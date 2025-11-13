Які дерева швидко ростуть і мають розкішний вигляд: їх неодмінно треба посадити у своєму саду

Кожен власник саду мріє, щоб дерева швидко зростали, давали тінь і прикрашали подвір’я своєю красою. Проте не всі види рослин підходять для цього, одні ростуть занадто повільно, інші вимагають складного догляду. Втім, є декілька швидкорослих дерев, які за один-два роки створять справжнісінький оазис у вашому саду

Катальпа. Це дерево з великим серцеподібним листям та ефектними кремовими суцвіттями нагадує екзотичні рослини. Катальпа росте дуже швидко — за кілька років перетворюється на розкішне дерево з пишною кроною. Вона добре переносить спеку, не боїться забрудненого повітря та легких морозів.

Берест або в’яз. Це дерево цінується за густу рівномірну крону та блискуче листя, яке восени набуває золотавого відтінку. Берест росте швидко, створюючи щільну тінь, і стійко витримує навіть сильний вітер. Це ідеальний вибір для декору великих ділянок та алей.

Декоративна черемха «Plena». Це сучасний сорт черемхи, який рясно цвіте білими махровими квітами з сильним приємним ароматом. Вона росте швидко, формує красиву округлу крону й матиме чудовий вигляд біля альтанок та уздовж парканів.

Срібляста тополя для великих садових ділянок. Це одне з найшвидкоросліших дерев: за рік може додавати до метра у висоту. Її листя має сріблястий блиск, який красиво виграватиме на сонці. Тополям не страшні вітри, посуха та холод, тому вони чудово почуваються в різних регіонах України.