори до власних антимікробних сполук — що допомагає їм пригнічувати патогени та обмежувати поширення інфекцій. Це робить їх надійним вибором для тих, хто хоче мати доглянуте, здорове й декоративне подвір’я без зайвих зусиль.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами співвласника розсадника Девіда Фріда та експертки Національного садівничого бюро Кеті Брайнс, низка дерев демонструє особливо високу стійкість до хвороб. Вони виділяють сім видів, які здатні довго зберігати декоративність і не створювати власникам додаткового клопоту.

Червоний клен. Одне з найпоширеніших дерев Північної Америки, що вражає насиченим осіннім забарвленням. Воно менш схильне до вертицильозного в’янення та рідше уражається чорною смоляною плямистістю. Регулярне прибирання листя додатково знижує ризики.

Яблуня сорту «Імперія». Гібрид «Макінтош» та «Ред Делішес», відомий витривалістю й мінімальними вимогами до догляду. Сорт вирізняється стійкістю до кедрової іржі, яка часто псує листя та якість плодів. До групи стійких належать і «Ліберті», «Макфрі», «Зестар», «Харалсон» та інші.

Гінкго. Довговічне дерево з характерним віялоподібним листям, яке восени стає золотистим. Гінкго майже не реагує на забруднення повітря і має сильний природний імунітет проти бактеріальних та грибкових інфекцій.

Американська хурма. Міцне місцеве дерево, стійке до більшості шкідників і хвороб. Має темну кору, декоративне листя та ароматні весняні квіти. Для отримання врожаю необхідно садити поруч чоловіче і жіноче дерево.

Південна магнолія. Відоме вічнозелене дерево з великими, запашними білими квітами. Добре переносить холод, майже не хворіє та стійке до грибкових уражень кореневої системи.

Кизил коуса. Оцінюється за стійкість до антракнозу — поширеної грибкової хвороби, яка вражає традиційні кизили. Має ефектні білі приквітки, їстівні ягоди та листя з трихомами, що захищають від стресових чинників.

Цукровий клен. Міцне листяне дерево, відоме осінньою палітрою та використанням у виробництві сиропу. Стійке до чорної смоляної плямистості, але потребує прохолодного, вологого та добре дренованого ґрунту.

